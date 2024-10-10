Tek Tırnak Eti Nedir? Tek Tırnaklı Hayvanlar Hangileri, Neden Yenmez?

Tek tırnaklı hayvanlar, 'perissodactyla' adı verilen bir memeli grubuna aittir. Bu hayvanlar, genellikle otçuldur ve geniş açık alanlarda yaşarlar. Tek tırnaklı hayvanlar, ayaklarında sadece bir tırnağa sahip olan hayvanları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.