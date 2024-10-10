Tek Tırnak Eti Nedir? Tek Tırnaklı Hayvanlar Hangileri, Neden Yenmez?
Tek Tırnak Eti Nedir? Tek Tırnaklı Hayvanlar Hangileri, Neden Yenmez?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı incelemelerde bazı ünlü firmalarda 'tek tırnaklı eti' tespit edildiği ortaya çıktı. Dana ve tavuk eti yerine at, domuz ve tek tırnaklı eti karıştırıldığı görüldü. Tek tırnaklı etlerin tüketimi, Müslümanlar açısından uygun değildir.
Peki tek tırnak eti nedir, hangi hayvanlar tek tırnaklı? Tek tırnaklı eti neden yenmez?
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesi yayınladı.
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Peki listede dikkat çeken tek tırnaklı et nedir?
Tek tırnaklı hayvanlar hangileri?
Tek tırnaklı eti neden yenmez?
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