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Tek Tabakta Mutluluk! Hem Pratik Hem Doyurucu Enfes 10 Kahvaltı Tarifi

etiket Tek Tabakta Mutluluk! Hem Pratik Hem Doyurucu Enfes 10 Kahvaltı Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 20:31

Zorlanmadan da doyurucu bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz! Philips Çift Hazneli Airfryer ile her öğün için pratik ve lezzetli yemekler yapmak çok kolay. Kahvaltı en iyi yapılması gereken öğündür. Bu yüzden sağlıklı ve doyurucu yemekler tercih etmelisiniz. Gelin hep beraber hem pratik hem de doyurucu olan tariflere bakalım!

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1. Klasik Peynirli Tost

1. Klasik Peynirli Tost

Philips Çift Hazneli Airfryer ile klasik bir şeyi daha lezzetli hale getirebilirsiniz. İstediğiniz kıvamda kızarmış ve peynirleri erimiş bir tost elde edebilirisiniz!

Malzemeler:

  • 2 dilim ekmek 

  • 2 dilim kaşar peyniri 

  • 1 çay kaşığı tereyağı

Yapılışı:

  • Ekmek dilimlerinin arasına kaşar peynirini koyun.

  • Üzerine hafifçe tereyağı sürüp Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 5-6 dakika kızartın.

2. Yumurta Kaplı Tost ve Menemen

2. Yumurta Kaplı Tost ve Menemen

Yumurta kaplı tost

Malzemeler: 

  • 2 dilim ekmek

  • 1 yumurta

  • 2 dilim kaşar peyniri

  • 1 çay kaşığı tereyağı

Yapılışı:

  • Yumurtayı çırpıp ekmekleri batırın.

  • Peynirli sandviç yapıp Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 6-7 dakika pişirin.

Menemen

Malzemeler: 

  • 2 yumurta

  • 1 domates

  • 1 yeşil biber

  • 50 gr beyaz peynir

Yapılışı:

  • Domates ve biberi doğrayıp Philips Çift Hazneli Airfryer’a koyun.

  • Üzerine yumurtayı kırıp 180°C’de 7-8 dakika pişirin.

3. Sucuklu Kaşarlı Pide

3. Sucuklu Kaşarlı Pide

Yapımı çok uğraştırıcı gelen pidenin pratik hali sizlerle! Tüm hazırlığı yaptıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'ın dakikasını ve derecesini hazırlayarak keyfinize bakabilirsiniz!

Malzemeler: 

  • 1 adet pide ekmeği

  • 50 gr rendelenmiş kaşar

  • 4-5 dilim sucuk

Yapılışı:

  • Pideyi ikiye bölüp üzerine kaşar ve sucuk ekleyin.

  • 180°C’de 5 dakika pişirin.

4. Peynirli Lavaş Gözleme ve Avokadolu Yumurta

4. Peynirli Lavaş Gözleme ve Avokadolu Yumurta

Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki ayrı yemeği aynı anda yapabilirsiniz. Böylece sofranızda çeşit çeşit yemekler görebilirsiniz!Peynirli lavaş gözleme

Malzemeler: 

  • 1 adet lavaş 

  • 50 gr beyaz peynir

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

Yapılışı:

  • Peyniri maydanozla karıştırıp lavaşa yayın.

  • İkiye katlayıp 180°C’de 7-8 dakika pişirin.

Avokadolu yumurta

Malzemeler: 

  • 1 avokado 

  • 2 yumurta

  • tuz

  • karabiber

Yapılışı:

  • Avokadoyu ikiye kesin ve çekirdeğini çıkarın.

  • İçine yumurta kırıp 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

5. Simit Pizza

5. Simit Pizza

Afiyet olsun!

Malzemeler: 

  • 1 simit 

  • 2 yemek kaşığı domates sosu

  • 50 gr kaşar peyniri

  • 4 dilim sucuk

  • İstediğiniz malzemeler

Yapılışı:

  • Simidi ortadan ikiye kesip malzemeleri ekleyin.

  • 180°C’de 6 dakika pişirin.

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6. Milföy Böreği ve Muzlu Yulaflı Pankek

6. Milföy Böreği ve Muzlu Yulaflı Pankek

Hem tatlı hem de tuzlu kahvaltılık tarifleri aynı anda yapabilirsiniz. Birinin pişmesini bekleyerek zaman kaybetmenize gerek yok. Philips Çift Hazneli Airfryer bu sorunu çözer!Milföy böreği

Malzemeler: 

  • 2 adet milföy hamuru

  • 50 gr beyaz peynir

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

Yapılışı:

  • Milföy hamuruna peynir koyup kapatın.

  • 180°C’de 10 dakika pişirin.

Muzlu yulaflı pankek

Malzemeler: 

  • 1 muz

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı yulaf

Yapılışı:

  • Malzemeleri karıştırıp küçük pankekler yapın.

  • 180°C’de 6 dakika pişirin.

7. Granola Bar

7. Granola Bar

Malzemeler: 

  • 1 su bardağı yulaf

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 muz

  • ceviz

Yapılışı:

  • Malzemeleri karıştırıp şekil verin.

  • 160°C’de 10 dakika pişirin.

8. Ispanaklı Peynirli Börek ve Elmalı Tarçınlı Pişi

8. Ispanaklı Peynirli Börek ve Elmalı Tarçınlı Pişi

Ispanaklı peynirli börek

Malzemeler: 

  • 2 adet yufka 

  • 100 gr beyaz peynir 

  • 1 avuç ıspanak

Yapılışı:

  • Malzemeleri karıştırıp yufkaya sarın.

  • 180°C’de 12 dakika pişirin.

Elmalı tarçınlı pişi

Malzemeler: 

  • 1 su bardağı un 

  • 1/2 çay bardağı süt

  • 1 rendelenmiş elma

  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Hamur yapıp yuvarlaklar kesin.

  • 180°C’de 8 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

9. Çıtır Yulaflı Muzlu Kurabiye

9. Çıtır Yulaflı Muzlu Kurabiye

Philips Çift Hazneli Airfyer ile sağlıklı tarifler yaparak kendinizi dinç hissedebilirsiniz!

Malzemeler: 

  • 1 muz

  • 1 su bardağı yulaf

  • 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

  • Malzemeleri karıştırıp küçük kurabiyeler yapın.

  • 160°C’de 12 dakika pişirin.

10. Krep Roll

10. Krep Roll

Malzemeler: 

  • 1 yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

  • Krep hamurunu hazırlayıp ince bir şekilde pişirin.

  • İçine peynir veya reçel koyup rulo yapın.

Afiyet olsun.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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