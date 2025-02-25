Tek Tabakta Mutluluk! Hem Pratik Hem Doyurucu Enfes 10 Kahvaltı Tarifi
Tek Tabakta Mutluluk! Hem Pratik Hem Doyurucu Enfes 10 Kahvaltı Tarifi
Zorlanmadan da doyurucu bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz! Philips Çift Hazneli Airfryer ile her öğün için pratik ve lezzetli yemekler yapmak çok kolay. Kahvaltı en iyi yapılması gereken öğündür. Bu yüzden sağlıklı ve doyurucu yemekler tercih etmelisiniz. Gelin hep beraber hem pratik hem de doyurucu olan tariflere bakalım!
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1. Klasik Peynirli Tost
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2. Yumurta Kaplı Tost ve Menemen
3. Sucuklu Kaşarlı Pide
4. Peynirli Lavaş Gözleme ve Avokadolu Yumurta
5. Simit Pizza
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6. Milföy Böreği ve Muzlu Yulaflı Pankek
7. Granola Bar
8. Ispanaklı Peynirli Börek ve Elmalı Tarçınlı Pişi
9. Çıtır Yulaflı Muzlu Kurabiye
10. Krep Roll
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