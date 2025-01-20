Tek Soruluk Test: Sapyoseksüel misin?
Tek Soruluk Test: Sapyoseksüel misin?
Sapyoseksüellik, bir kişinin zekaya olan cinsel çekimini ifade eder. Yani bir başka deyişle, bir sapyoseksüel için çekicilik, zeka ve entelektüel kapasite ile doğrudan ilişkilidir. Eğer siz de zekaya olan bu tür bir çekim hissediyorsanız, belki de kendinizi sapyoseksüel olarak tanımlayabilirsiniz.
Tek Soruluk Test: Sapyoseksüel misin?
Haydiiiii!
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İlişkilerin genellikle neyden dolayı biter?
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Sen sapyoseksüelsin!
Sen sapyoseksüel değilsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Sen sapyoseksüelsin! Peki.