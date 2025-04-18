Tek Seferde Çift Lezzet: Philips Çift Hazneli Airfryer'ın Mutfakta Devrim Yaratan Özellikleri

Bu yepyeni teknolojiyi denerken tatlar ve kokular birbirine karışacak diye endişelenmeye de gerek yok. Çünkü iki haznenin tadı da kokusu da asla birbirine karıştırmaz. Ne dışarıya koku yayar ne de kokuların içeride karışmasına izin verir. Dolayısıyla balık ve kızartma gibi kokulu yemekleri bile yanda tatlınızı hazırlarken, koku ve tat karışma riski olmadan rahat rahat pişirebilirsiniz.