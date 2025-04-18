Tek Seferde Çift Lezzet: Philips Çift Hazneli Airfryer'ın Mutfakta Devrim Yaratan Özellikleri
Mutfakta yenilikçi ve pratik çözümler arayanlar için Philips Çift Hazneli Airfryer gibisi yok. Yemek pişirme konusunda adeta devrim yaratan bu cihaz sadece yağsız pişirme özelliğine sahip değil. Aksine, mutfak deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak inanılmaz avantajlara sahip. İşte bu cihazın devrim niteliğindeki özellikleri!
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1. Ekstra Geniş Kapasite
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2. Aynı Anda İki Yemek Pişirme
3. Kokusuz Pişirme
4. Çok Yönlü Pişirme Seçenekleri
5. Senkronize Pişirme Fonksiyonu
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6. Ön Ayarlı Pişirme Modları
7. HomeID ile Entegre Tarifler
8. Besin Değeri Koruma
9. Kopyalama İşlevi
10. RapidAir Teknolojisi
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11. Tek Cihazda Çok Fonksiyon
12. Bulaşık Makinesinde Yıkama
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