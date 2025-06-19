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Tek Elle ve Tek Hamlede Katlanabilen 5 Bebek Arabası: İngiliz Kraliyet Tercihi de Listede

etiket Tek Elle ve Tek Hamlede Katlanabilen 5 Bebek Arabası: İngiliz Kraliyet Tercihi de Listede

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 16:20

Bebek arabası, ebeveynlerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerin başında geliyor. Özellikle şehir yaşamında konforlu ve pratik çözümler arayan aileler için tek elle katlanabilen, kompakt ve her mevsime uyum sağlayan modeller adeta vazgeçilmez hale geldi.

60 yılı aşkın süredir İngiliz Kraliyet Ailesi’nin tercihi olan İtalyan markası Inglesina; estetik, fonksiyonellik ve bebek sağlığını odağına alan tasarımlarıyla öne çıkıyor. Eğer siz de bebeğiniz için en iyisini arıyorsanız, yaşam tarzınıza uygun bu 5 özel model ilginizi çekecek.

İster doğada vakit geçirmeyi seviyor olun, ister yoğun şehir hayatında mobilite arıyor olun; Inglesina’nın her ihtiyaca yönelik premium bebek arabası koleksiyonunda mutlaka size uygun bir çözüm var.

Üstelik Inglesina, sadece bugünü değil; geleceği de düşünüyor. iMiR Baby markalarına özel sürdürülebilirlik sistemi BCYCLE sayesinde, artık kullanmadığınız ürünleri değerinde geri verebilir veya yeni ihtiyaçlarınıza göre takas edebilirsiniz. Böylece hem çevreye katkı sağlar hem de premium deneyiminizi yenileyerek sürdürürsünüz.

İşte anne-babaların favorisi haline gelen, şıklık ve konforu tek potada eriten 5 bebek arabası önerimiz!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Şıklığıyla Göz Alan, Konforuyla Şaşırtan: Inglesina Aptica Glam

1. Şıklığıyla Göz Alan, Konforuyla Şaşırtan: Inglesina Aptica Glam

Bebekli yaşamı konfordan ödün vermeden stil sahibi bir şekilde sürdürmek isteyen ailelerin gözdesi.

  • Moda devlerinin tercihi: Dior, Fendi, Gucci gibi markaların bebek arabası olarak seçtiği model.

  • %100 İtalyan tasarım ve üretim kalitesiyle dikkat çeker.

  • Rulmanlı özel tekerlek sistemi sayesinde şehir içinde ve dışında kusursuz akışkan sürüş deneyimi sunar.

  • Kışın sıcak tutan dolgulu sırt konfor kılıfı, yazın nefes aldıran file sırt desteği ile dört mevsim uyumlu yapıdadır.

  • Tek elle, tek hamlede kolayca açılıp kapanır; özellikle tek başına bebekle dışarı çıkan ebeveynler için büyük avantaj sağlar.

  • Katlandığında kumaş ve tutma kolu yere değmez, hijyenik şekilde dik durabilir.

  • Çift yönlü kullanım özelliği ile ister dışa dönük ister ebeveyne dönük pozisyonlarda kullanılabilir.

  • Geniş saklama sepeti, bardak tutucu ve entegre ayak örtüsü gibi detaylarla donatılmıştır.

  • Geniş, destekli oturma alanı sayesinde bebeğiniz büyüdükçe de konforu bozulmaz.

  • Portbebe ve ana kucağı adaptörsüz bir şekilde şasiye takılabilir; ekstra aparat gerektirmeden premium pratiklik sunar.

Inglesina Aptica Glam

2. Şehir Hayatının Yıldızı: Inglesina Electa+

2. Şehir Hayatının Yıldızı: Inglesina Electa+

Apartman içi, dar asansör, metro… Şehirde mobil olmak isteyen ebeveynlerin favorisi bu model, hız ve hafiflik arayanlara hitap ediyor.

  • %100 İtalyan tasarımı ve üretim kalitesiyle öne çıkar.

  • Sadece 5,5 kg’lık şasisiyle segmentinin en hafifidir. Katlandığında kabin boy bir bavuldan daha küçüktür.

  • Tek elle tek hamlede katlanır, ultra hafif yapısıyla tek başına seyahat etmeyi kolaylaştırır.

  • Katlandığında kumaş ve tutma kolu yere değmez, hijyenik şekilde dik durabilir.

  • Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde toplu taşımada ve dar şehir içi alanlarda bile kusursuz kullanım sağlar.

  • Çift yönlü kullanım sayesinde hem ebeveyne dönük hem dışa dönük pozisyon sunar.

  • Geniş ve destekli oturma alanı, bebeğiniz büyüdükçe bile konfordan ödün vermez.

  • Bardak tutucu, entegre ayak örtüsü ve geniş taşıma sepeti gibi detaylarla günlük yaşamı kolaylaştırır.

  • Travel sistem kullanımda portbebe ve ana kucağı, ek adaptör ihtiyacı olmadan doğrudan şasiye takılabilir; şehir temposunda hız ve uyum sağlar.

Kabin boy hafifliğinde travel sistem konforu arayanlar için Inglesina Electa+, şehir hayatının vazgeçilmez çözümüdür.

Inglesina Electa+

3. Maceraperest Aileler İçin: Aptica XT Glam

3. Maceraperest Aileler İçin: Aptica XT Glam

Aile gezilerinin vazgeçilmezi! Engebeli zeminlerde, taşlı patikalarda ve kırsal alanlarda bile üst düzey konfor sunan bu model, keşfetmeyi seven aileler için özel olarak tasarlandı.

  • %100 İtalyan tasarımı ve üretim kalitesiyle fark yaratır.

  • Her tekerleğe özel ayarlanabilen süspansiyon sistemiyle farklı zeminlere zahmetsizce uyum sağlar.

  • Kışın sıcak tutan dolgulu konfor kılıfı ve yazın nefes aldıran file sırt desteği sayesinde dört mevsim kullanılabilir.

  • Tek elle, tek hamlede kolayca açılıp kapanarak ebeveynlere maksimum pratiklik sunar.

  • Katlandığında kumaş ve tutma kolu yere değmez, hijyenik şekilde dik durabilir.

  • Çift yönlü kullanım özelliği ile bebeğiniz ister size dönük ister dünyaya dönük seyahat edebilir.

  • Geniş saklama sepeti, bardak tutucu ve entegre ayak örtüsü gibi detaylarla donatılmıştır.

  • Ferah ve destekli oturma alanı, büyüyen bebeğinizin bile her zaman konfor içinde kalmasını sağlar.

  • Outdoor yolculuklarda dahi portbebe ve ana kucağının adaptörsüz kolaylıkla şasiye takılabilmesi, her mevsim konforlu geçişleri garantiler.

Inglesina Aptica XT Glam

4. Kabin Boy Hafifliğiyle Fark Yaratıyor: Inglesina Quid2+

4. Kabin Boy Hafifliğiyle Fark Yaratıyor: Inglesina Quid2+

Seyahat eden ya da pratikliği ön planda tutan şehirli ailelerin ilk tercihi. Ultra kompakt, ultra konforlu.

  • Sadece 5,9 kg ağırlığıyla kabin boy segmentinin en hafiflerinden.

  • Katlandığında dik durabilir; tutma kolu ve kumaşı yere değmez, hijyenik kalır.

  • Tam dik oturma ve tam yatış pozisyonlarıyla hem uyanık hem uykulu anlara uygun.

  • Uzayabilen tentesi, tam kapama sağlar; file gözetleme penceresi bebeğinizle göz teması sunar.

  • Ayarlanabilir ayaklık, geniş alt sepet, yağmurluk ve ön bar gibi birçok konfor detayı düşünülmüştür.

  • Arka sırt kısmındaki özel katlanabilir pencere sistemi sayesinde yaz aylarında ekstra havalandırma sağlar.

  • Uçak kabinine, küçük bagajlara ve metro turnikelerine rahatça sığabilecek şekilde tasarlanmıştır.

  • Gerek şehir içinde gerek tatilde taşıması kolay, sürüşü konforlu bir çözümdür.

  • Segmentinin konfor lideri olan model, İtalyan Inglesina kalitesini her detayında hissettirir.

Inglesina Quid2+, bebeğinizin konforu ve sizin hareket özgürlüğünüz arasında kusursuz denge kurar.

Inglesina Quid 2+ Kabin Boy Bebek Arabası

5. Tek Tuşla Kendiliğinden Katlanan Yenilikçi Tasarım: Inglesina Now

5. Tek Tuşla Kendiliğinden Katlanan Yenilikçi Tasarım: Inglesina Now

Bebeğiyle yalnız seyahat eden ya da her adımda pratikliğe ihtiyaç duyan ebeveynler için tasarlanmış çığır açan bir çözüm. Katlamak için ekstra uğraş yok, tek tuşla kapanıyor.

  • Özel mekanizması sayesinde tek tuşla kapanır, kapanırken ekstra itme veya yönlendirme gerektirmez.

  • Katlandığında kendi başına dik durur, kumaşı ve tutma kolu yere temas etmez.

  • Bebeğinizi dik oturtabileceğiniz gibi tam yatış pozisyonunda uykuya da geçirebilirsiniz.

  • Ayarlanabilir ayaklık, geniş alt sepet, ön bar ve gözetleme pencereli tente gibi tüm konfor unsurlarına sahiptir.

  • Ultra kompakt yapısı sayesinde uçak kabinine, küçük bagajlara ve şehir içi dar alanlara rahatça sığar.

  • Günlük tempoda konfor, hafiflik ve tek tuşla pratiklik bir araya geliyor.

  • İtalyan Inglesina kalitesi ve zarafetiyle fark yaratır.

Bebeğinizle tek başınıza bile özgürce hareket edebileceğiniz bir konfor alanı sunar.

Inglesina Now Kabin Boy Bebek Arabası

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Bebekli yaşam hızlı ve yoğun… Bu tempo içerisinde en büyük yardımcınız, sizinle birlikte hareket edebilen bir bebek arabası olur. İster şehirde ister doğada, ister tatilde ister günlük rutinlerde… Tek elle katlanabilen, konforlu, fonksiyonel ve estetik tasarımlı bu 5 model, bebekli hayatınızı kolaylaştırmakla kalmaz; stilinize de uyum sağlar.

Unutmayın, İngiliz Kraliyet Ailesi de moda devleri de konfor ve zarafetin birleştiği bu modelleri tercih ediyor.

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