Teğmenlerin TSK’dan İhraç Kararına Disiplin Kurulu’ndaki 4 Üye Karşı Çıkmış
Teğmenlerin TSK’dan İhraç Kararına Disiplin Kurulu’ndaki 4 Üye Karşı Çıkmış
Kaynak: https://x.com/MuyesserYildiz/status/1...
MSB'nin Yüksek Disiplin Kurulu’nun, teğmenleri disiplinsizlik gerekçesiyle TSK’den ihraç etme kararı aldığı toplantıda 9 üyeden 5’i “ihraç” yönünde oy kullanırken 4’ü karşı çıktı.
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Beş teğmen ve üç sıralı amirin TSK’den atılması kararının detayları ortaya çıktı.
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Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu’nun 5 üyesi “ihraç” yönünde oy kullanırken 4 üye ise karara karşı çıktı.
Gazeteci Müyesser Yıldız, duyurduğu haberde “TSK'dan ihracına karar verilen 3 teğmene şifai tebligat yapıldı. Bu tebligatla birlikte kararın 4 oya karşı 5 oyla alındığı kesinleşti. Teğmenlerin TSK'dan atılmasına karşı çıkanlar arasında YDK Başkanı olan KKK Kurmay Başkanı ile Hukuk İşleri Başkanı'nın olması dikkat çekti” ifadelerini kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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