'Tebliğciler' Köy Kahvesinden Kovuldu: “Nağme Anlatmayı Bırak”
'Tebliğciler' Köy Kahvesinden Kovuldu: “Nağme Anlatmayı Bırak”
Kendilerine ‘tebliğciler’ diyen bir grup, olur olmaz yerlerde ortaya çıkarak vatandaşları kendilerine katılmaya ikna etmeye çalışıyor. ‘Tebliğciler’ bu sefer Giresun’da bir köy kahvesine gittiler ancak beklemedikleri tepki ile karşılaştılar.
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İstanbul’dan Giresun’daki bir köy kahvesinde giden ‘tebliğciler’, köy halkı tarafından iyi karşılanmadı.
Kahvedeki vatandaşları kendilerine katılmarı için ikna etmeye çalışan bir kişi, köy kahvesinin sahibi tarafından tepki gördü.
İşte köy kahvesinden kovulan ‘tebliğcilerin’ görüntüleri 👇
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