'Tebliğciler' Köy Kahvesinden Kovuldu: “Nağme Anlatmayı Bırak”

Kendilerine ‘tebliğciler’ diyen bir grup, olur olmaz yerlerde ortaya çıkarak vatandaşları kendilerine katılmaya ikna etmeye çalışıyor. ‘Tebliğciler’ bu sefer Giresun’da bir köy kahvesine gittiler ancak beklemedikleri tepki ile karşılaştılar.