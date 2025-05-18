onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Tatlı mı Tuzlu mu? Seçimlerine Göre Sana En Uygun Atıştırmalığı Buluyoruz!

etiket Tatlı mı Tuzlu mu? Seçimlerine Göre Sana En Uygun Atıştırmalığı Buluyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 20:31

Atıştırmalıklar hepimizin zaafı... Bazen tatlı bir şey ararız, bazen çıtır çıtır tuzlu şeyler olsun isteriz. Bu testte damak zevkinin derinlerine iniyoruz ve senin için biçilmiş kaftan olan Philips Çift Hazneli Airfryer atıştırmalığını buluyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Şu an önüne bir tepsi dolusu atıştırmalık konsa hangisine elin gider?

2. Peki, en sevdiğin öğün hangisi?

3. Film izlerken sana eşlik etmesini isteyeceğin bir atıştırmalık seç bakalım. 👇

4. Tarafını seç bakalım, hangi lezzetler senin damak tadına uyuyor?

5. Canın sıkıldığında hangisini yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hangi şerbetli tatlıya asla hayır diyemezsin?

7. Peki, hem pişman olup hem de onsuz yapamadığın lezzet hangisi?

8. Son olarak, favorin olan bir hamur işi seç bakalım. 👇

Yulaflı Fıstık Ezmeli Kurabiye

Yulaflı Fıstık Ezmeli Kurabiye

Belli ki sen sağlıklı atıştırmalık sevenlerdensin! Ama aynı zamanda lezzetli de olsun istiyorsun, o halde bu tarif tam senlik! 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 adet muz (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • İsteğe bağlı damla çikolata

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri iyice karıştırıp ceviz büyüklüğünde toplar yapın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 10 dakika pişirin.

Afiyet olsun. 😋

Peynirli Mini Poğaçalar

Peynirli Mini Poğaçalar

Senin atıştırmalık anlayışın biraz doymak üzerine. 🙄 Damak tadından asla ödün vermiyorsun, eğer mutfağa gireceksen buna değsin istiyorsun. O halde şu tarifi dene bakalım: 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 paket kabartma tozu

  • Beyaz peynir

  • Maydanoz

Yapılışı:

1. Yoğurt ve zeytinyağını karıştırıp un, kabartma tozu, tuzu ekleyin ve yoğurmaya başlayın. 

2. Hamurdan minik parçalar koparıp Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 12 dakika pişirin.

3. Maydanozları ince ince doğrayın. Pişen poğaçaların arasını açıp beyaz peynir sürüp maydanozla kaplayın. Afiyet olsun!

Selanik Gevreği

Selanik Gevreği

Sen, atıştırmalık deyince kıtır kıtır bir şeyler arıyorsun. Çay veya kahveyle gidebilecek hem hafif hem de lezzetli bir şeyler tam sana göre! O zaman bu tarifi mutlaka denemelisin. 👇

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 25-30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece 

Malzemeler: 

  • 3 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı sıcak su

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 su bardağı yulaf unu

  • 1 su bardağı kuru meyve

  • 1 çay bardağı fındık

  • 2 yemek kaşığı Antep fıstığı

Yapılışı:

1. Yumurtaları ve sıcak suyu köpürene kadar çırpın.

2. Yulaf ununu ve kabartma tozunu ekleyin ve iyice karıştırın. Kuru meyve, fındık ve Antep fıstığını da ekleyip karıştırın.

3. Hazır olan karışımı, pişirme kağıdı serdiğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dökerek her yeri eşit olacak şekilde yayın.

4. Isıyı 160 dereceye ayarlayıp 20 dakika pişirin.

5. Pişen Selanik gevreğinin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve daha rahat kesebilmek için 30 dakika dondurucuda bekletin.

6. Dondurucudan aldıktan sonra ince dilimler halinde kesin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin.160 derecede 7 dakika süreyle kurutun. Afiyet olsun!

Atıştırmalık Çıtır Nohut

Atıştırmalık Çıtır Nohut

Sana, tam damak tadına layık ve 'Daha önce neden denemedim?' diyeceğin bir tarif veriyoruz. Bunu denedikten sonra, favori atıştırmalığın artık çıtır nohut olacak! 

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece 

Malzemeler: 

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 adet kapya biber

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 adet yeşil biber

  • 2 adet domates

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı isot

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Domates, yeşil biber, kapya biber ve soğanı doğrayın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine haşlanmış nohutu, doğranmış sebzeleri, sarımsağı, domates salçasını alın.

3. Üzerine tuz, karabiber, pul biber, kimyon, isot, tuz ve zeytinyağını ekleyerek tüm malzemeyi karıştırın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 170 dereceye ayarlayın ve nohutu 30 dakika pişmeye bırakın. 

5. Nohutlar pişerken 1 - 2 defa hazneyi açarak karıştırın. Sürenin sonunda nohutlar servise hazır, afiyet olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın