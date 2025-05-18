Tatlı mı Tuzlu mu? Seçimlerine Göre Sana En Uygun Atıştırmalığı Buluyoruz!
Atıştırmalıklar hepimizin zaafı... Bazen tatlı bir şey ararız, bazen çıtır çıtır tuzlu şeyler olsun isteriz. Bu testte damak zevkinin derinlerine iniyoruz ve senin için biçilmiş kaftan olan Philips Çift Hazneli Airfryer atıştırmalığını buluyoruz! 👇
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1. Şu an önüne bir tepsi dolusu atıştırmalık konsa hangisine elin gider?
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2. Peki, en sevdiğin öğün hangisi?
3. Film izlerken sana eşlik etmesini isteyeceğin bir atıştırmalık seç bakalım. 👇
4. Tarafını seç bakalım, hangi lezzetler senin damak tadına uyuyor?
5. Canın sıkıldığında hangisini yaparsın?
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6. Hangi şerbetli tatlıya asla hayır diyemezsin?
7. Peki, hem pişman olup hem de onsuz yapamadığın lezzet hangisi?
8. Son olarak, favorin olan bir hamur işi seç bakalım. 👇
Yulaflı Fıstık Ezmeli Kurabiye
Peynirli Mini Poğaçalar
Selanik Gevreği
Atıştırmalık Çıtır Nohut
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