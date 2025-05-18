Tatlı mı Tuzlu mu? Seçimlerine Göre Sana En Uygun Atıştırmalığı Buluyoruz!

Sen, atıştırmalık deyince kıtır kıtır bir şeyler arıyorsun. Çay veya kahveyle gidebilecek hem hafif hem de lezzetli bir şeyler tam sana göre! O zaman bu tarifi mutlaka denemelisin. 👇

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 25-30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı sıcak su

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı yulaf unu

1 su bardağı kuru meyve

1 çay bardağı fındık

2 yemek kaşığı Antep fıstığı

Yapılışı:

1. Yumurtaları ve sıcak suyu köpürene kadar çırpın.

2. Yulaf ununu ve kabartma tozunu ekleyin ve iyice karıştırın. Kuru meyve, fındık ve Antep fıstığını da ekleyip karıştırın.

3. Hazır olan karışımı, pişirme kağıdı serdiğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dökerek her yeri eşit olacak şekilde yayın.

4. Isıyı 160 dereceye ayarlayıp 20 dakika pişirin.

5. Pişen Selanik gevreğinin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve daha rahat kesebilmek için 30 dakika dondurucuda bekletin.

6. Dondurucudan aldıktan sonra ince dilimler halinde kesin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin.160 derecede 7 dakika süreyle kurutun. Afiyet olsun!