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Tatlı Krizlerini Atlatacağın Sağlıklı Yaz Tatlın Hangisi?

etiket Tatlı Krizlerini Atlatacağın Sağlıklı Yaz Tatlın Hangisi?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 19:01

Yaz sıcaklarında bir yandan hafiflemek isterken bir yandan da tatlıdan vazgeçemiyor musun? Üstelik canın dondurma dışında farklı şeyler de mi çekiyor? O zaman seni buraya alalım! Bu testle hem yaza uygun tatlı önerini bulacak hem de tatlı keyfini daha sağlıklı hale getirmenin yolunu keşfedeceksin. Hadi o zaman gel, yaz tatlın neymiş öğrenelim!

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1. Sana göre sağlıklı bir tatlı nasıl olmalı?

2. Şeker yerine ne kullanmayı seversin?

3. Evde tatlı yaparken önceliğin genelde ne olur?

4. Favori yaz meyven hangisi?

5. Tatlıda sunum senin için ne kadar önemli?

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6. Tatlı yapman için sadece bir malzemeyi seçebiliyor olsaydın hangisini tercih ederdin?

7. Bir hafta içerisinde ne kadar tatlı tüketiyorsun diye sorsak?

8. Kendini bir tatlı kelimesiyle tanımla desek hangisini seçerdin?

9. Son soru, tatlı yerken suçluluk hissediyor musun?

Senin sağlıklı yaz tatlın: Çiğ Mango Keki

Senin sağlıklı yaz tatlın: Çiğ Mango Keki

Malzemeler:

  • 360 gram kaju fıstığı

  • 380 gram hindistan cevizi yağı

  • 100 gram agave şurubu

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 600 gram mango püresi

  • 50 gram badem

  • 100 gram antep fıstığı, tuzsuz ve soyulmuş

  • 2 Medjoul hurması, çekirdeksiz

  • 1/4 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

1. Bademleri ve antep fıstıklarını blender haznesine ekleyin. Parçalanana kadar orta hızda 30 saniye karıştırın. Medjoul hurmalarıyla tuzu ekleyin ve eşit şekilde karışana kadar çırpmaya devam edin.

2. Karışımı, yağlı kağıtla kaplanmış kelepçeli kek kalıbına aktarın. Her yerini sıkıca bastırın ve eşit seviyede bir kek tabanı oluşturmak için yüzeyini düzleştirin. Kullanıma hazır olana kadar buzdolabında dinlendirin.

3. Mango kremasını hazırlamak için kalan tüm malzemeleri temiz blender haznesine aktarın. Pürüzsüz hale gelip krema kıvamı alana kadar orta hızda 1 dakika çırpın.

4. Hazırladığınız karışımı kelepçeli kek kalıbındaki kek tabanının üzerine dökün ve eşit şekilde yayın. Keki dondurucuya alıp en az 6 saat, hatta daha da iyisi gece boyunca soğumaya bırakın.

5. Soğuduktan sonra çiğ mangolu keki dondurucudan çıkarın ve kelepçeli kek kalıbını çıkarın. Pastayı dilimleyip servis etmeden önce, buzdolabında 3-4 saat daha dinlendirin.

Afiyet olsun!

Senin sağlıklı yaz tatlın: Yaban Mersinli Dondurulmuş Yoğurt

Senin sağlıklı yaz tatlın: Yaban Mersinli Dondurulmuş Yoğurt

Malzemeler:

  • 300 gram yaban mersini dondurulmuş

  • 200 gram süzme yoğurt

  • 1 çay kaşığı limon suyu, taze sıkılmış

  • 2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

1. Tüm malzemeleri blender haznesine ekleyin. Krema kıvamı alana kadar 2 dakika orta hızda çırpın. Gerekirse kenarlarını sıyırmak için duraklatın.

2. Bu işlem bitince yumuşak, krema kıvamında dondurulmuş yoğurdu hemen servis edin veya hava geçirmez bir kaba aktarıp katılaşana kadar yaklaşık bir saat boyunca dondurucuda bekletin.

3. Dondurulmuş yoğurdu 2 haftaya kadar dondurucuda saklayabilirsiniz. Servis etmeden önce 15-20 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

Afiyet olsun!

Senin sağlıklı yaz tatlın: Avokadolu Kakaolu Mus

Senin sağlıklı yaz tatlın: Avokadolu Kakaolu Mus

Malzemeler:

  • 2 avokado

  • 3 çay kaşığı kakao tozları

  • 3 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 2 Medjoul hurması, çekirdeksiz

  • 60 mililitre badem sütü

  • 1/2 çay kaşığı vanilya ekstraktı

Hazırlanışı:

1. Avokadoları uzunlamasına kesin, çekirdeğini çıkarın ve içini kaşıkla çıkarın.

2. Avokado içini kalan tüm malzemelerle birlikte blender haznesine ekleyin. Krema kıvamını alana kadar maksimum hızda 2 dakika karıştırın. 

3. Bu işlem bitince musu hava geçirmez bir kaba aktarın ve servis yapmadan önce en az 1 saat buzdolabında soğumaya bırakın.

İpucu: Musun üzerini antep fıstığı veya istediğiniz diğer kuruyemişler, rendelenmiş hindistan cevizi, vegan krem şanti veya taze meyveler ve nane ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

Senin sağlıklı yaz tatlın: Dört Malzemeli Vegan Kurabiye

Senin sağlıklı yaz tatlın: Dört Malzemeli Vegan Kurabiye

Malzemeler:

  • 240 gram nohut, konserve, suyu süzülmüş

  • 120 gram fıstık ezmesi

  • 80 gram akçaağaç şurubu

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 70 gram bitter damla çikolata

Hazırlanışı:

1. Nohutları yıkayıp süzün. Nohut, fıstık ezmesi, akçaağaç şurubu, kabartma tozu ve tuzu blender kavanozuna koyun. Blenderi maksimum hızda çalıştırın, büyük bir parça kalmadan tamamen homojen bir görünüm elde edene kadar yaklaşık 60 saniye karıştırın.

2. Kurabiye hamurunu bir kaseye aktarın. Damla çikolataları ekleyin ve homojen olana kadar karıştırın. 

3. Kurabiye hamurundan bir tepeleme kaşık alıp hafifçe ıslattığınız ellerinizle yuvarlak şekli verin. Hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. 9 top ile hamur bitecektir. Kurabiye toplarınızı yağlı kağıt serdiğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznelerine yerleştirin.

4. Bir bardak alın ve altını hafifçe ıslatın, ardından her bir topu hafifçe bastırarak kurabiye şekline getirin.

5. Kurabiyeleri 180°C'de 10 dakika pişirin. Kurabiyeleri çıkardıktan sonra dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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