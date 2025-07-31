Tatlı Krizlerini Atlatacağın Sağlıklı Yaz Tatlın Hangisi?

Malzemeler:

360 gram kaju fıstığı

380 gram hindistan cevizi yağı

100 gram agave şurubu

2 yemek kaşığı limon suyu

600 gram mango püresi

50 gram badem

100 gram antep fıstığı, tuzsuz ve soyulmuş

2 Medjoul hurması, çekirdeksiz

1/4 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

1. Bademleri ve antep fıstıklarını blender haznesine ekleyin. Parçalanana kadar orta hızda 30 saniye karıştırın. Medjoul hurmalarıyla tuzu ekleyin ve eşit şekilde karışana kadar çırpmaya devam edin.

2. Karışımı, yağlı kağıtla kaplanmış kelepçeli kek kalıbına aktarın. Her yerini sıkıca bastırın ve eşit seviyede bir kek tabanı oluşturmak için yüzeyini düzleştirin. Kullanıma hazır olana kadar buzdolabında dinlendirin.

3. Mango kremasını hazırlamak için kalan tüm malzemeleri temiz blender haznesine aktarın. Pürüzsüz hale gelip krema kıvamı alana kadar orta hızda 1 dakika çırpın.

4. Hazırladığınız karışımı kelepçeli kek kalıbındaki kek tabanının üzerine dökün ve eşit şekilde yayın. Keki dondurucuya alıp en az 6 saat, hatta daha da iyisi gece boyunca soğumaya bırakın.

5. Soğuduktan sonra çiğ mangolu keki dondurucudan çıkarın ve kelepçeli kek kalıbını çıkarın. Pastayı dilimleyip servis etmeden önce, buzdolabında 3-4 saat daha dinlendirin.

Afiyet olsun!