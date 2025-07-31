Tatlı Krizlerini Atlatacağın Sağlıklı Yaz Tatlın Hangisi?
Yaz sıcaklarında bir yandan hafiflemek isterken bir yandan da tatlıdan vazgeçemiyor musun? Üstelik canın dondurma dışında farklı şeyler de mi çekiyor? O zaman seni buraya alalım! Bu testle hem yaza uygun tatlı önerini bulacak hem de tatlı keyfini daha sağlıklı hale getirmenin yolunu keşfedeceksin. Hadi o zaman gel, yaz tatlın neymiş öğrenelim!
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1. Sana göre sağlıklı bir tatlı nasıl olmalı?
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2. Şeker yerine ne kullanmayı seversin?
3. Evde tatlı yaparken önceliğin genelde ne olur?
4. Favori yaz meyven hangisi?
5. Tatlıda sunum senin için ne kadar önemli?
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6. Tatlı yapman için sadece bir malzemeyi seçebiliyor olsaydın hangisini tercih ederdin?
7. Bir hafta içerisinde ne kadar tatlı tüketiyorsun diye sorsak?
8. Kendini bir tatlı kelimesiyle tanımla desek hangisini seçerdin?
9. Son soru, tatlı yerken suçluluk hissediyor musun?
Senin sağlıklı yaz tatlın: Çiğ Mango Keki
Senin sağlıklı yaz tatlın: Yaban Mersinli Dondurulmuş Yoğurt
Senin sağlıklı yaz tatlın: Avokadolu Kakaolu Mus
Senin sağlıklı yaz tatlın: Dört Malzemeli Vegan Kurabiye
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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