Tatlı Krizi Tutanlara Özel: Canınız Çektiğinde Hemen Deneyebileceğiniz 10 Atıştırmalık Önerileri
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Tatlı Krizi Tutanlara Özel: Canınız Çektiğinde Hemen Deneyebileceğiniz 10 Atıştırmalık Önerileri
Tatlı krizleri geldiğinde, tatlı bir şeyler hazırlamak için saatlerce mutfakta vakit kaybetmek istemezsiniz, değil mi? Philips’in Çift Hazneli Airfryer’ı ile artık lezzetli tatlıları hızlıca hazırlamak çok kolay! Hem büyük hem de küçük haznede pişirilebilecek tatlı tarifleriyle, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın her iki haznesini aynı anda kullanarak zamandan tasarruf edebilir, sevdiklerinizle birlikte keyifle tüketebileceğiniz pratik ve enfes tatlar elde edebilirsiniz.
İşte, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sunduğu pratiklikten yararlanarak, lezzet dolu atıştırmalıklar için 10 farklı öneri:
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1. Çikolatalı Muzlu Mini Kekler ve Tarçınlı Elma Dilimleri
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2. Frambuazlı Sufle
3. Elmalı Tarçınlı Çörek & Böğürtlenli Brownie
4. Çikolatalı Milföy
5. Çikolatalı Kakaolu Muffin & Fıstık Ezmeli Tarçınlı Kurabiyeler
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