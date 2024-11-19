Tatlı Krizi Tutanlara Özel: Canınız Çektiğinde Hemen Deneyebileceğiniz 10 Atıştırmalık Önerileri

Revani, hem lezzetli hem de pratik bir tatlı alternatifi olarak sofralarımıza konuk oluyor.

Malzemeler:

Şerbeti için:

Hazırlık:

İlk olarak, şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra, limon suyunu ekleyin ve 3-4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Şerbeti soğumaya bırakın.

Kek için, karıştırma kabına yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın. Ardından sıvı yağı, yoğurdu, irmiği, un, mavi haşhaş tohumu, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Philiips Çift Hazneli Airfryer haznesine sıvı yağ dökerek fırça yardımıyla her yerini yağlayın. Hazırladığınız kek karışımını hazneye dökün.

Hazneyi Philiips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirip, 170°C’de 25 dakika kadar pişirin.

Kek piştikten sonra, ilk sıcaklığı çıkınca, bir bıçak yardımıyla dilimleyin ve üzerine soğuyan şerbeti gezdirin. Şerbetin güzelce çekmesi için bir süre dinlenmeye bırakın.