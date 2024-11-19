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Tatlı Krizi Tutanlara Özel: Canınız Çektiğinde Hemen Deneyebileceğiniz 10 Atıştırmalık Önerileri

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etiket Tatlı Krizi Tutanlara Özel: Canınız Çektiğinde Hemen Deneyebileceğiniz 10 Atıştırmalık Önerileri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 19:01

Tatlı krizleri geldiğinde, tatlı bir şeyler hazırlamak için saatlerce mutfakta vakit kaybetmek istemezsiniz, değil mi? Philips’in Çift Hazneli Airfryer’ı ile artık lezzetli tatlıları hızlıca hazırlamak çok kolay! Hem büyük hem de küçük haznede pişirilebilecek tatlı tarifleriyle, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın her iki haznesini aynı anda kullanarak zamandan tasarruf edebilir, sevdiklerinizle birlikte keyifle tüketebileceğiniz pratik ve enfes tatlar elde edebilirsiniz. 

İşte, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sunduğu pratiklikten yararlanarak, lezzet dolu atıştırmalıklar için 10 farklı öneri:

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1. Çikolatalı Muzlu Mini Kekler ve Tarçınlı Elma Dilimleri

1. Çikolatalı Muzlu Mini Kekler ve Tarçınlı Elma Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızda, tatlı krizlerinize iki pratik çözüm birden! Hem sağlıklı hem de lezzetli bu tariflerle zamandan tasarruf ederken kendinize minik bir ziyafet çekmeye hazır olun!

Çikolatalı Muzlu Mini Kek

Bu yumuşacık ve yoğun çikolatalı mini kekler, tatlı ihtiyacınızı anında giderecek! Muzun doğal tatlılığı ve kakaonun aromasıyla, ekstra şeker eklemeye gerek kalmadan hem sağlıklı hem de leziz bir tat yakalayabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 olgun muz (iyice ezilmiş)

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı bal

  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlık:

  • Bir kasede muzu çatalla iyice ezerek püre haline getirin. Üzerine kakao, un, yumurta, bal ve kabartma tozunu ekleyin.

  • Karışımı güzelce çırpın. Kek hamurunuz, yoğun ve çikolata kokulu olmalı.

  • Büyük hazneye sığacak silikon kek kalıplarına hamurunuzu paylaştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180°C’ye ayarlayın ve keklerinizi 12-15 dakika kadar pişirin.

  • Piştikten sonra mis gibi kokan, içi yumuşacık mini kekleriniz hazır! Üzerine dilediğiniz gibi meyve veya ceviz serpebilirsiniz. Sıcak servis yaparak çikolatanın tadını doyasıya çıkarın!

Tarçınlı Elma Dilimleri

Ana tatlınızın yanında hafif ve sağlıklı bir eşlikçi istiyorsanız, bu tarçınlı elma dilimlerine bayılacaksınız! Tatlı ve tarçın kokusu evinizi sararken, doğal şeker içeriği ile de hafif bir alternatif sunuyor.

Malzemeler:

  • 1 büyük elma (tercihen kırmızı veya yeşil elma)

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı bal

Hazırlık:

  • Elmanızı ince dilimler halinde doğrayın. Kabuklarıyla bırakabilir veya soyarak kullanabilirsiniz, tamamen sizin tercihiniz!

  • Dilimlenmiş elmaları bir tabağa alarak üzerlerine tarçını serpiştirin. Balı gezdirerek her bir dilimin tatlanmasını sağlayın.

  • Küçük hazneyi 160°C’ye ayarlayın ve elma dilimlerini 10 dakika pişirin.

  • Pişirme tamamlandığında yumuşacık elma dilimlerini keklerin yanında servis edebilirsiniz. Sağlıklı, hafif ve tarçın kokusuyla sıcacık bir dokunuş!

2. Frambuazlı Sufle

2. Frambuazlı Sufle

Philips Çİft Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde sufle yapmak sandığınızdan çok daha kolay! Frambuazın hafif ekşiliği ve çikolatanın yoğun tadıyla bu sufle, misafirlerinize veya kendinize yapabileceğiniz harika bir ödül.

Malzemeler:

  • 50 gram bitter çikolata

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 yemek kaşığı un

  • Bir avuç taze veya donmuş frambuaz

Hazırlık:

  • Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eriterek karıştırın.

  • Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar çırpın. Üzerine unu eleyerek ekleyin ve çikolata karışımıyla harmanlayın.

  • Son olarak frambuazları ekleyip karıştırın, meyve tadını her lokmada hissetmeniz için karışımı iyice dağıtın.

  • Büyük haznede uygun bir kaba dökerek 180°C’de 8-10 dakika pişirin. Kenarları sertleşmiş, içi yumuşak ve akışkan kıvamlı bir sufle elde etmelisiniz.

  • Sıcacık frambuazlı sufleniz hazır! Üzerine pudra şekeri serpebilir veya ekstra frambuazla süsleyebilirsiniz. 

İlk kaşığı aldığınızda çikolata ve frambuazın enfes uyumunu hissedeceksiniz!

3. Elmalı Tarçınlı Çörek & Böğürtlenli Brownie

3. Elmalı Tarçınlı Çörek & Böğürtlenli Brownie

Elmalı tarçınlı çörek, hem kış aylarının hem de hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezi!

 Elmalı Tarçınlı Çörek

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 paket yaş maya

  • 1 su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • 1/4 su bardağı sıvı yağ

  • 3 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/4 su bardağı toz şeker

Hazırlık:

  • İlk olarak, maya, süt ve şekeri bir kaba koyup karıştırın. Karışımı 10 dakika kadar bekletin, böylece maya aktive olur.

  • Ardından sıvı yağı ve unu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamur kıvamını aldıktan sonra 1 saat mayalanmaya bırakın.

  • Bu arada elmaların kabuklarını soyup ince ince dilimleyin ve tarçınla karıştırarak tatlandırın.

  • Hamuru açın ve üzerine elma dilimlerini yerleştirin. Ardından hamuru rulo şeklinde sarın.

  • Ruloyu dilimleyerek, çöreklerinizi hazırlayın.

  • Hazırladığınız çörekleri büyük hazneye yerleştirip, Philips Çİft Hazneli Airfryer’ı 160°C’ye ayarlayın. 20-25 dakika kadar pişirin.

  • Pişen elmalı tarçınlı çöreklerinizi biraz soğutun ve ardından sıcak sıcak servis edin. Bu çörekler, kahvaltınıza ya da çay saatinize mükemmel bir eşlikçi olacak!

Böğürtlenli Brownie

Brownie, yoğun çikolata tadıyla bilinen bir tatlıdır, ancak bu tarifle işin içine böğürtlenin ekşi ve tatlı dokunuşunu katıyoruz.

Malzemeler:

  • 100 gr bitter çikolata

  • 50 gr tereyağı

  • 1/4 su bardağı şeker

  • 1 yumurta

  • 1/4 su bardağı un

  • Bir tutam tuz

  • 1/2 su bardağı böğürtlen

Hazırlık:

  • İlk olarak çikolata ve tereyağını bir kapta benmari usulü eritin. Karışım pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın.

  • Şeker ve yumurtayı ekleyin, mikserle güzelce çırpın. Yumurta ve şeker iyice karıştığında, homojen bir karışım elde etmelisiniz.

  • Ardından un ve tuzu ekleyin, karıştırarak brownie hamurunu hazırlayın.

  • Son olarak, böğürtlenleri dikkatlice ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Böğürtlenlerin zarar görmemesine özen gösterin.

  • Hazırladığınız hamuru Philips Çİft Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine uygun bir kaba dökün.

  • Philips Çİft Hazneli Airfryer’ı 170°C’de 20-25 dakika pişirin. Yayılan çikolata ve böğürtlen kokusuna dayanamayıp sabırsızlanabilirsiniz!

  • Brownie piştikten sonra biraz soğutun ve dilimleyerek servis edin. Böğürtlenin hafif ekşi dokunuşuyla yoğun çikolatalı brownie lezzeti sizi bekliyor.

Afiyet olsun! Bu tatlı, hem çikolata tutkunlarına hem de meyveli tatları sevenlere harika bir seçenek!

4. Çikolatalı Milföy

4. Çikolatalı Milföy

Çikolatalı milföy, dışı çıtır çıtır, içi ise akışkan çikolata dolu bir tatlı! Philips Çİft Hazneli  Airfryer sayesinde çok daha hızlı ve pratik şekilde hazırlayabileceğiniz bu tatlı, kahve yanına harika bir eşlikçi. Dilerseniz misafirlerinize ikram edebilir, dilerseniz kendinize tatlı bir kaçamak yapabilirsiniz!

Malzemeler:

  • 3 yaprak milföy hamuru

  • 6 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

Üzeri İçin:

  • 1 adet yumurta akı

  • 2-3 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlık:

  • İlk olarak milföy hamurlarını ortadan ikiye kesin. Bu, her bir milföyün içine daha fazla çikolata koyabilmenizi sağlayacak.

  • Her milföyün ortasına 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata koyun. Ardından milföyün iki kenarını birbirine kapatarak orta kısımda birleştirin.

  • Hamurun uç kısımlarının açılmaması için çatal ile hafifçe bastırarak kenarları sıkıca kapatın.

  • Üzerine bıçakla verev şekilde kesikler atın, böylece milföyler pişerken daha güzel bir görünüme sahip olacak.

  • Philips Çİft Hazneli Airfryer'ın ızgara rafını alıp, hazırladığınız milföyleri üzerine yerleştirin. Üzerlerine fırça ile yumurta akını sürün, ardından toz şekeri serpin.

  • Philips Çİft Hazneli Airfryer’ınızı 180°C’ye ayarlayın ve milföyleri 12 dakika pişirin. Pişen milföylerin üzeri altın rengi ve çıtır çıtır olmalı.

  • Pişen ve güzelce kızaran çikolatalı milföyleriniz servise hazır. Sıcak servis yaparak çikolatanın o akışkan dokusunu hissedebilirsiniz!

Afiyet olsun! Sadece 12 dakikada hazırlayabileceğiniz bu çikolatalı milföyler, tatlı krizlerinizin en pratik çözümü olacak!

5. Çikolatalı Kakaolu Muffin & Fıstık Ezmeli Tarçınlı Kurabiyeler

5. Çikolatalı Kakaolu Muffin & Fıstık Ezmeli Tarçınlı Kurabiyeler

Muffin, yumuşacık yapısı ve zengin tatlarıyla kahvaltılardan çay saatlerine kadar her anımıza eşlik edebilecek mükemmel bir tatlı! Bu tarif, özellikle yoğun çikolata seviyorsanız tam size göre.

Çikolatalı Kakaolu Muffin

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı kakao

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı vanilya

  • 1/4 su bardağı sıvı yağ

  • 1 yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1/4 su bardağı bitter çikolata

Hazırlık:

  • İlk olarak un, kakao, şeker, kabartma tozu ve vanilyayı bir kaba alıp iyice karıştırın. Kuru malzemeler homojen bir karışım haline gelmeli.

  • Ardından, yumurtayı, sıvı yağı ve sütü ekleyin. Karışımı güzelce çırpın ve muffin hamurunu hazırlayın.

  • Son olarak, bitter çikolata parçalarını hamura ekleyin. Çikolatanın her yere dağılması için karıştırmayı unutmayın.

  • Hazırladığınız muffin hamurunu muffin kalıplarına dökün. Kalıpları fazla doldurmamaya dikkat edin, çünkü muffinler pişerken kabaracak.

  • Philips Çİft Hazneli Airfryer’ınızı 160°C’ye ayarlayın ve muffinlerinizi 18-20 dakika kadar pişirin. 

  • Pişen muffinlerinizi biraz soğutun ve ardından servis edin. Yoğun çikolata lezzetiyle tatlı krizlerinize son vermek işte bu kadar kolay!

Fıstık Ezmeli Tarçınlı Kurabiyeler

Fıstık ezmesi ve tarçının birleşimi, bu kurabiyeleri başka bir seviyeye taşıyor!

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı fıstık ezmesi

  • 1/4 su bardağı şeker

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • 1 yumurta

Hazırlık:

  • İlk adımda fıstık ezmesi ve şekeri bir kaba alıp karıştırarak kremamsı bir kıvam elde edin.

  • Ardından yumurtayı ekleyin ve iyice karıştırın. Karışıma un ve tarçını da ekleyin. Tüm malzemeler birbirine iyice karıştığında kurabiye hamurunuz hazır olacak.

  • Küçük parçalar alarak kurabiye şekli verin. Hamur biraz yoğun olduğu için şekil verirken dikkatli olun, ancak isterseniz ellerinizi suyla hafifçe ıslatarak daha kolay şekil verebilirsiniz.

  • Hazırladığınız kurabiyeleri Philips Çİft Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin ve 160°C’de 10 dakika kadar pişirin.

  • Pişen kurabiyeleri biraz soğutun ve ardından çay veya kahveyle keyfini çıkarın. Fıstık ezmesinin ve tarçının verdiği tat, gerçekten mükemmel bir uyum yakalıyor!

Çayın yanında hem tatlı hem tuzlu bir şeyler arayanlara önerilen bu kurabiyeler, size kolaylıkla evde hazırlayabileceğiniz pratik ve leziz bir tatlı sunuyor!

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6. Fincan Kadayıf

6. Fincan Kadayıf

Philiips Çift Hazneli Airfryer'ı kullanarak hem pratik hem de leziz bir kadayıf tatlısı yapmaya ne dersiniz? Fincan kadayıf, çıtır çıtır dış yapısı ve yoğun şerbetiyle damaklarda iz bırakacak bir tat! Şimdi, tarifi adım adım takip ederek bu harika tatlıyı evde kolayca yapabilirsiniz.

Şerbet İçin:

  • 2 su bardağı toz şeker

  • 2 su bardağı su (400 ml)

  • 1 dilim limon

Malzemeler:

  • 250 gr kadayıf

  • 75 gr tereyağı

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ (60 ml)

  • 1 çay bardağı ceviz

Hazırlık:

  • İlk olarak şerbeti hazırlayalım. Bir tencereye suyu ve şekeri koyarak karıştırın. Şeker tamamen eridiğinde karışımı kaynamaya bırakın.

  • Kaynamaya başladığında, şerbetin içine bir dilim limon ekleyin ve 10 dakika daha kaynatmaya devam edin. Ardından ocağı kapatıp, şerbetin soğuması için bir kenara alın.

  • Kadayıfları geniş bir kaseye alın ve üzerine eritilmiş tereyağını ve sıvı yağı dökün. Ardından kadayıfı elimizle karıştırarak yağlarla iyice harmanlayın.

  • Kahve fincanlarını alıp, içine kadayıf karışımından bir parça koyun ve üzerine bastırarak sıkıştırın.

  • Kadayıfın üzerine cevizleri yerleştirin, ardından tekrar kadayıf ekleyin ve sıkıca bastırarak iyice yerleştirin.

  • Fincanları ters çevirip, kadayıfları dikkatlice çıkarın ve Philiips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin.

  • Bu işlemi tüm kadayıflar için uygulayın ve Philiips Çift Hazneli  Airfryer’ınızı 180°C’ye ayarlayarak 25 dakika pişirin.

  • Kadayıflar çıtır çıtır kızardığında, üzerine soğuyan şerbeti dökün. Şerbeti çekene kadar tatlınızı dinlenmeye bırakın.

  • Şerbetini tamamen çeken ve dinlenen fincan kadayıf tatlınız servise hazır! Sıcak veya ılık olarak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun! Hem pratik hem de çıtır çıtır bir tatlı arayanlar için mükemmel bir seçenek!

7. Revani

7. Revani

Revani, hem lezzetli hem de pratik bir tatlı alternatifi olarak sofralarımıza konuk oluyor.

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı şeker

  • 1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı mavi haşhaş tohumu

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

Şerbeti için:

  • 2,5 su bardağı su (500 ml)

  • 2 su bardağı şeker

  • 2-3 damla limon suyu

Hazırlık:

  • İlk olarak, şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra, limon suyunu ekleyin ve 3-4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Şerbeti soğumaya bırakın.

  • Kek için, karıştırma kabına yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın. Ardından sıvı yağı, yoğurdu, irmiği, un, mavi haşhaş tohumu, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu rendesini ekleyerek karıştırmaya devam edin.

  • Philiips Çift Hazneli Airfryer haznesine sıvı yağ dökerek fırça yardımıyla her yerini yağlayın. Hazırladığınız kek karışımını hazneye dökün.

  • Hazneyi Philiips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirip, 170°C’de 25 dakika kadar pişirin.

  • Kek piştikten sonra, ilk sıcaklığı çıkınca, bir bıçak yardımıyla dilimleyin ve üzerine soğuyan şerbeti gezdirin. Şerbetin güzelce çekmesi için bir süre dinlenmeye bırakın.

  • Şerbetini çekmiş ve harika bir kıvama gelmiş revani tatlınızı servis tabaklarına alıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek ikram edin.

Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
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