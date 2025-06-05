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Tatile Giderken Arabada Dinlenecek Şarkılar

etiket Tatile Giderken Arabada Dinlenecek Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 20:16

Tatile giderken ne dinleyeceğiz sorunsalı bitiyor! Öyle bir liste hazırladık ki hem tatil yolculuğunuz şenlenecek hem de yol nasıl bitti anlamayacaksınız. İşte o muhteşem tatil şarkıları!

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1. Hande Yener - Bodrum

2. Ajda Pekkan - Arada Sırada

3. Tarkan - Yolla

4. Gülşen - Sarışınım

5. Atiye - Salla

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6. Athena - Kafama Göre

7. Mazhar Alanson - Hamak

8. Yüksek Sadakat - Kafile

9. Candan Erçetin - Umrumda Değil

10. Ogün Sanlisoy - Hadi Beni Güldür

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11. Sila - Kafa

12. Tarkan- Dudu

13. Göksel - Denize Bıraksam

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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