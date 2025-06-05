Tatile Giderken Arabada Dinlenecek Şarkılar
Tatile giderken ne dinleyeceğiz sorunsalı bitiyor! Öyle bir liste hazırladık ki hem tatil yolculuğunuz şenlenecek hem de yol nasıl bitti anlamayacaksınız. İşte o muhteşem tatil şarkıları!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hande Yener - Bodrum
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ajda Pekkan - Arada Sırada
3. Tarkan - Yolla
4. Gülşen - Sarışınım
5. Atiye - Salla
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Athena - Kafama Göre
7. Mazhar Alanson - Hamak
8. Yüksek Sadakat - Kafile
9. Candan Erçetin - Umrumda Değil
10. Ogün Sanlisoy - Hadi Beni Güldür
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Sila - Kafa
12. Tarkan- Dudu
13. Göksel - Denize Bıraksam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın