Tatildeyken Bile Sağlıklı Beslenme Rutinini Bozmamak İsteyenlere Uygun 10 Hafif Yaz Menüsü

Tatil deyince çoğumuzun aklına açık büfeler, dondurmalar, “bir şey olmaz ya” diye geçiştirilen kaçamaklar geliyor… Ama bir de rutinini bozmadan keyif yapmak isteyenler var. Evet, tam da senin gibi!

İster yazlığında ol, ister Airbnb’de; bu tariflerle hem sağlıklı kalabilir hem de yazın keyfini çıkarabilirsin. Üstelik her menü Philips Çift Hazneli Airfryer’a özel: bir yanda ana yemek pişerken diğer haznede onun tamamlayıcısı hazır oluyor. Az malzemeyle, minimum yağla, maksimum lezzet ve pratiklik seni bekliyor!

Hazırsan, buz gibi limonatanı kap ve aşağıya doğru kaydır… Hafif ama doyurucu yaz menüleri burada seni bekliyor! 💚🍴🌞