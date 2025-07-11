Tatildeyken Bile Sağlıklı Beslenme Rutinini Bozmamak İsteyenlere Uygun 10 Hafif Yaz Menüsü
Tatil deyince çoğumuzun aklına açık büfeler, dondurmalar, “bir şey olmaz ya” diye geçiştirilen kaçamaklar geliyor… Ama bir de rutinini bozmadan keyif yapmak isteyenler var. Evet, tam da senin gibi!
İster yazlığında ol, ister Airbnb’de; bu tariflerle hem sağlıklı kalabilir hem de yazın keyfini çıkarabilirsin. Üstelik her menü Philips Çift Hazneli Airfryer’a özel: bir yanda ana yemek pişerken diğer haznede onun tamamlayıcısı hazır oluyor. Az malzemeyle, minimum yağla, maksimum lezzet ve pratiklik seni bekliyor!
Hazırsan, buz gibi limonatanı kap ve aşağıya doğru kaydır… Hafif ama doyurucu yaz menüleri burada seni bekliyor! 💚🍴🌞
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1. Zeytinli Lorlu Muffin & Sebzeli Yumurta Beyazı Kase
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2. Sağlıklı Cheeseburgers & Doldurulmuş Mantarlar
3. Kabak Rulo & Keçi Peynirli Domates Salatası
4. Çikolatalı Yulaflı Kurabiyeler & Fıstık Ezmeli Kurabiyeler
5. Tavuk Taquitos & Kabak Cipsi
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6. Yeşil Fasulye & Sağlıklı Sarımsaklı Ekmek
7. Fit Sosisli Sandviç & Kumpir
8. Zeytinyağlı Yaz Tabağı
9. Tarçın-Şekerli Fit Donutlar & Muz Cipsi
10. Akdeniz Esintili Fit Menü
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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