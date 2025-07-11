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Tatildeyken Bile Sağlıklı Beslenme Rutinini Bozmamak İsteyenlere Uygun 10 Hafif Yaz Menüsü

etiket Tatildeyken Bile Sağlıklı Beslenme Rutinini Bozmamak İsteyenlere Uygun 10 Hafif Yaz Menüsü

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 20:31

Tatil deyince çoğumuzun aklına açık büfeler, dondurmalar, “bir şey olmaz ya” diye geçiştirilen kaçamaklar geliyor… Ama bir de rutinini bozmadan keyif yapmak isteyenler var. Evet, tam da senin gibi!

İster yazlığında ol, ister Airbnb’de; bu tariflerle hem sağlıklı kalabilir hem de yazın keyfini çıkarabilirsin. Üstelik her menü Philips Çift Hazneli Airfryer’a özel: bir yanda ana yemek pişerken diğer haznede onun tamamlayıcısı hazır oluyor. Az malzemeyle, minimum yağla, maksimum lezzet ve pratiklik seni bekliyor!

Hazırsan, buz gibi limonatanı kap ve aşağıya doğru kaydır… Hafif ama doyurucu yaz menüleri burada seni bekliyor! 💚🍴🌞

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1. Zeytinli Lorlu Muffin & Sebzeli Yumurta Beyazı Kase

1. Zeytinli Lorlu Muffin & Sebzeli Yumurta Beyazı Kase

Tatil sabahlarına pratik, hafif ve tok tutan bir kahvaltı arıyorsan bu menü tam sana göre! Üstelik her şey aynı anda hazır!

Zeytinli Lorlu Muffin

Malzemeler:

  • 1 su bardağı lor peyniri

  • 2 yumurta

  • 1/2 su bardağı tam buğday unu

  • 1 çay bardağı doğranmış siyah zeytin

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • İnce kıyılmış dereotu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştır. 

2. Muffin kalıplarına dök ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştir. 180°C'de 15-18 dakika pişir. 

3. Dışarıdan çıtır, içi yumuşacık!

Sebzeli Yumurta Beyazı Kase

Malzemeler:

  • 3 yumurta beyazı

  • 1/2 kabak (küçük doğranmış)

  • 1/2 kapya biber

  • 1 dal taze soğan

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Sebzeleri doğrayıp küçük uygun bir kaba al, üzerine yumurta beyazlarını dök. 

2. Küçük hazneye koyup 160°C’de 10-12 dakika pişir. 

3. Dual Cook özelliği sayesinde ikisi de aynı anda servise hazır!

2. Sağlıklı Cheeseburgers & Doldurulmuş Mantarlar

2. Sağlıklı Cheeseburgers & Doldurulmuş Mantarlar

'Cheeseburger yemeden tatil mi olur?' diyenlerdensen ama fast food zincirlerinden uzak durmak istiyorsan bu tarif tam senlik. Yanına da mantarın en dolu halini ekledik.

Sağlıklı Cheeseburgers

Malzemeler:

  • 200 g yağsız dana kıyma

  • 1 çay kaşığı dijon hardalı

  • 1 diş sarımsak rendesi

  • 1 tutam tuz & karabiber

  • 2 tam buğday mini burger ekmeği

  • 2 dilim az yağlı cheddar peyniri

  • Marul, domates, turşu, soğan (dilediğin gibi)

Yapılışı:

1. Kıymayı hardal, sarımsak, tuz ve karabiberle yoğur. 

2. İki minik köfte haline getir ve pişirme kağıdı serdiğin büyük hazneye yerleştir. 190°C’de 10-12 dakika, her iki tarafı eşit pişecek şekilde pişir. 

3. Son 2 dakikada üzerine peyniri koy ki erisin. Ekmeğin içini hafif ısıt, malzemeleri kat kat diz. 

4. İstersen yoğurtlu avokado sosla servis edebilirsin.

Doldurulmuş Mantarlar

Malzemeler:

  • 4 büyük kültür mantarı

  • 2 yemek kaşığı labne veya lor peyniri

  • 1 tatlı kaşığı ince doğranmış kapya biber

  • Maydanoz, karabiber

Yapılışı:

1. Mantarların saplarını çıkar ve içini hafifçe oyun. 

2. İç harç için labne, doğranmış biber, baharat ve maydanozu karıştır.

3. Mantarların içini doldur, küçük hazneye yerleştir. 170°C’de yaklaşık 8-10 dakika pişir. 

4. Peynir hafif kızardığında alabilirsin. Yanına yoğurt sos dökersen başka hiçbir şey aramazsın.

3. Kabak Rulo & Keçi Peynirli Domates Salatası

3. Kabak Rulo & Keçi Peynirli Domates Salatası

Sıcak yaz günlerinde mideyi yormayan ama görseliyle iştah açan bir tabak arıyorsan bu tarif sana göre.

Kabak Rulo

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy kabak

  • 3 yemek kaşığı lor peyniri

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Kabakları ince uzun şeritler halinde doğra. 

2. Üzerlerine lor peyniri sür, rulo yap. 

3. Uygun bir kaba diz ve 180°C’de 10 dakikada pişir. 

4. Rapid Air teknolojisi sayesinde eşit ve çıtır kıvam elde edersin.

Keçi Peynirli Domates Salatası

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kiraz domates (ikiye bölünmüş)

  • 2 yemek kaşığı keçi peyniri

  • Fesleğen yaprakları

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştır, küçük seramik bir kapta 150°C’de 6-7 dakika hafifçe ısıt. 

2. Aromalar birbiriyle dans edecek, yaz kokusu mutfağı saracak!

4. Çikolatalı Yulaflı Kurabiyeler & Fıstık Ezmeli Kurabiyeler

4. Çikolatalı Yulaflı Kurabiyeler & Fıstık Ezmeli Kurabiyeler

“Tatlı yesem mi yemesem mi?” ikilemine son veren, içeriğiyle içini rahatlatan, dışı çıtır, içi yumuşacık iki kurabiye. Hem de Airfryer’da, hem de aynı anda!

Çikolatalı Yulaflı Kurabiyeler

Kahvenin yanına, deniz sonrası tatlı ihtiyacına birebir!

Malzemeler (6-8 adet):

  • 1 olgun muz

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı bal veya hurma özü

  • 2 yemek kaşığı bitter damla çikolata (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Muzu çatalla ez ve geniş bir kaseye al.2. Üzerine yulaf, kakao, bal ve hindistan cevizi yağını ekleyip karıştır.

3. Karışım hafif yapışkan ama şekil alabilir kıvamda olmalı.

4. Damla çikolataları da karışıma ekle.

5. Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yap ve hafif bastırarak kurabiye şekli ver.

6. Pişirme kağıdı serdiğin büyük hazneye diz.

7. 170°C’de 10-12 dakika pişir. Soğudukça kıvamı oturacak, acele etmeyin 😉

Fıstık Ezmeli Kurabiyeler

Sadece üç malzeme ile efsane bir sonuç…

Malzemeler (6-7 adet):

  • 1 çay bardağı şekersiz fıstık ezmesi

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı bal veya hurma özü

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kasede pürüzsüz olana kadar karıştır.

2. Karışımdan küçük parçalar alıp yuvarla, hafif bastırarak düzleştir.

3. Çatalla üstüne klasik fıstık ezmeli kurabiye şekli verebilirsin.

4. Pişirme kağıdı serdiğin küçük hazneye diz.

5. 160°C’de 8-10 dakika kadar pişir. Dışı çıtır, içi hafif yumuşak kalmalı.

5. Tavuk Taquitos & Kabak Cipsi

5. Tavuk Taquitos & Kabak Cipsi

Tatilde 'cips & dürüm' keyfinden vazgeçemeyenlere ama formunu da korumak isteyenlere özel bir ikili geliyor! Hem protein dolu hem de hafif. Philips Çift Hazneli Airfryer bu tarifte resmen şov yapıyor.

Tavuk Taquitos

Malzemeler:

  • 200 g haşlanmış ve didiklenmiş tavuk göğsü

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • Tam buğday lavaşı veya küçük tortilla

  • Rendelenmiş az yağlı kaşar

  • Tuz & karabiber

Yapılışı:

1. Didiklenmiş tavuğu yoğurt, baharatlar ve rendelenmiş kaşarla karıştır. 

2. Karışımı lavaşların içine koyup sar ve rulo yap. 

3. Her ruloyu kürdanla tuttur ve pişirme kağıdı serdiğin büyük hazneye diz. Üzerine çok az zeytinyağı spreyi sıkabilirsin. 180°C'de yaklaşık 10-12 dakika pişir, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olacak. 

4. Yanına ev yapımı yoğurtlu dip sos da ekleyebilirsin!

Kabak Cipsi

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı mısır unu

  • Karabiber, kekik

Yapılışı:

1. Kabağı incecik halka halka dilimle. 

2. Zeytinyağı, mısır unu ve baharatlarla harmanla. 

3. Küçük hazneye tek kat olacak şekilde yerleştir. 160°C’de 10-12 dakika, arada kontrol ederek pişir. 

4. Dışı çıtır, içi hafif yumuşak kalacak şekilde ayarlayabilirsin. Tatmin edici ve düşük kalorili bir eşlikçi!

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6. Yeşil Fasulye & Sağlıklı Sarımsaklı Ekmek

6. Yeşil Fasulye & Sağlıklı Sarımsaklı Ekmek

Tatildeyken formunu korumak isteyenler için, sebzeyi şahane bir ana lezzete dönüştüren bir tarif! Hem çıtır hem karamelize… Hem de  Philips Çift Hazneli Airfryer’da neredeyse yağsız.

Malzemeler (2-3 kişilik):

  • 450 g taze yeşil fasulye, uçları alınmış ve 5 cm parçalar kesilmiş

  • 225 g dilimlenmiş mantar

  • 1 küçük kırmızı soğan, ince dilimlenmiş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • Çeyrek çay kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 190 °C'ye ısıt.

2. Fasulye, mantar ve soğanı geniş bir kasede zeytinyağı, baharat ve tuz‑karabiberle harmanla.

3. Büyük hazneye tek sıra döşeyerek yerleştir.

4. 8–10 dakika pişir, ardından haznedeki karışımı çevir ve 8–10 dakika daha pişir, sebzeler yumuşayınca ve kenarları hafifçe kızarana kadar .

5. Sıcak servis yap, üzerine istersen taze rendelenmiş Parmesan serp!

Sağlıklı Sarımsaklı Ekmek

Klasik sarımsaklı ekmeğe fit dokunuş! Az yağlı, tam buğdaylı, yanına bu sebze tabağı çok yakışır.

Malzemeler (3–4 kişilik)

  • 4 dilim tam buğday ekmeği (ince)

  • 2 yemek kaşığı yoğurt (tercihen light)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1 çay kaşığı taze doğranmış maydanoz veya kuru kekik

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Küçük bir kasede yoğurt, zeytinyağı, sarımsak, baharat ve tuzu iyice karıştır.

2. Ekmek dilimlerinin her iki yüzüne bu karışımdan sür.

3. Küçük hazneyi yerleştir, ekmekleri tek kat şekilde yerleştir.

170 °C’de 6–8 dakika pişir; üzeri hafif kızarıp kenarları çıtırlaştığında ekmek hazırdır.

4. Sıcak servis yap, roka ya da taze domates dilimleriyle sunabilirsin.

7. Fit Sosisli Sandviç & Kumpir

7. Fit Sosisli Sandviç & Kumpir

Fit Sosisli Sandviç

Klasik fast food lezzeti ama vicdan azabı olmadan!

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk veya hindi sosis (koruyucusuz, katkısız)

  • 2 adet tam buğday sandviç ekmeği

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1/2 avokado (ezilmiş, tereyağı yerine)

  • Roka yaprakları, ince doğranmış kornişon

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Sosisleri 180°C’de 6-7 dakika kadar pişir. 

2. Ekmeklerin içini ezilmiş avokado ile kapla, üzerine sosis, roka ve kornişonları yerleştir. 

3. Gerekirse 2 dakikalığına tekrar Philips Çift Hazneli Airfryer'a ver. Philips’in geniş haznesi, 2-4 sandviçi aynı anda pişirmek için birebir!

Kumpir

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy haşlanmış patates

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 yemek kaşığı haşlanmış mısır

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş az yağlı beyaz peynir

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Maydanoz, tuz, pul biber

Yapılışı:

1. Haşlanmış patatesi ikiye böl, içini hafifçe ezin. 

2. Üzerine yoğurt, peynir, mısır ve baharatları ekleyin. 180°C’de 6-8 dakika pişirerek hafifçe kızartın. 

3. Küçük haznede tek kişilik sağlıklı street food keyfi seni bekliyor!

8. Zeytinyağlı Yaz Tabağı

8. Zeytinyağlı Yaz Tabağı

Ne yedin demesinler, hem doyurucu hem yaz havasına yakışır bir öğünle geldik. Soğuk zeytinyağlılar bu defa  Philips Çift Hazneli  Airfryer’da ve lezzet tavan!

 Zeytinyağlı Enginar Kalbi

Malzemeler:

  • 4 adet dondurulmuş enginar kalbi

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 küçük havuç, küp doğranmış

  • 1 avuç bezelye

  • 1 çimdik tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştır, enginarların ortasına garnitürü yerleştir. 

2. Büyük hazneye pişirme kağıdı ser ve enginarları yerleştir. 170°C’de 15 dakika pişir. 

3. Soğuyunca zeytinyağı gezdirerek servis et.

Cherry Domates & Sarımsak

Malzemeler:

  • 1 su bardağı cherry domates

  • 2 diş sarımsak (kabuklu)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz & kekik

Yapılışı:

1. Domatesleri zeytinyağı ve baharatlarla harmanla. Yanında kabuğu soyulmuş sarımsakları da koyalım.

2. Uygun bir kap ile küçük hazneye al. 

3.  Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 8-10 dakika pişir.

9. Tarçın-Şekerli Fit Donutlar & Muz Cipsi

9. Tarçın-Şekerli Fit Donutlar & Muz Cipsi

Tatilde tatlı krizini bastırmanın en masum ama en mutlu yolu bu tarifte gizli!

Tarçın - Şekerli Fit Donutlar

Sağlıklı donutlar yapıyoruz. 

Malzemeler:

  • 1 adet olgun muz (ezilmiş)

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı yulaf unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • Üzeri için: Hindistan cevizi şekeri + tarçın karışımı

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri karıştır.

2. Donutlara şekillerini ver. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 170°C’de 10-12 dakika pişir. Hafifçe ılıdıktan sonra üstünü tarçın ve hindistan cevizi şekeri karışımıyla bulayabilirsin. 

3. Rapid Air teknolojisi sayesinde dışı kızarır, içi kek gibi kalır!

Muz Cipsi

Tatlı, çıtır ve sıfır katkı maddesi! Tatilde atıştırmalık arayanlara...

Malzemeler:

  • 1 adet olgun ama sert muz

  • 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)

  • 1 çimdik tuz

Yapılışı:

1. Muzu incecik dilimle. Hafifçe yağla karıştırıp Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine diz. 

2. 140°C’de 15-20 dakika, 5 dakikada bir çevirerek pişir. Kuruyemiş gibi saklayabilir, plaj çantasına bile atabilirsin!

10. Akdeniz Esintili Fit Menü

10. Akdeniz Esintili Fit Menü

Zeytinyağlılardan, baharatlı köz lezzetlere kadar yazın kalbine dokunan bir menüyle geldik. Akşamüstü plajdan dönüp şöyle içini ferahlatacak, hafif ama tok tutan bir tabak hazırlamak istiyorsan, bu ikili tam senlik.

Baharatlı Falafel Topları

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kişniş (toz)

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • 1 yemek kaşığı yulaf unu (veya tam buğday)

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Nohutu, sarımsağı ve zeytinyağını rondoya al. Hafif pütürlü kalacak şekilde çek.

2. Karışıma baharatlar, maydanoz ve unu ekle. Yoğur ve buzdolabında 15 dakika dinlendir.

3. Ceviz büyüklüğünde toplar yap. Pişirme kağıdı serdiğin büyük hazneye yerleştir.

4. 180°C’de 12-14 dakika pişir. Dışı çıtır, içi yumuşak kıvamda olacak.

Servis önerisi: Yoğurtlu tahinli sos ya da limonlu yeşilliklerle sunabilirsin.

Köz Patlıcan & Renkli Biber Salatası

Malzemeler:

  • 1 küçük patlıcan

  • 1 kırmızı kapya biber

  • 1 yeşil biber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı nar ekşisi

  • Tuz, limon, isteğe göre sarımsak

Yapılışı:

1. Patlıcanı ve biberleri minik parçalara doğra. Zeytinyağı ve az tuzla karıştır.

2. Küçük haznede 180°C’de 10-12 dakika közle.

3. Ilıyınca limon, nar ekşisi ve varsa ezilmiş sarımsakla karıştır.

4. Soğuk ya da ılık servis edebilirsin. Hem meze, hem garnitür, hem de doyurucu!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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