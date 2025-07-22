‘Tatilde Değilim Ama Fitim’ Diyenlere: Şehirde Yaşayıp Formunu Koruyanların Uyguladığı 12 Yaz Tüyosu

Asansöre binmek yerine merdiveni tercih etmek, özellikle bacak ve kalça kaslarını çalıştırmak için basit ama güçlü bir yöntem. Onlar da küçük değişikliklerin büyük farklar yaratacağını çok iyi bildikleri için merdiven çıkmaya erinmezler. Bu alışkanlık sayesinde hem günlük sporlarını yaparlar hem de güçlenirler.