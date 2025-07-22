‘Tatilde Değilim Ama Fitim’ Diyenlere: Şehirde Yaşayıp Formunu Koruyanların Uyguladığı 12 Yaz Tüyosu
Tatilde olmak şart değil, formda kalmak biraz istek ve birkaç pratik çözümle mümkün! Özellikle yaz aylarında şehirde kalıp hem enerjisini hem formunu koruyanlar, bazı küçük ama etkili tüyolarla hayatlarını kolaylaştırmayı çok iyi biliyor. Hazırsan, 'tatilde değilim ama fitim' diyenlerin uyguladığı 12 harika yaz tüyosuna birlikte göz atalım!
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1. Su tüketimini hatırlatıcılarla takip ederler.
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2. Evde egzersiz rutinlerine sadık kalırlar.
3. Hafif ve renkli tabaklar hazırlarlar.
4. Asansör yerine merdiven kullanırlar.
5. İçecek tercihini şekersizden yana yaparlar.
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6. Evde serin tariflerle hafiflerler.
7. Uyku düzenlerine dikkat ederler.
8. Ara öğünlerini akıllıca seçerler.
9. Airfryer kullanarak istedikleri yemekleri sağlıklarından ödün vermeden hazırlarlar.
10. Serin saatlerde yürüyüş yaparlar.
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11. Tatlı krizlerine sağlıklı atıştırmalıklarla çözüm bulurlar.
12. Dışarıda yemek yerken porsiyon kontrolünü elden bırakmazlar.
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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