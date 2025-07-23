Tatil Tipine Göre Sana En Uygun Sağlıklı Yollukları Söylüyoruz!
Senin tatile giderken yolda atıştırabileceğin en keyifli ve sağlıklı yolluk ne hiç düşündün mü? Cevabını öğrenmek için biraz da kendini ve tatil anlayışını anlat, testi doğru yanıtla biz de sana söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki yaşını da seçebilir misin?
3. Yaz tatilinde asla vazgeçemediğin ürün hangisi?
4. Tatilde sabahları ne yaparak başlarsın?
5. Peki plaj çantanda olmazsa olmaz olan o item hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tatilde gece dışarı çıkacak olsan hangisini seçersin?
7. Peki bir yaz meyvesi seçer misin?
8. Tatil boyunca kaç öğün yersin?
Yoğurt bowl!
Yulaf kurabiyesi!
Bademli enerji barı!
Hurmalı enerji topları!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın