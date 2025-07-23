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Tatil Tipine Göre Sana En Uygun Sağlıklı Yollukları Söylüyoruz!

etiket Tatil Tipine Göre Sana En Uygun Sağlıklı Yollukları Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 19:02

Senin tatile giderken yolda atıştırabileceğin en keyifli ve sağlıklı yolluk ne hiç düşündün mü? Cevabını öğrenmek için biraz da kendini ve tatil anlayışını anlat, testi doğru yanıtla biz de sana söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Peki yaşını da seçebilir misin?

3. Yaz tatilinde asla vazgeçemediğin ürün hangisi?

4. Tatilde sabahları ne yaparak başlarsın?

5. Peki plaj çantanda olmazsa olmaz olan o item hangisi?

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6. Tatilde gece dışarı çıkacak olsan hangisini seçersin?

7. Peki bir yaz meyvesi seçer misin?

8. Tatil boyunca kaç öğün yersin?

Yoğurt bowl!

Yoğurt bowl!

Senin enerjin resmen yaz güneşiyle yarışır! Güneşlenirken ya da deniz sonrası serinlemek isterken, seni en iyi dengeleyen şey ferah bir meyveli yoğurt bowl olur. Bu yüzden ister yolda istersen de plaj kenarında yiyebileceğin. bu bowl'u kolayca hazırlayabilirsin. Hem protein alabilir hem de renkli meyvelerle yaz coşkusunu kaşığa sığdırabilirsin.

Yulaf kurabiyesi!

Yulaf kurabiyesi!

Sen hem formunu korumayı hem de istediğin şeyleri yemeyi seviyorsun. Senin için tatil, doğaya karışmak, kuş sesleriyle uyanmak, uzun yürüyüşler yapmak demek. Rutinin içinde sade ve doğal beslenmeyi seviyorsun. Yanına ev yapımı bir yulaf kurabiyesi al, hem sağlıklı hem doyurucu olsun!

Bademli enerji barı!

Bademli enerji barı!

Hem sağlıklı hem de doyurucu bir bar seni bütün yaz mutlu edebilir! Sen tatilde bile yerinde duramayanlardansın! Şehir şehir gezmeyi, yeni kafeler denemeyi ve bol bol yürümeyi seviyorsun. Sana enerji verecek, çantanda taşıyabileceğin bir şey lazım: Bademli enerji ev yapımı bir bar tam senlik!

Hurmalı enerji topları!

Hurmalı enerji topları!

Hem arınmak hem de doymak istiyorsan evde yapabileceğin hurmalı enerji topları tam olarak senlik. Senin tatilin biraz inziva, biraz kendini dinleme hali. Ruhunu ve bedenini dinlendirirken abur cubura ihtiyacın yok, ama tok tutan minik destekçilere evet! Hurmalı enerji topları hem doğal şeker içeriyor, hem de meditasyon molalarında yanında duruyor.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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