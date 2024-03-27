Tatil Alışkanlıklarına Göre Yaz Tatilinde Ne Yapmalısın?
Tatil Alışkanlıklarına Göre Yaz Tatilinde Ne Yapmalısın?
Yaz geldi, peki ya planlar? Senin tatil alışkanlıklarına en uygun yaz tatili aktivitesini keşfetmek için bu testi çöz. Hazırsan, kumsala doğru bir adım atalım!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Sabahları tatilde ilk olarak ne yaparsın?
2. Tatil kitap seçimin nasıl olur?
3. En çok hangi tatil aktivitesinden hoşlanırsın?
4. Tatil bavuluna ilk koyduğun şey nedir?
5. Tatilde en çok hangi müziği dinlersin?
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6. Yaz tatilinde vazgeçilmezin nedir?
7. Tatilde sosyal medyayı nasıl kullanırsın?
8. Yaz tatilinde favori içeceğin nedir?
9. Tatilde en çok ne yapmayı özlersin?
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