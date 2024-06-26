TasteAtlas Paylaştığı Pirinçli Ispanak Yemeğiyle Türk-Yunan Tartışmasını Alevlendirdi!
TasteAtlas Paylaştığı Pirinçli Ispanak Yemeğiyle Türk-Yunan Tartışmasını Alevlendirdi!
TasteAtlas, dünyanın en çok takip edilen yemek platformlarından biri. Zaman zaman yayınladığı listelerle Türk Yunan yemek tartışmasını sık sık gündeme getiren TasteAtlas, bu kez paylaştığı bir yemek tarifiyle gündemdeydi.
TasteAtlas, pirinçli ıspanak yemeğini Yunanistan'ın 'Spanakorizo' yemeği olarak paylaşınca, olanlar oldu!
Kaynak: TasteAtlas
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, en çok takip edilen yemek platformlarından biri.
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