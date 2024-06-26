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TasteAtlas Paylaştığı Pirinçli Ispanak Yemeğiyle Türk-Yunan Tartışmasını Alevlendirdi!

TasteAtlas Paylaştığı Pirinçli Ispanak Yemeğiyle Türk-Yunan Tartışmasını Alevlendirdi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.06.2024 - 13:18

TasteAtlas, dünyanın en çok takip edilen yemek platformlarından biri. Zaman zaman yayınladığı listelerle Türk Yunan yemek tartışmasını sık sık gündeme getiren TasteAtlas, bu kez paylaştığı bir yemek tarifiyle gündemdeydi.

TasteAtlas, pirinçli ıspanak yemeğini Yunanistan'ın 'Spanakorizo' yemeği olarak paylaşınca, olanlar oldu!

Kaynak: TasteAtlas

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, en çok takip edilen yemek platformlarından biri.

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, en çok takip edilen yemek platformlarından biri.

Bütün dünyadan yerel lezzetleri paylaşan TasteAtlas, sık sık yaptığı listelerle Türk kullanıcılarının da gündemine geliyor. Kimi zaman bizleri birinci yaparken kimi zaman Yunanistan ile süregelen yemek tartışmamızı alevlendiriyor.

TasteAtlas'ın yaptığı bir paylaşımda, Yunanistan'ın meşhur "Spanakorizo" yemeğinin yapılışını anlattı.

TasteAtlas'ın yaptığı bir paylaşımda, Yunanistan'ın meşhur "Spanakorizo" yemeğinin yapılışını anlattı.

Spanakorizo, 'krema kıvamına gelip iyice birleşene kadar yavaşça pişirilen pirinç ve ıspanaktan oluşur.' sözleriyle tanıtıldı.

"Yemek genellikle limon suyu ve zeytinyağıyla bolca terbiye edilir..." sözleri yer aldı tanıtım yazısında.

"Yemek genellikle limon suyu ve zeytinyağıyla bolca terbiye edilir..." sözleri yer aldı tanıtım yazısında.

Peki bu yemek, size de bir yerlerden tanıdık geliyor mu?

Bu bildiğiniz pirinçli ıspanak yemeği! Tabii bizler genellikle yoğurtla tüketmeyi tercih ediyoruz kendisini.

Bu bildiğiniz pirinçli ıspanak yemeği! Tabii bizler genellikle yoğurtla tüketmeyi tercih ediyoruz kendisini.

Dilerseniz, öncelikle TasteAtlas'ın yapmış olduğu bu paylaşıma bir bakalım;

Geldik bile!

Geldik bile!

Bu kaçıncı ama?

Bu kaçıncı ama?

Bizden size bir tavsiye, yoğurtla deneyin. Türk yoğurduyla!

Bizden size bir tavsiye, yoğurtla deneyin. Türk yoğurduyla!

Yorumlar Türklerle dolup taştı...

Yorumlar Türklerle dolup taştı...

👇🏻

👇🏻

Ispanakis Boranis

Ispanakis Boranis

Öyle mi dersiniz?

Öyle mi dersiniz?

"Bunu da mı çaldınız? Türk yemeği bu."

"Bunu da mı çaldınız? Türk yemeği bu."

Ispanağı sevmeyenler çalınmasını desteklemeye başladı bile, orası ayrı. 😂

Ispanağı sevmeyenler çalınmasını desteklemeye başladı bile, orası ayrı. 😂
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