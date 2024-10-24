Tasavvufta Gavs Ne Demek? Gavs Ne Anlama Gelir, Kimlere Denir?

'Gavs' kelimesinin özellikle tasavvufta veya dini metinlerde kullanıldığını görmüşsünüzdür. Gavs kelimesi ilk olarak 10. yüzyılda Anadolu ve Orta Asya'da doğan tasavvufi düşünce akımının getirilerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise belli başlı konularda 'danışılan' isimlere genellikle Gavs denir.

Peki gavs ne demek? Gavs ne anlama gelir, kime gavs denir?