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Tarot Falına Göre 29 Eylül Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 29 Eylül Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
28.09.2024 - 18:06

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Eylül Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Her şeyi kafaya takan ve üzülen bir insansın. İnsanların senin hakkındaki fikirlerine fazla önem vermişsin bugüne kadar. Bugünle birlikte kendini rahatlatmalısın. Bu sayede doğru yolu bulacaksın. Kimsenin düşüncelerine göre hareket etmemelisin. Özellikle de kariyerin söz konusu olduğunda kendine güvenmeyi bilmelisin. Bununla beraber, ailenden biri müjdeli haberler alacak. Sadece biraz daha zamanı var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bir süre önce, kariyerinde büyük başarılara imza atabileceğin bir dönemdeymişsin. Fakat bazı dış etmenler, seni geri çekmiş. Ne kadar bu konuda üzgün olsan da bazı şeyleri geri alamadığımızın farkına var. Belki de her şey daha güzel olur? Bir kapı kapanır, bir kapı açılır...

Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Bana kalırsa şimdiden hazırlıklı ol.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Yaşadığın bazı üzücü olaylar seni çok derinden etkilemiş. Aslında hepimiz yaşadığımız olaylarda çok etkilenebiliyoruz. Fakat sen fazla kafaya takmışsın. Diğer konularda da kendi psikolojini etkilemeye başlamışsın artık. Bugün, biraz kafanı dinlemeni tavsiye ederim. Hatta bir spora, yeni bir hobiye başlamayı düşünebilirsin. Maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç artık sona eriyor diyebilirim...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, ailenle birlikte bazı sorunlar görüyorum. Aslında tartışacağınız konular fındık kabuğunu dolduracak sebepler bile değil. Fakat her biriniz farklı konularda olan gerginliğinizi birbiriniz üzerinde atıyorsunuz. Bence buna artık bir son vermelisiniz. Cümlelerine dikkat etmeli, sabırlı olmalısın. Ayrıca partnerinle yaşayacağın romantizm dolu bir gün görüyorum. Pek yakında :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün çok mutlu olacağın bazı haberler var. Bu haberi uzun zamandır bekliyormuşsun hatta. Yaşadığın stresin ardından bugün sana ilaç gibi gelecek. Kıymetini bil. Kimsenin moralini bozmasına izin verme bugün. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Fakat yükselmek demek, daha fazla sorumluluk demektir. Buna hazır mısın?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bir süredir hayatının normal akışında olmadığını biliyorum. Sana bir haberim var. Bu duruma alışsan iyi edersin. Hayatının artık normal akışı bu olacak gibi duruyor. Sende bugünleri de başarıyla sonlandıracak gücü görüyorum. Bunun yanında, kısa süre önce tartıştığın bir arkadaşın var. Bu kişi seninle iletişime geçecek. Barışacaksınız da. Fakat her şeyin hemen eskisi gibi olmasını bekleme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bu aralar, geçmişte zaman bulup da yetiştiremediğin birçok şeyi yapmak için içinde bir heves var. Spora başlamak, hayatını düzene sokmak, kitap okumak, film izlemek falan istiyorsun. Fakat her şeyi bir anda yapmaya başlarsan yine motivasyonunu kaybedeceksin. Hangisinin sana daha iyi geldiğini bulmak için kendine biraz zaman tanı. Bunun yanında, sevgilinle bir tartışma içine girebilirsiniz. Kalbini kırmak istemezdim ama onun haklı olduğunu görüyorum. Özür dilemeye ne dersin?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, aklında kırk tilki dolanıyor sanki. Cevabını bulamadığın pek çok soru var. Bu konuda yakın arkadaşlarının desteğini alabilirsin. Onlarla buluş, güzelce kafanı dağıt ve sonra kendi toparla! Çok şanslısın :) Fakat sağlığına dikkat etmeyi unutma. Özellikle de havala güvenme. Bir sıcak, bir soğuk derken şifayı kapma sakın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, bir farklılık yapmanı istiyorum. Uzun süredir aklında olan bir kişi var. Artık harekete geç. Sonuçların ne olacağını daha fazla düşünerek hiçbir yere varamayacaksın. Ayrıca spoiler vermiş gibi olmayım, sonunun güzel olacağını da biliyorum. Bununla beraber, geçmişten birinin seninle iletişime geçeceğini görüyorum. Buna hazırlıklı olmalısın. Aman dikkat...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Çevrenden birinin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiyi de en kısa zamanda hayatından çıkarmanı istiyorum sevgili okurum. Böyle olması senin için en doğrusu benden söylemesi. Bununla beraber, isminde 'M' harfi olan birinin uzun zamandır senden hoşlandığını söyleyebilirim. İlk başta çok sıcak bakmayacaksın fakat ona bir şans vermelisin. Tabii ki son kararı sana bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Geçmişte, yüzüne gülüp arkandan konuşan birisiyle ufak bir tartışma yaşamışsın. Bu kişiyi hayatından çıkarmana rağmen tekrar iletişime geçme ihtimalinin olduğunu görüyorum ve senden, bu kişinin yaptıklarını asla unutmamanı istiyorum. Aynı şeyleri tekrar yaşama diye söylüyorum sevgili okurum :) Bununla beraber, yakın arkadaşlarından birinin sana ihtiyacı olduğunu görüyorum. Onu ihmal etmemelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

'Aşıklar' kartıyla birlikte birazcık gönül işlerinden bahsetmem gerekli. Çok sevdiğin ve değer verdiğin kişiyle ayrı kalmışsınız. Seni bu ayrılığın üzdüğünü biliyorum. Neyse ki bu ayrılık kısa bir zaman içinde sonlanacak. Az daha dayan :) Bununla beraber, geçmişten bir arkadaşın senin hayatına tekrar girmek isteyecek. Bence ona bir şans daha vermelisin. Her insan hata yapar, ikinci şansı da hak eder...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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