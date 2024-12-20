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Tarot Falına Göre 21 Aralık Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 21 Aralık Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
20.12.2024 - 18:32

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 21 Aralık Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Hiçbir şey yapmadan, yorulmadan her şey güzele bağlansın istiyorsun. Ama öyle olmayacağını da çok iyi biliyorsun sevgili okurum. O yüzden biraz çabayla her şey daha güzel olacaktır eminim. Lütfen güzel gelecek günler için bugünden harekete geç. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün üzerindeki yüklerin ağırlığını daha fazla hissedebilirsin. Daha önce yaşamış olduğun zorlayıcı süreçler seni etkileyecek gibi. Ama sen bu zorlu sürecin üzerinden hakkını verecek şekilde geleceksin zaten. Yeni yılda ise yeni bir 'sen'e kavuşmaya hazır ol.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Son zamanlarda yaşadığın şeylerden fazlasıyla sıkıldın. Geriye dönük yaşamak seni gerçekten çok yoruyor diyebilirim. Artık önüne bakmaya ne dersin? Aslında hayatın senin önüne sunduğu çok güzel fırsatlar var. Fakat sen nedense önünü göremiyor, bu fırsatları tek tek kaçırıyorsun. Lütfen artık o görünmez baloncuğun içinden çık.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Güzel günler çok yakın! Bugün de o dönemin ilk günü olacak. Bir süredir kendini çok sıkmışsın ama sonucu buna değdiğini gösteriyor. Şimdi biraz rahatlama zamanı! Oh be, senin adına çok sevindim :) Bugün, sağlığına daha da dikkat etmen gerekiyor. Baş ağrısı yaşayabilirsin, gergin bir ruh haliyle istemediğin sözler sarf edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Sevdiğin ve değer verdiğin bir insanın sana olan sevgisini geçtiğimiz günlerde sorgulamışsın. Onun ise bundan haberi bile olmamış. Bugün sorgulamana gerek kalmadığını göreceksin. Bazen fazla kuruntuya kapılıyorsun, hepimiz gibi. Bugün göreceğin bir hareketle aslında her şeyin gayet yolunda olduğunu fark edeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Kafan bugünlerde çok karışık. Büyük ihtimalle iş hayatında yaşadığın sıkıntılardan dolayı. Daha sakin ve düşünerek hareket etmende kesinlikle fayda var. Fevri davranışlardan kaçınmalısın. Bununla birlikte, gelecek ile ilgili kafanda bazı planlar var. Acaba şimdiden tatil planları başlasa mı? Bir yurt dışı tatili sana çok yakışır eminim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün son zamanlarda yaşadığın sıkıntıları arkanda bırakacak ve tamamen yeni bir döneme geçiş yapacaksın. Eskiden kalan o iyi enerjin açığa çıkmak için resmen bugünü beklemiş! Bakalım bugünden itibaren hayatında nasıl gelişmeler olacak? :) Senin adına çok ama çok heyecanlıyım.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Önündeki engelleri aşabilmek için çaba göstermelisin. Yoksa sonucunda sen üzülebilirsin. Neyse ki sende o potansiyel var. O yüzden kendine olan güvenini yanına al ve başla. Bazen korkuya kapılıyorsun. İnan bana, buna hiç gerek yok :) Böyle korkuya kapıldığın anlarda, geçmişte başardığın şeyleri düşün ve kendine olan güvenini tazele. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Birisinden ciddi bir konu için fikir almak isteyeceksin fakat bu fikir senin kafandakilerle pek uyuşmayacak. Kendini oldurmak için yormamalısın. Sonuçta bu senin hayatın değil mi sevgili okurum? :) Önemli bir karar alman gerekiyorsa öncelikle kalbinin sesini dinle sonra da bir bak bakalım, mantığına uyuyor mu? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Aile içerisinde biri çok üzülebilir. Ama bunu diğer bireylere yansıtmamaya çalışıyor gibi geldi bana. O yüzden bu dönem ailene vakit ayırmalısın. Onları ihmal etmemen gerekiyor :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin kendince çözemediği bir konu var. Bunu sen fark edecek ve bu kişinin yardımına koşacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, duyunca çok mutlu olacağın haberler alacaksın. Buna şimdiden hazırlıklı olmalısın :) Bununla beraber, arkadaşlarından biri sana kötü davranabilir. Senin hakkında ileri geri konuştuğunu duyabilirsin. lütfen fazla üzülme. Herkes kendi kalitesi kadar sonuçta :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Hayalindeki aşk çok yakında, sadece biraz beklemen gerekiyor. Çok mutlu olacağın bir ilişki yaşayacaksın. Beklemede kal! Bununla birlikte, aklında sürekli olarak düşündüğün ve cevabını bulamadığın sorular birer birer çözülecek artık. Yeni yılın ilk günlerinde ise seni harika bir sürpriz bekliyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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