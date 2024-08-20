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Tarot Falına Göre 21 Ağustos Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 21 Ağustos Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 21 Ağustos Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, hayatınla ilgili bazı önemli kararlar vereceğin bir gün olacak diyebilirim. Aslında bu konuyla ilgili düşünceler, bir süredir aklını kurcalıyormuş ancak hayatındaki koşuşturmadan dolayı kendini bir türlü verememişsin. Geç olsun, güç olmasın diyelim :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de yardıma ihtiyacı olacak sevgili okurum. Onu ihmal etmemen gerekiyor benden söylemesi. Dostlar bu günler için değil midir zaten? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Kafana taktığın sorunları çözebilmek için biraz kendinle barışık olman gereken bir gün olacak diyebilirim. Başaracağına inanıyorum. Lütfen kendine inan sevgili okurum. Biraz kendinle yüzleşemiyor gibisin. Bunu yapmaman gerekiyor. Bunun yanında, yakınında olan birisinin ufak bir sağlık sorunu olabilir ancak bu konuda endişelenmen gereken bir durum söz konusu değil. Bu sebeple, telaşa kapılmamalısın. Ben sadece uyarmak istedim :) Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Mutluluklar! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bu aralar, geçmişe karşı çok büyük bir özlem duyuyorsun gibi geldi bana. Bugün de duyguların en üst seviyeye ulaşacağı için biraz daha duygusal bir gün geçirebilirsin. Geçmişe neden bu kadar bağlı kaldın bilmiyorum. Fakat, artık 'an' a odaklanmalı ve önüne bakmalısın. Başaracağına inancım tam! Ayrıca, yakın zamanda güzel haberler alacaksın. Bu haber sana en yakınlarından gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma içine girebilirsin gibi geldi bana. Bu tartışma esnasında oldukça dikkatli olmalısın yoksa aranızdaki bağlara zarar verebilirsin. Aman diyorum! Bununla beraber, aşk hayatında bazı gelişmeler olacak diyebilirim. Sonucunda ise çok mutlu olacaksın. Sadece biraz daha sabretmen gerekiyor. Her şeyin doğru bir zamanı var değil mi? Güzel günler yakın! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Kafanda çok yoğun bir karmaşıklık var gibi geldi bana. Aklındaki soruların cevaplarını bulamıyorsun ve bu belirsizlik de canını çok fazla sıkıyor. Her şeyin en kısa zamanda yoluna gireceğini düşünüyorum. Ailene veya arkadaşlarına da danışabilirsin bence :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Kendine bütçe planı oluşturmanda da fayda var. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule

Seçtiğin Kart; "Kule

Bu aralar, çıkmaza girmişsin gibi hissediyorum. Senin elinde olmadan hayatın hakkında bazı kararlar verilmiş ve sen de bu konu hakkında ne yapacağını bilemiyorsun. Bence artık konuşma vaktin geldi, ne dersin? Bu hayat senin :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem ise seni bekliyor. Bu süreçte önüne birkaç engel çıkabilir. Fakat, hepsinin üstünden geleceksin. Bol şans diliyorum. Başaracağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, hiç beklemediğin birisinden mesaj alabilirsin gibi geldi bana. Aslında bu kişiyle geçmişte çok güzel zaman geçirmişsiniz ancak aranızda soğuk rüzgarlar esmiş. Belki yeni gelişmeler yaşanır, ne dersin? Hayatın ne getireceği bilinmez sevgili okurum :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Mutlu olacağına inancım tam! Bu kişinin isminde 'S' harfi var! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Geçmişte, hayatın hakkında aslında sana ve çevrene hiç uygun olmayan bir karar vermişsin sevgili okurum. Başta her şey çok güzel ilerlemiş ancak sonrasında değişen hayatının aslında sana göre olmadığını anlamışsın. Bence zararın neresinden dönersen kârdır. Bununla beraber, yakın zamanda da güzel bir haber alacaksın. Bu haber sonucunda mutluluktan havalara uçacaksın resmen! Gelişmeleri haberdar etmek istersen, buradayım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir hayatında çok etkili olaylar yaşanmamış gibi geldi bana ancak sen, bu sakin hayatının içinde gelecek kaygısına girmişsin. Bunu olabildiğince engellemen gerekiyor. Bu sadece sana zarar verecektir. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç yakında bitecek. Kendine bir bütçe planı oluşturmanda da fayda var sevgili okurum. Yine son kararı sana bırakıyorum :) Ayrıca, yakında güzel haberler alacağının da müjdesini vermeliyim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bu günlerde, biraz bunaldığını hissediyorum. İçinde, senin de ne olduğunu anlayamadığın bir sıkıntı var. Bu hissin geçeceğini görüyorum. Sabırlı olmalısın. Bu duygular geçici :) Bununla beraber, yakın zamanda çevrenden biri hayatından tamamen çıkabilir. Bu süreçte biraz üzüleceksin. Fakat, o kişinin senin hayatında olmaması çok daha iyi. Bazen yaşadığımız olaylar, uzun vadede bize mutluluk getirir. Kendi hayatına odaklanman gerekiyor :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, rahatlamanın ve kafa dinlemenin ne anlama geldiğini tam olarak anladığın bir gün olacak diyebilirim. Oh be! Senin adına o kadar mutluyum ki :) Bununla beraber, ailenden biri sana sürpriz planlıyor gibi geldi bana. Sadece biraz daha sabretmen gerekiyor. Ayrıca, arkadaşlarından biri de maalesef arkandan konuşuyor. Bu kişiye dikkat etmeli ve hayatından çıkarmalısın. Aksi halde seni mental anlamda etkilemeye devam edecek. İsminde de 'U' harfi var! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, aslında uzun süredir yapmak istediğin ancak yeteri kadar zamanın olmadığı için yapamadığın şeyleri yapmaya başlayacaksın. Bugün yeni hayatının ilk günü olsun mu? Bence evet :) Bununla beraber, uzun zamandır hayalinde olan o ilişkiyi gelecek ay itibari ile yaşayacaksın sevgili okurum. Sana şimdiden mutluluklar diliyorum. Mutluluktan ayakların yerde kesilecek! Ayrıca, kariyerinde de birtakım gelişmeler yaşanacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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