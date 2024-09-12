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Tarot Falına Göre 13 Eylül Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 13 Eylül Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 13 Eylül Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asaların Ası"

Seçtiğin Kart; "Asaların Ası"

Kariyerin ya da eğitim hayatınla ilgili kafanda çok fazla soru var. Bu da seni şu andan uzaklaştırıyor. Sadece geleceği düşünüyorsun. Halbuki bugüne düşünür, kendine küçük planlar koyarsan geleceğin de şekillendiğini göreceksin.

Bununla beraber, aşk hayatında da beklenmedik gelişmelere hazır ol. Hiç beklemediğin bir anda aşk hayatın tamamen değişecek! Ayaklarının yerden kesilmesi an meselesi...

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda kendini insanlardan soyutlamışsın. Bazı sorunları içinde halletmek istemişsin. Fakat işler içinden çıkılmaz bir hal almış. Artık yakın çevrenle konuşmalı, dertlerini onlara da açmalısın. 

Bununla beraber, ailenden iki kişi ufak bir tartışma yaşayabilir. Sen ise onların çözüm bulduğu kişi olacaksın. İkisi arasında dengeyi kurduğundan, adil davrandığından emin ol.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Kalbinin derinlerinde birini affedemiyorsun. O insan da bu dönemlerde seninle iletişime geçmek istiyor. Türlü türlü yollar deneyerek sana ulaşmak isteyecek. Fakat senin içindeki o alevler bir türlü sönmek bilmiyor.

Bununla beraber, birine verdiğin bir sırrı başkasından duyabilirsin. Yakın arkadaşlarından şüpheleneceksin. Bunda da son derece haklısın...

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Denge"

Seçtiğin Kart; "Ters Denge"

Bugün biraz enerjin düşük. Günün ilerleyen saatlerinde kendini daha iyi hissedeceksin. Partnerin, senin için çok güzel bir sürpriz hazırlıyor. Sevildiğini, değer gördüğünü sonuna kadar hissedeceğin bir gün olacak.

Bununla beraber, sağlık konusunda uyarmalıyım seni. Mevsim geçişlerinde hep hasta oluyorsun. Artık biraz kendine dikkat etmeyi öğrenmelisin.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Ters Aşıklar"

Sen her şeyin bir zamanı olduğuna inanan insanlardansın. Bir şeylerin olması için beklemeyi, sabretmeyi bilirsin. Aceleci davrandığında hep bir hata yapmışsın. Bu da sana çok değerli dersler öğretmiş. Bugün karşılaşacağın bir sorunda da aceleci davranma, zamanın çözmesine izin ver.

Bununla beraber, iş ya da eğitim hayatında olayları biraz boşlamış gibisin. Bunu düzeltebileceğin bir gün var önünde. O nedenle dikkatli davranmalısın. 

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Sevdiğin bir insanla aranda ufak tartışmalar geçebilir. O kişi, her şeyi konuşmak ve çözmek istediğini de biliyor. Bu nedenle, içinde hiçbir şeyi tutmamalısın. Sakinleştikten sonra güzel bir konuşma yapmayı denemelisin.

Bununla beraber, aşk hayatın son zamanlarda öyle güzel gidiyor ki çevrendeki insanlar resmen size imreniyor. Dileriz ki hep böyle mutlu olursunuz. 

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Aziz"

Seçtiğin Kart; "Ters Aziz"

Kafan bir konuda oldukça karışık. Bu konuyu günlerdir çözmeye çalışsan da tek başına çözemeyecek gibisin. Aile büyüklerinden ya da fikirlerine önem verdiğin bir dostundan yardım isteyebilirsin. Bu sayede yeni bir bakış açısı kazanacaksın.

Bununla beraber, yakın çevrenden biri ufak bir rahatsızlık geçirebilir. Neyse ki ciddi bir rahatsızlık değil. Yine de ailecek dikkatli olmanızda fayda var.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir dönem, arkadaşlık ilişkilerine gerektiğinden fazla değer vermişsin. Fakat verdiğin değerin karşılığını alamamışsın. Bu da, senin insanların gerçek yüzünü görmene neden olmuş. Kime daha çok değer vermen ya da kime daha az değer vermen gerektiğini artık görüyorsun. Yakında tanışacağın yeni insanlara karşı da temkinli davranman gerekiyor. İki yüzlü olabilirler.

Bununla beraber, kariyerinde eline geçecek büyük bir şans var. Bu şans biraz da riskli olabilir. Fakat tam da risk alman gereken günlerdeyiz. Korkma, sen cesur adımlar attıkça hayat da sana elleri dolu gelecek.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Değnek Prensi"

Seçtiğin Kart; "Ters Değnek Prensi"

Seni geçtiğimiz günlerde kim kırdı bilmiyorum. Bugünlerde ise onun bin pişman olduğunu görüyorum.  Seninle tekrar konuşabilmek için planlar yapıyor. Başkaları aracılığıyla seninle iletişime geçmek isteyebilir. Bakalım, senin kararın ne olacak? 

Bununla beraber, bir süredir kalbinde olan insanın artık duygularına karşılık verdiğini hissedeceksin. Siz konuştukça, karnındaki kelebeklerin sayısı da artacak. Dur bakalım, bu işin sonu hayırlara çıkacak gibi.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Değnek Prensi"

Seçtiğin Kart; "Değnek Prensi"

Bugünün ilk saatlerinde enerjin biraz düşük olabilir. Yakın çevrene karşı gergin bir tutum sergileyebilirsin. Bu tutum, insanlar tarafından antipatik algılanmaya çok müsait. Seni pek tanımayan insanlara karşı dikkatli olmalısın.

Bununla beraber, maddi olarak girdiğin sıkışık bir dönemden kurtulmak için biraz daha beklemen gerekecek. Bu dönemde kendini şımartmak adına yaptığın harcamalara bir son vermelisin. 

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin kart; "Ters Deli"

Seçtiğin kart; "Ters Deli"

Kalbinin derinlerinde sevdiğin insanla ilgili büyük planların var. İçten içten onun doğru kişi olduğunu biliyorsun. Fakat onun görüşlerinden emin değilsin. Kendi hislerini yakın bir arkadaşına açarak bu çıkmaza bir son verebilirsin.

Bununla beraber, maddi olarak içine girdiğin sorunlu dönem kısa bir süre sonra düzelecek. Kendini çok sıkmamanı öneriyorum. 

Yarın görüşmek üzere! ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Dünya"

Seçtiğin Kart; "Ters Dünya"

Geleceğinle ilgili bazı sorunlar seni çok yoruyor. Bu sıralar herkes de sana aynı şeyleri sorup duruyor zaten. Tam da böyle sorularla sana gelen, yakın çevrenden biriyle ufak bir tartışmaya gireceksin gibi duruyor.

Bununla beraber, gideceğin bir yerde eskiden görüştüğün biriyle denk gelebilirsin. Bence bu, eski sevgilin olacak. Seninle yeniden iletişim kurmak isteyecek. Kafanı karıştırmasına izin vermemelisin.

Yarın görüşmek üzere! ☺️

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