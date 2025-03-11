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Tarot Falına Göre 12 Mart Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 12 Mart Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
11.03.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 12 Mart Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süre öncesine kadar hayatında çok güvendiğin ve aranızın çok iyi olduğu bir arkadaşın varmış. Fakat bu kişi, yaptığı yanlış seçimler sonucunda senin hayatından çıkmış. Sen ona ne kadar dil döksen de bir türlü anlamamış. Bu arkadaşının bugün, pişman olarak kapını çalacağını görüyorum. Ona bir şans daha verecek misin? Bence bunun cevabı 'hayır' olmalı sevgili okurum. Bununla beraber, çevrenden birinin de yardıma ihtiyacı olacağını görüyorum. O kişinin yanında olmalı ve manevi anlamda desteğini hissettirmelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün içinde kötü şeyler yaşayacakmışsın gibi bir his olabilir. Sanırım bunun sebebi de gördüğün kötü rüyalar. E hani rüyaların tam tersi çıkar diyorduk? Evet, tam da böyle olacak ve gördüğün rüyaların tersi çıkacak. Yani içindeki o hissin tam aksine harika bir gün geçireceksin sevgili okurum. Ayrıca uzun süredir haber beklediğin bir iş yerinden, okuldan güzel haberi sonunda alacaksın. Senin adına çok mutluyum!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, içinde çok güzel bir enerjiyle uyanacaksın. Bahar geldi, senin de enerjin yerine geldi değil mi? Bu enerjiyle devam ettiğin günün, alacağın bir sürprizle gayet güzel ilerlemeye devam edecek. Senin adına çok mutluyum! Fakat bu sevincini, aldığın sürprizi arkadaşlarınla paylaşırken dikkat et. Nazara inanır mısın bilmem ama bazı insanların kötü düşünceleri, kötü enerjileri bizleri etkiliyor bence. Sen onları boşver, kendi mutluluğuna odaklan!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Yakın zamanda, hayatında senin bile şaşkınlıkla karşılayacağın bazı değişiklikler olacak. Evin, işin, belki de hayatındaki önemli insanlar...Böyle söyleyince kulağa korkutucu geldiğini biliyorum. Fakat merak etme, böylesi senin için çok daha iyi olacak. Hepimiz bir dğeişim ve gelişim içerisindeyiz. Olduğun yerde saymadığın için kendini şanslı görmelisin. Senin planına göre gitmese bile hayat, sana güzellikler getirmeyi ihmal etmiyor :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bu aralar, ailevi konular hakkında derin düşüncelere daldığını görüyorum. Aslında ortada ailenle aranda ufak tefek sorunlar dışında fazlasıyla etkileneceğin bir durum yok. Niye bilmiyorum ama sen aranızdaki ilişkinin eskisi gibi olmadığını düşünüyorsun. Bunların hepsinin kuruntu olduğunu söyleyebilirim. İçini rahatlatacaksa, onlarla konuşmaya ne dersin? Bununla birlikte sevdiğin bir arkadaşının rahatsızlandığı haberini alabilirsin. Onun yanında ol, morale ihtiyacı var! 

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule

Son zamanlarda yaşadığın yerde, eskisi kadar huzurlu hissedemediğini görüyorum. Sanki kabuğuna sığamıyor ve yeni yollar arıyorsun. Ufukta büyük bir değişiklik görmediğimi söylemem gerek. Fakat öyle bir olay yaşanacak ki sen olduğun yerde mutlu olmaya başlayacaksın. Senin adına çok sevinçliyim! Bununla birlikte, yakın zamanda da bir tartışma yaşayabilirsin. Üzülerek söylemeliyim ki haksızsın sevgili okurum. Gururunu bir kenara bırak ve bu kişiden özür dile. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bir süre önce fazlasıyla yoğun bir dönemden geçmiş olduğunu görüyorum. Fakat kendine yeterince zaman ayırmamış ve yeniden işlerine odaklanmışsın. Çalışkanlığını takdir ediyorum ancak biraz da nefes almaya ihtiyacın var. Hepimiz insanız sonuçta. Bugün sakin bir yürüyüş yapıp sevdiklerinle güzel vakit geçirmeye ne dersin? Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Bence biraz da yatırım yapmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Yaşadığın bölgedeki veya çevrendeki insanların hayata bakışıyla seninkinin çok farklı olduğunu görüyorum. Haliyle sürekli onlarla bir çatışma içindesin. Sen ne kadar saygını korusan da onların bazen sınırları aştığı oluyor. Sen de onlara laf anlatmaktan yoruluyorsun. Bunu çok fazla dert etmemeye çalış olur mu? Seni oluşturan şey zaten bu düşüncelerin. Sakın söylemekten vazgeçme, onlara boyun eğme :) Bununla birlikte içinden geçtiğin maddi sıkıntılara karşı biraz daha dikkatli olmanı öneririm.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir, hayatındaki belirsizlikten dolayı gelecek planlarını bir kenara bırakmışsın. Hayatındaki diğer olaylara odaklanmış ve hayallerini rafa kaldırmışsın. Bana soracak olursan, bu konuda kendini bırakmak yerine hedeflerini daha yüksek tutmalısın. Şu anda kafa yorduğun şeyler gelip geçecek. Fakat o gün geldiğinde, sen buna hazırlıklı olmalısın. Hemen silkelenmelisin. Ayrıca, sağlığınla ilgili kafana takılan minik bir şey var.  Ben iyi sonuçlar alacağını görüyorum. İçin rahat olsun.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süredir, şöyle derin bir nefes alıp haykırman gerekiyor bence. Hislerinin görülmemesinden artık bıkmışsın. Ne yaparsan yap, seni bir türlü anlamıyorlar. Bence artık kendini açık açık ifade etmenin ve 'ne olacaksa olsun' demenin zamanı geldi. İçinde tutarsan çok daha kötü şeylerin yaşancağını görüyorum. Bununla beraber, aşk hayatında da değişiklikler olacağını söyleyebilirim. Bu değişiklik senin tüm hayatını şekillendirecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, rahatlamanın ve kafa dinlemenin ne anlama geldiğini tam olarak anladığın bir gün olacak diyebilirim. Hafta ortasında olmamıza rağmen şimdiden çok fazla yorulmuşsun. Haftaya enerjik bir şekilde devam edebilmek için de biraz daha dinlenmeye ihityacın var diyebilirim. Bununla beraber, çevrenden birinin sana sürpriz yapacağını görüyorum. Romantik bir yemek, sıcak bir filme ne dersin? Bence harika bir fikir :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, hiç beklemediğin birisinden alacağın bir mesaj var. Bu mesaj hem seni çok şaşırtacak hem de mutlu edecek. Peki bu kişiye nasıl cevap vereceksin? Bence artık duygularını ön planda tutman gerekiyor. Bununla birlikte, gün içinde ufak bir mide sorunuyla karşılaşabilirsin. Yediklerine içtiklerine dikkat etsen iyi edersin!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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