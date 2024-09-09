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Tarot Falına Göre 10 Eylül Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 10 Eylül Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 10 Eylül Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Onlusu"

Duygusal ve sezgileri güçlü bir yapın var. Çevrendeki kişilerin

fikirlerine değer veren, tek başına hareket etmeyen birisin. Fakat bugünlerde cesur olman ve bazı kararları kendi kendine alman daha hayırlı olacak.Bu hafta seni kalbinden vuracak birisiyle tanışacaksın. Bu kişi senin hayatına olumlu dokunuşlar yapacak. Kendini daha değerli hissedeceksin. Sevmenin ve sevilmenin ne demek olduğunu tekrar hatırlayacaksın. 

Sağlıkla ilgili birtakım problemler yaşayabilirsin. Kendine iyi bakmayı unutma.

Yarın görüşmek üzere!  ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Onlusu"

Geçirdiğin güzel bir dönemden sonra seni stresli bir dönem

bekliyor. Ertelediğin işlerin bu aralar seni çok yoracak. Sen sakin davranıp

bunların üstesinden gelmeye bakmalısın. Aksi takdirde işler iyice sarpa

saracak.

Arkadaşlarınla ilgili tartışmaya yol açacak beklemediğin bir

olayla karşılaşacaksın. İki kişinin tartışmasına tanıklık edebilirsin. Tam da bu noktada çözüm getiren kişi sen olacaksın. Bu olayda haklı olan tarafın kim olduğuna dikkat etmelisin.

Yarın görüşmek üzere!  ☺️

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Beşlisi"

Senin bir yerden beklediğin bir para mı var? Sanki çok kısa bir zaman içerisinde hesabına para gelebilir. Bu seni eminiz ki çok mutlu edecektir. Eee paranı biraz hoyratça kullanmışsın. Şimdi biraz sıkıntıda gibisin. Emin ol sana gelecek bu para seni birçok konuda çok rahatlatacak.

Bununla beraber, kendini yakın arkadaşlarınla yapacağın bir iş konuşması içinde bulabilirsin. Kafandaki planları onlara anlatmak ve destek görmek istiyor gibisin. Ayrıca bir arkadaşın, sana güzel bir iş önerisinde bulunabilir, geleceğini şekillendirebilir.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Tılsım Prensi"

Seçtiğin Kart; "Tılsım Prensi"

Aile içinde sorunlar oluşabilir. Bu konuda biraz temkinli davranmalısın. Gerçi çok mutlu bir dönemden geçeceğin için bu durum seni çok etkilemeyebilir. Sen yine de aile içindeki problemlerin çözümünde etkili bir rol almalısın.

Bununla beraber, çevrende bir insan var ki, düşman başına. Sana öyle güzel oynuyor ki, sen bunu bir türlü göremiyorsun. Patronun mu desem, iş arkadaşın mı...Yakın bir zamanda kim olduğunu öğreneceksin. Bu da seni biraz üzse de artık bu oyunlara kanmayacağın için sevinmelisin. 

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıç Prensi"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıç Prensi"

Enerjinin her zamankinden fazla olacağı günler seni bekliyor. Kendini inanılmaz güçlü hissediyorsun. Fakat şu anda aklında onun olduğunu biliyoruz. Bir türlü kalbinden atamadığın o kişiye bu hafta veda ediyoruz. Neden mi? Karşına bir anda çıkacak birisi senin aklını başından alacak da ondan!

Bununla beraber, yapabileceğin şeylerin çok daha fazlasını yapabileceğin bir dönemdesin. İşinde, okulunda kimse senin önüne çıkamaz. Çok güzel başlangıçlar yapıyorsun. Kendine biraz daha inanman gerekiyor sadece. Biraz inancını yitirmiş gibisin. Kendini toparlaman gerek. Sen bunu başarabilecek birisin.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Arkadaş ortamında aslında sana karşı boş olmadığını düşündüğün fakat yaklaşamadığını bildiğin birisi var. Sen bu hafta bir hareketin ile ona yaklaşabilme fırsatı sunacaksın. Sonucunda ise bunca zamandır neden bu kadar beklediğinizi düşüneceksiniz. Beraber vakit geçireceğiniz bu süreçte birbirinize çok şey katacaksınız ve ilişkiniz güzelleşecek.

Bugünlerde ayrıca sağlığına dikkat etmelisin. Mevsim geçişleri hassas kişileri etkileyebilir. Ayrıca gireceğin kalabalık ortamlar olacak. Vitaminlerini, meyvelerini, sebzelerini ihmal etme.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Ters Savaş Arabası"

Kendini iyi hissetmek için ilk önce çevreni değiştirmelisin. Hayatına yeni insanlar aldığını görüyorum. Hatta tanışacağın birinin sana çok büyük bir katkısı dokunacak. Gerek maddi gerek manevi açıdan. Bu kişi sayesinde kendini çok daha iyi hissetmeye başlayacaksın.

Bununla beraber bugünlerde yapacağın kısa bir yolculuk sana çok iyi gelecek. Gününü evde geçirmeyi planlasan bile bu ufak yolculuğa çıktığında inan ki çok daha iyi hissedeceksin. 

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Asaların Beşlisi"

Yeni kişiler hayatına girmek istiyor. Fakat sen değişikliklerden, özellikle de sosyal hayatındaki farklılıklardan korkuyorsun. İnsanları resmen itiyorsun. Halbuki yeni insanlar sana güzellikler getirecek, hayatına yeni bir bakış açısı katacak.

Bununla beraber, partnerinden ufak bir sürpriz görebilirsin. Bugünlerde aranızın pek de iyi olmadığını seziyorum. Bu yapacağı sürprizle aranızdaki buzlar eriyecek, senin kalbini kazanmayı başaracak. 

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Asaların Beşlisi"

Kariyerinle ilgili büyük gelişmeler olabilir. Bir iş arkadaşın senin arkandan işler çevirse de bu sonunda ortaya çıkacak ve kimin haklı olduğu herkes tarafından görülecek. Sen ise başarılı olan taraftasın. Yerine gözlerini dikenler bir adım geriye çıkabilir!

Bunun yanında, kendini yalnız hissettiğin günlerdesin. Bugün arkadaşların ile yapacağın bir etkinlik sana eski günlerdeki gibi hissettirecek ve enerjini biraz daha toparlamış olacaksın. Kafana taktığın sorunların bugün seni ele geçirmesine izin vermeyecek ve radikal kararlar aldığını göreceksin. 

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Kılıçların İkilisi"

Gireceğin yeni bir ortamda karşılaşacağın kişiler hayatına fazlasıyla etki edecek. Bunu çok yakın zamanda göreceksin. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda desteklerini çok fazla hissedeceksin. Yeni bir iş kapısı açılabilir, yeni yatırım tavsiyeleri alabilirsin.

Bunların yanında, bir süredir yaşadığın güven sorununun daha da fazla ortaya çıktığını fark edeceksin. Yakın zamanda sırrını verdiğin birine karşı kırılan güvenini toparlamak için yakın çevrenden yardım isteyebilirsin. Yakınındaki kişilerle konuşmak inan ki sana çok iyi gelecek.

 Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların İkilisi"

Partnerinle aranızda anlaşmazlıktan kaynaklanan bir sıkıntı olacak. İkiniz de aynı şeyi söylüyor fakat birbirinizi dinlemiyorsunuz. Bir ilişkinin gidişatını belirleyen şey, o çiftin tartışma stilidir aslında. Biraz daha böyle devam ederseniz, ikinize de yazık olacak.

Bunun yanında, maddi olarak yaşayacağın bir sorun var. Bugünlerde harcamalarını planlı bir şekilde yapmalısın. Gereksiz alışverişlerden uzak durmalısın.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Uzakta olup da görmeyi çok istediğin birisi sana sürpriz yapabilir. Bu senin çok iyi hissetmeni sağlayacak. Onca sıkıntılarının, derdinin içerisinde sana çok iyi gelecek.

Bununlar beraber, kariyerine önem vermen gereken bir dönemdesin. Bu dönemde atacağın başarılı adımlar, hayatını şekillendirecek. Şans seninle olsun.

Yarın tekrar görüşmek üzere. 😇

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