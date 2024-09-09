Tarot Falına Göre 10 Eylül Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Geçirdiğin güzel bir dönemden sonra seni stresli bir dönem

bekliyor. Ertelediğin işlerin bu aralar seni çok yoracak. Sen sakin davranıp

bunların üstesinden gelmeye bakmalısın. Aksi takdirde işler iyice sarpa

saracak.

Arkadaşlarınla ilgili tartışmaya yol açacak beklemediğin bir

olayla karşılaşacaksın. İki kişinin tartışmasına tanıklık edebilirsin. Tam da bu noktada çözüm getiren kişi sen olacaksın. Bu olayda haklı olan tarafın kim olduğuna dikkat etmelisin.

Yarın görüşmek üzere! ☺️