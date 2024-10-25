Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Taptaze Çıktı: Yakın Tarihte Dinleyicilerle Buluşan 10 Yeni Şarkı

etiket Taptaze Çıktı: Yakın Tarihte Dinleyicilerle Buluşan 10 Yeni Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 21:21

Sürekli aynı şarkıları dinlemekten sıkıldıysanız, halihazırda gıcır gıcır listeler hazırlıyoruz ama bu sefer yeni çıkan şarkıları sıraladık. Hepsi taptaze!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Coldplay & Little Simz & Burna Boy & Elyanna & TINI - WE PRAY

2. Gökhan Türkmen & Harmanadam - Kendini Bozmadan

3. Teoman - Yorgun Yılkı Atları

4. Bon Iver - S P E Y S I D E

5. Jamie xx & Romy & Oliver Sim - Waited All Night

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Lost Frequencies & Boomfunk MC's - Freestyler

7. Can Kazaz & Dedublüman - Bunca Yıl

8. Pixies - Motoroller

9. Phantogram - It Wasn't Meant To Be

10. Sertab Erener - Sen İste

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın