Taptaze Çıktı: Yakın Tarihte Dinleyicilerle Buluşan 10 Yeni Şarkı
Taptaze Çıktı: Yakın Tarihte Dinleyicilerle Buluşan 10 Yeni Şarkı
Sürekli aynı şarkıları dinlemekten sıkıldıysanız, halihazırda gıcır gıcır listeler hazırlıyoruz ama bu sefer yeni çıkan şarkıları sıraladık. Hepsi taptaze!
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1. Coldplay & Little Simz & Burna Boy & Elyanna & TINI - WE PRAY
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2. Gökhan Türkmen & Harmanadam - Kendini Bozmadan
3. Teoman - Yorgun Yılkı Atları
4. Bon Iver - S P E Y S I D E
5. Jamie xx & Romy & Oliver Sim - Waited All Night
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