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Tam Şu An Hangi Sağlıklı Akşam Yemeği Tarifini Denemelisin?

etiket Tam Şu An Hangi Sağlıklı Akşam Yemeği Tarifini Denemelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 20:31

Bu testle, diyetine ve damak zevkine uygun sağlıklı akşam yemeği tarifini keşfederek, mutfakta yeni lezzetler denemeye hazır hale geleceksin. Hadi, sağlıklı ve lezzetli bir akşam yemeği için ilk adımı at ve testi çöz!👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım. Akşam yemeğinin yanında hangi içeceği tercih ediyorsun?

2. Diyelim ki çok aç bir şekilde eve geldin ve evde hiç yemek yok. Yemek için ne yaparsın?

3. Bu sağlıklı tatlılar arasından favorini seçer misin?

4. Peki, genel olarak ne kadar sağlıklı besleniyorsun? Puanlar mısın?

5. Atıştırmalıklardan hangisini daha sık tercih edersin?

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6. Yemekte acı ve baharatlı tatları sever misin?

7. Yumurtayla aran nasıl?

8. Son olarak, düzenli olarak spor yapar mısın?

Miso İsli Tavuk Kasesi

Miso İsli Tavuk Kasesi

Hazırlanma Süresi: 15 dakika 

Pişirme Süresi: 15 dakika  

Pişirme Derecesi: 180°  

Malzemeler  

  • 300 gr tavuk göğsü  

  • Yarım çay kaşığı tuz  

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber  

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber  

  • 300 gr bal kabağı  

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı  

  • 240 gr siyah fasulye  

  • 1 avokado  

  • 50 gr ıspanak yağı  

  • 1 yemek kaşığı beyas miso hamuru  

  • 1 yemek kaşığı su  

  • 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi  

  • 1 yeşil soğan  

  • Yarım yemek kaşığı susam,

Yapılışı:  

1. Tavuk göğsünü 2x2 cm'lik küpler halinde kesin ve tuz, biber ve füme kırmızı biberle taçlandırın. Bal kabağını soyup 2x2 cm'lik parçalar halinde kesin. Üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'da 15 dakika boyunca pişirin.  

 2. Siyah fasulyeleri süzün. Avokadoyu uzunlamasına ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. İnce ince dilimleyin. Ispanakları yıkayın.   

3. Miso ezmesi ve suyu ayrı bir kapta karıştırarak sosu hazırlayın. Bal ve pirinç sirkesini ekleyin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın. Yemeği ıspanakla başlayarak bir kasede servis için hazırlayın. Ispanağın üzerini tavuk göğsü ve bal kabağıyla doldurun.   

Bütün malzemeleri ekleyin ve afiyet olsun!

Tabii ki bununla bitmedi. Bu yemeğin yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Dört Tohumlu Granola Krakerleri

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 50 gr yulaf ezmesi

  • 50 gr ayçiçeği tohumu

  • 30 gr balkabağı tohumu

  • 20 gr chia tohumu

  • 15 gr keten tohumu

  • 1 tutam tuz

  • 100 ml su

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

1. Orta boy bir kasede yulaf ezmesi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, çiya tohumu, keten tohumunu karıştırın ve bir tutam tuz ekleyin. 

2. Suyu kaynatın ve yulaf tohum karışımının üzerine dökün. Zeytinyağı ve balı ekleyip iyice karışmasını sağlayın. 

3. Karışımı  Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve 35 dakika pişirin. Piştikten sonra bir kesme tahtasına granolayı aktarın ve sekiz krakere bölün. 

Afiyet olsun!

Tavuklu Mendi

Tavuklu Mendi

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 33 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 8 tavuk bagetbut

  • 2 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 2 yemek kaşığı mandi baharat karışımı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı bitkisel yağ

  • 300 gr hint pirinci

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 diş sarımsak

  • 2 tutam pul biber

Yapılışı:

1. Tavuk, limon suyu, 1.5 yemek kaşığı mendi baharatı karışımı, tuz ve 1 çay kaşığı yağı iyice karıştırın. En az 30 dakika marine edin. 

2. Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Sarımsak ve zencefilli soyun ve rendeleyin. Yağın geri kalanını doğranmıs soğanı, sarımsak ve zencefili kalan mendi baharatı ve pul biberi Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin. Cihazı 5 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

3. Pirinci bol miktarda, tuzlu kaynar su içerisinde pakette belirtilen talimatlardan 2 dakika daha kısa süre boyunca pişirin. Pişirme suyundan 300 ml ayırıp pirinci süzün.  Pirinci ve pişirme suyunu Airfryer'a koyun, tavuğu da en üste yerleştirin. 28 dakika daha pişirin. 

Şimdiden afiyet olsun!

Tabii ki bununla bitmedi. Bu yemeğin yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Hara Kebabı

  • Hazırlanma Süresi: 35 dakika

  • Pişirme Süresi: 10 dakika

  • Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 100 gr bezelye

  • 200 gr patates

  • 100 gr ıspanak

  • 1 yeşil acı biber

  • 10 gr chaat masala

  • 20 gr yer fıstığı

  • 1 yemek kaşığı yağ

Yapılışı:

1.Patatesleri soyun yıkayın ve küçük parçalara bölün. Patatesleri ve bezelyeleri yumuşayana kadar pişirdikten sonra pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ezin.  Ispanakları kısa bir süre ağartma yöntemi ile haşlayın, süzün ve ince ince kıyın. Acı biberleri yıkayın ve ince ince doğrayın. Ezilmiş patates ve bezelyelere ıspanak, acı biber, masala ve tuz ekleyin.  9 eşit köfte parçasına dönüştürün. 

2. Köfteleri fırçayla yağlayıp  Philips Çift Hazneli Airfryer' a yerleştirin. Ve pişmeye gönderin...

Şimdiden afiyet olsun!

Baharatlı Yeşil Köri Tavuk

Baharatlı Yeşil Köri Tavuk

  • Hazırlanma Süresi: 20 dakika

  • Pişirme Süresi: 30 dakika

  • Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gram tavuk budu filetosu

  • 3 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 250 gram Hokkaido bal kabağı

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 100 gram brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 100 gram yeşil köri ezmesi, acısız

  • 400 gram hindistan cevizi sütü

  • 0.5 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 1 misket limonu

  • 10 gram taze fesleğen

  • 1 kırmızı acı biber

Yapılışı:

1. Tavuk kalça filetolarını 2x2 cm'lik küpler halinde kesin. Sarımsak, soğan, zencefil kökü ve bal kabağının kabuklarını soyun ve sarımsakları ince ince doğrayın. 

2. Soğanı ince ince dilimleyin, zencefili rendeleyin ve bal kabağını 1x1 cmlik küpler halinde kesin.

3. Kırmızı dolmalık biberi ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın. Brokolinin çiçeklerini yıkayın. Biberi ince şeritler halinde dilimleyin. Brokoli çiçeklerini de ortadan ikiye bölün.

4. Brokoli çiçeğini hariç tutarak tavuk ve sebzeleri bir kaseye koyun. Hindistan cevizi yağını ekleyin, tuzlayın ve güzelce karıştırın.

5. Brokoli haricinde tavukları ve sebzeleri kaseden Philips Çift Hazneli Airfryer''a aktarın. Cihazı 10 dakika, 180° olacak sıcaklıkta çalıştırın.

6. Cihazı açın, brokoli çiçeklerini ekleyin ve her şeyi karıştırın. Belirtilen süre ve sıcaklıkta (10 dakika, 180°) cihazı yeniden başlatın. Bu arada yeşil köri ezmesi, hindistan cevizi sütü, tuz ve karabiberi orta boy bir kapta karıştırıp bir kenara alın.

7.  Yeşil köri karışımını hepsinin üzerine dökün ve eşit şekilde iyice karıştırın. Cihazı tekrar aynı sürede çalıştırın.

8. Piştikten sonra servis ederken üstüne limon sıkın. Taze fesleğen ve ince doğranmış kırmızı biberi de ekleyin.

Afiyet olsun! 🥘

Tabii ki bununla bitmedi. Bu yemeğin yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Karnabaharlı Mini Pizza

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 20 gr parmesan peyniri

  • 100 ml domates sosu

  • 50 gr feta peyniri

  • 5 gr keklikotu

Yapılışı:

1. Küçük bir bardakta chia tohumlarını suyla karıştırıp 10 dakika bekletin.

2. Karnabaharları küçük parçalara ayırın. Mutfak robotu kasesine yulaf, ıslatılmış chia, parmesan peyniri ve zeytinyağını ekleyin. Hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

3.Karnabahar karışımını yoğurarak 8 cm çapında küçük bir pizza hamuru oluşturun.

4. Pizza hamurunu Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin. Belirtilen sıcaklıkta pişirin. (6 dakika, 200 derece)

5.Pizzaların üstüne domates sosu, taze güveyotu, peynir ve Parmesan peyniri koyun.

6. 5 dakika, 180 derece daha pişirin. Afiyet olsun!

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