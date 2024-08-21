Tam Şu An Hangi Sağlıklı Akşam Yemeği Tarifini Denemelisin?

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

300 gr tavuk göğsü

Yarım çay kaşığı tuz

1 tutam taze öğütülmüş karabiber

1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

300 gr bal kabağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

240 gr siyah fasulye

1 avokado

50 gr ıspanak yağı

1 yemek kaşığı beyas miso hamuru

1 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 yeşil soğan

Yarım yemek kaşığı susam,

Yapılışı:

1. Tavuk göğsünü 2x2 cm'lik küpler halinde kesin ve tuz, biber ve füme kırmızı biberle taçlandırın. Bal kabağını soyup 2x2 cm'lik parçalar halinde kesin. Üzerlerine biraz zeytinyağı gezdirin ve Philips Çift Hazneli Airfryer'da 15 dakika boyunca pişirin.

2. Siyah fasulyeleri süzün. Avokadoyu uzunlamasına ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. İnce ince dilimleyin. Ispanakları yıkayın.

3. Miso ezmesi ve suyu ayrı bir kapta karıştırarak sosu hazırlayın. Bal ve pirinç sirkesini ekleyin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın. Yemeği ıspanakla başlayarak bir kasede servis için hazırlayın. Ispanağın üzerini tavuk göğsü ve bal kabağıyla doldurun.

Bütün malzemeleri ekleyin ve afiyet olsun!

Tabii ki bununla bitmedi. Bu yemeğin yanına çok yakışacak bir tarifimiz daha var. Philips Çift Hazneli Airfryer'da ikisini de aynı anda pişirebilirsin.

Dört Tohumlu Granola Krakerleri

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler:

50 gr yulaf ezmesi

50 gr ayçiçeği tohumu

30 gr balkabağı tohumu

20 gr chia tohumu

15 gr keten tohumu

1 tutam tuz

100 ml su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

1. Orta boy bir kasede yulaf ezmesi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, çiya tohumu, keten tohumunu karıştırın ve bir tutam tuz ekleyin.

2. Suyu kaynatın ve yulaf tohum karışımının üzerine dökün. Zeytinyağı ve balı ekleyip iyice karışmasını sağlayın.

3. Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve 35 dakika pişirin. Piştikten sonra bir kesme tahtasına granolayı aktarın ve sekiz krakere bölün.

Afiyet olsun!