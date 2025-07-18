Tam 30 Yıl Oldu: 1995 Yazında Plajlarda Çalan O Şarkılar
Yaz ayları bize hep güzel, peki 1995 yazında hangi şarkılar çalıyordu bir o günlere gidelim mi? Haydi buyrun!
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1. Will Smith - Miami
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2. Mark Morrison - Return of the Mack
3. GALA - Freed from Desire
4. Ace of Base - The Sign
5. Christina Aguilera - Genie In A Bottle
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6. LFO - Summer Girls
7. Ricky Martin - Livin' La Vida Loca
8. Len - Steal My Sunshine
9. Ace of Base - All That She Wants
10. Lou Bega - Mambo No. 5
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11. Haddaway - What Is Love
12. Britney Spears - ...Baby One More Time
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