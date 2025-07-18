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Tam 30 Yıl Oldu: 1995 Yazında Plajlarda Çalan O Şarkılar

etiket Tam 30 Yıl Oldu: 1995 Yazında Plajlarda Çalan O Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 23:37

Yaz ayları bize hep güzel, peki 1995 yazında hangi şarkılar çalıyordu bir o günlere gidelim mi? Haydi buyrun!

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1. Will Smith - Miami

2. Mark Morrison - Return of the Mack

3. GALA - Freed from Desire

4. Ace of Base - The Sign

5. Christina Aguilera - Genie In A Bottle

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6. LFO - Summer Girls

7. Ricky Martin - Livin' La Vida Loca

8. Len - Steal My Sunshine

9. Ace of Base - All That She Wants

10. Lou Bega - Mambo No. 5

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11. Haddaway - What Is Love

12. Britney Spears - ...Baby One More Time

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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