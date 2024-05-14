Taçsız Kral Filminin Yıldızıydı: Oyuncu Ayten Gökçer Hayatını Kaybetti

Oynadığı birçok tiyatro oyunun yanı sıra Galatasaray’ın efsanesi Metin Oktay’ın hayatının anlatıldığı Taçsız Kral filminde de yer alan 84 yaşındaki Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Gökçer, efsane dizi Yılan Hikayesi’nde de rol almıştı.