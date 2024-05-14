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Taçsız Kral Filminin Yıldızıydı: Oyuncu Ayten Gökçer Hayatını Kaybetti

Taçsız Kral Filminin Yıldızıydı: Oyuncu Ayten Gökçer Hayatını Kaybetti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.05.2024 - 08:14

Oynadığı birçok tiyatro oyunun yanı sıra Galatasaray’ın efsanesi Metin Oktay’ın hayatının anlatıldığı Taçsız Kral filminde de yer alan 84 yaşındaki Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Gökçer, efsane dizi Yılan Hikayesi’nde de rol almıştı.

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2017 yılında geçirdiği felç sebebiyle uzun süre tedavi gören Ayten Gökçer, sonrasında hastaneden taburcu olmuştu.

2017 yılında geçirdiği felç sebebiyle uzun süre tedavi gören Ayten Gökçer, sonrasında hastaneden taburcu olmuştu.

Ayten Gökçer’in, hayatını kaybettiği ve cenazesinin 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedileceği öğrenildi.

Ayten Gökçer’in, hayatını kaybettiği ve cenazesinin 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedileceği öğrenildi.

Ayten Gökçer kimdir? 👇

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