Taçsız Kral Filminin Yıldızıydı: Oyuncu Ayten Gökçer Hayatını Kaybetti
Taçsız Kral Filminin Yıldızıydı: Oyuncu Ayten Gökçer Hayatını Kaybetti
Oynadığı birçok tiyatro oyunun yanı sıra Galatasaray’ın efsanesi Metin Oktay’ın hayatının anlatıldığı Taçsız Kral filminde de yer alan 84 yaşındaki Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Gökçer, efsane dizi Yılan Hikayesi’nde de rol almıştı.
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2017 yılında geçirdiği felç sebebiyle uzun süre tedavi gören Ayten Gökçer, sonrasında hastaneden taburcu olmuştu.
Ayten Gökçer’in, hayatını kaybettiği ve cenazesinin 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedileceği öğrenildi.
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