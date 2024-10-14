Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Tabutlu Ölüm Tehdidi: "Sıraç, Ölümün Yakındır"

Tabutlu Ölüm Tehdidi: "Sıraç, Ölümün Yakındır"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.10.2024 - 21:43

Eskişehir’de tarla ortasına bırakan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti. Tabutun üzerindeki ‘Sıraç, ölümün yaklaştı’ yazısı ise polisi alarma geçirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Odunpazarı ilçesinde binaların yan tarafındaki boş arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti.

Odunpazarı ilçesinde binaların yan tarafındaki boş arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kim tarafından hangi amaçla bırakıldığı bilinmeyen tabutun üzerinde bulunan “Sıraç, ölümün yaklaştı” yazısı, emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kim tarafından hangi amaçla bırakıldığı bilinmeyen tabutun üzerinde bulunan “Sıraç, ölümün yaklaştı” yazısı, emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda tabutun bölgedeki camiden atıldığı, çelengin ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze törenine gönderildiği öğrenildi. Kontrollü şekilde açılan tabutun boş olduğu belirlenirken, üzerindeki yazı nedeniyle polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda tabutun bölgedeki camiden atıldığı, çelengin ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze törenine gönderildiği öğrenildi. Kontrollü şekilde açılan tabutun boş olduğu belirlenirken, üzerindeki yazı nedeniyle polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın