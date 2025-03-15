Suyun Hafızası: Sıvı Bilgisayar!
Günümüzde özellikle konuya hâkim bilim insanlarının suyu sıvı bilgisayar olarak kabul etiğini duydunuz mu?
Evet, suya sıvı bilgisayar deniyor çünkü suyun bir hafızası var. Yapılan ölçümler her bir hafıza hücresinin 440 bin bilgi hücresine sahip olduğunu söylüyor. Zamanında mitolojilerde bile ejderhaların, yılanların koruduğu su pek çok özelliğiyle hayati öneme sahipken onu kıymetli kılan özellikleri teknoloji ve bilim ilerledikçe gün yüzüne çıkıyor.
Gerek bilim camiasından gerekse felsefecilerin hep üzerinde durduğu bir maddeydi su. Hatta madde değil, manası olan bir kavram.
Ne kadar ilginç değil mi?
Tıp sahasının piri İbni Sina da suyu yaşlılıkla ilişkilendirir. “Tıpkı bir kavunun güneşin altında beklerken suyunu kaybedip büzüşmesi gibi insan da yaşlandıkça su kaybeder yani dokuları ve hücreleri su tutma kapasitesini kaybeder. Bu da insanı yaşlılığa sürükler der.”
Nobel ödüllü biyolog Albert Györgyi suyu “hayatın rahmi, annesi ve aracı” olarak tanımlar.
Anlayacağınız bu konular daha çok su götürür…
Biz konumuza dönüp bu yazıda daha çok suyun hafızasından bahsedelim,
Günümüzde suyun hafızası denilince ilk akla Japon bilim insanı Masaru Emato ve su kristalleri deneyi gelmekte. Kendisi 5 derece sıcaklıkta suya farklı frekanslar yükler ve su donduğu anda kristal yapılarında bariz farklar vardır. Güzel duygularla güzel sözlerin frekansının yollandığı s molekülleri daa simetrik ve parlaktır. Kötü enerji ve sözlerin söylendiği su molekülleri ise az enerjili ve asimetrik şekildedir. Bu çalışma bazı kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutulur ve kabul edilmez.
Biz de konuya başka örneklerle devam ederiz…
Sanıyorum zamanında su okuması yapabilme kabiliyetine sahip zatlar suyun hafızasındaki bu bilgileri okuyordu.
Kadim geçmişten günümüze ulaşan
Rüyaların suya okunması,
Suya bakarak geçmiş bilgilerin okunması,
Gidenin arkasından su dökülmesi,
İçmeden önce besmele çekilmesi,
Abdest…
gibi ritüellerin devam etmesinde de muhakkak bir hikmet var.
Bundan sonra sanırım suya bakış açımız biraz daha değişmiştir. İçtiğimiz bu maddeyi yabana atmayalım. Bilim insanları ilerleyen yıllar için “su yüzyılı gelmekte” açıklamasında bulunmaktalar. Suyla ilgili bilinenler henüz buzdağının görünen yüzü.
Bir sonraki yazıya kadar esen kalın.
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