Suyun Hafızası: Sıvı Bilgisayar!

Mesela meşhur filozof Tales, yüzlerce yıl önce insanın karakterinin bile sudan meydana geldiğini söylemekteydi. Ona göre her şey sudan meydana gelir ama o hiçbir şeye benzemez. Bizi biz yapan DNA molekülünün neredeyse %90’ı suyken buna şaşırmamak gerekir.

Diğer bir bilim insanı da Philip Ball bakın DNA’nın suyla ilişkisini nasıl anlatıyor:

Kendisi biyoloji bilimi için “biyolojinin tamamen DNA tarafından şekillendirilen protein ve genlerle ilgili olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu yaptığınız, biyolojiyi basitçe ifade etmektir. Çünkü biyoloji tamamen bu moleküllerin su yapısı ve suyun kendisiyle etkileşimiyle ilgilidir.”

Leonardo Da Vinci içinse su, geçtiği ortamın çeşitliliği kadar çeşittedir. Bunun manası üzerinden aktığı bölgelerin mineral yapısını içine almasından kaynaklı değil. Ona göre her ortamın bilgisini yapısına, moleküllerine moleküler dizilim yoluyla kodlamakta.

İbnül Arabi’ye göre ise, hayatın aslı sudur ve sırrı suda saklıdır.

İbn-i Haldun’a göre, akan su içilen bölgelerde yaşayan insanlar sağlıklı, akıllı, güzel, dürüst ve hisleri güçlü olur.