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Sürpriz Misafirler İçin 20 Dakikada Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik ve Lezzetli Tarif

etiket Sürpriz Misafirler İçin 20 Dakikada Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik ve Lezzetli Tarif

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 19:01

Pratik ama leziz mi leziz yemekler arayanlar buraya! Philips Çift Hazneli Airfryer'da aynı anda yapabileceğiniz birbirinden leziz tarifleri sizin için hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Izgara Karides ve Sarımsaklı Tofu

1. Izgara Karides ve Sarımsaklı Tofu

Izgara Karides

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 kg karides

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Zeytinyağını ve baharatları karıştırın. 

2. Karidesleri sosla güzelce birleştirin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine ekleyin ve pişirin.

Sarımsaklı Tofu

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • 100 gram tofu

  • 15 gram diş sarımsak

  • 20 gram çili biber

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 50 ml soya sosu

  • 50 gram brokoli

  • 50 gram limon suyu

  • 1 tutam maydanoz

Yapılışı:

1. Tofuları marine etmek için üzerine soya soru, sarımsak, zencefil, biber ve sıvı yağ ekleyin. 15 dakika buzdolabında bırakın. 

2. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesinin içerisine brokolileri yerleştirin. 

3. Brokoliler piştikten sonra soslayın. 

4. Tofuları Airfryer haznesi içerisine yerleştirin ve 190 derecede 10 dakika pişirin.

5. Pişirmenin ilk 5 dakikasında brokolileri çıkartın.

2. Kuşkonmazlı Dondurulmuş Somon Fileto

2. Kuşkonmazlı Dondurulmuş Somon Fileto

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 2 dakika

Pişirme Derecesi: 180-200°C

Malzemeler:

  • 500 gram kuşkonmaz

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 4 somon fileto, dondurulmuş

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkadıktan sonra sert kısımlarını ayırın.

2. Temizlenmiş kuşkonmazları zeytinyağı ve tuz ile karıştırın.

3. Somonların üzerine tuz dökün ve tatlandırın.

4. Kuşkonmazları Philips Çift Hazneli Airfryer'daki sol tarafa, balıkları sağ tarafa yerleştirin. 

5.  Kuşkonmazları 12 dakika 200 derecede, somonu ise 15 dakika 180 derecede pişirin.

3. Morina Balıklı Tako ve Limonlu Bademli Kek

3. Morina Balıklı Tako ve Limonlu Bademli Kek

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 60 gram süzme yoğurt

  • 50 gram esmer şeker

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı rende limon kabuğu

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 80 gram badem unu

  • 0,25 çay kaşığı karbonat

  • 1 misket limonu

  • 1 çay kaşığı taco seasoning

  • 400 gram morina balık fileto

  • 100 gram salatalık

  • 50 gram rezene (ampul)

  • 2 taze soğan

  • 4 yemek kaşığı guacamole

  • 4 taco tortilla

Yapılışı:

1. Bir karıştırma kabında yumurta, yoğurt, şeker, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, limon kabuğu rendesi ve 1 yemek kaşığı limon suyunu birleştirin. 

2. Üzerine badem unu ve karbonatı ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımı 6 muffin kabına paylaştırın.

3. Misket limonunun kabuğunu rendeleyip suyunu sıkın. 

4. Rende kabukları taco baharatıyla karıştırın. Morina balığını 4 eşit parçaya bölün, limon suyunu balıkların üzerine gezdirin ve baharat karışımına bulayın. Kalan zeytinyağını balıkların üzerine püskürtün.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızı açın. Muffin kaplarını sol bölüme, balıkları sağ bölüme yerleştirin. Muffin kaplarını ve balıkları 15 dakika pişirin.

6. Yemekler pişerken salatalık, rezene ve taze soğanı doğrayın. Kalan misket limonu suyunu ve bir tutam tuzu bu sebzelerle karıştırarak taze bir salata hazırlayın.

7. Bademli muffinler piştikten sonra çıkarıp soğumaya bırakın. Taco ekmeklerinin içine önce guacamole sürün, ardından balıkları ekleyin ve en üste taze sebzelerle hazırladığınız salatayı koyun. Dilerseniz diğer favori malzemelerinizi de ekleyebilirsiniz.

4. Kızarmış Yeşil Fasulyeli Hellim Peyniri

4. Kızarmış Yeşil Fasulyeli Hellim Peyniri

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 250 gram hellim peyniri

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram yeşil fasulye

  • 30 gram un

  • 2 yumurta

  • 60 gram galeta unu

  • 30 gram parmesan peyniri, rendelenmiş

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:1. Hellim peynirini dilimleyin ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağını fırça yardımıyla sürün.

2. Yeşil fasulyeleri ayıklayın. Bir kasede unu hazırlayın, başka bir kasede yumurtayı çırpın. 

3. Üçüncü kasede ekmek kırıntılarını, parmesan peynirini ve sarımsak tozunu birleştirin. Fasulyeleri önce una, ardından yumurtaya ve son olarak ekmek kırıntılı karışıma bulayın. Kalan zeytinyağını üzerine püskürtün.

4. Hazırladığınız fasulyeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine, hellim peynirini ise sol haznesine yerleştirin. Sağ hazneyi 9 dakika, sol hazneyi 18 dakika olarak ayarlayın.

5. Pişirme sırasında her iki hazneyi de 1-2 kez çıkarıp içindekileri hafifçe sallayın. Pişirme tamamlandığında fasulye ve hellim peynirini servis tabaklarına alın.

5. Gevrek Yeşil Fasulye Kızartması ve Mantar Sote

5. Gevrek Yeşil Fasulye Kızartması ve Mantar Sote

Gevrek Yeşil Fasulye Kızartması

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 300 gram yeşil fasulye

  • 40 gram un

  • 2 yumurta

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 70 gram galeta unu

  • 30 gram rendelenmiş parmesan

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kanola yağı

Yapılışı:

1. Yeşil fasulyelerin önce kenarlarını kesin ve bir kaseye alın. 

2. Fasulyelerin üzerine un ekleyin ve karıştırın.

3. Başka bir kapta yumurtayı tuzla çırpın.

4. Ayrı bir kapta ise galeta unu, rende parmesan ve sarımsak tozunu karıştırın.

5. Una buladığınız yeşil fasulyeleri önce yumurtalı karışıma daha sonra galeta unlu karışıma batırın.

6. Fasulyeler iyice bulandıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve üzerine yağ dökün.  

7. 9 dakika boyunca 200 derecede pişirin.

Mantar Sote

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 6 kültür mantarı

  • 1 soğan

  • 1 tutam pul biber

  • Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam Himalaya tuzu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Mantarları orta kalınlıkta dilin.

2. Soğanları piyazlık doğrayın ve ardından mantarların üzerine koyun. 

3. Zeytinyağı ve baharatları başka bir kapta karıştırın. 

4. Baharatlı karışımı mantarların üzerine alın ve güzelce karıştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 7 dakika 180 derecede pişirin.

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6. Avokado Tostu ve Muzlu Yulaf Barları

6. Avokado Tostu ve Muzlu Yulaf Barları

Avokado Tostu

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Malzemeler:

  • Tam tahılı ekmek

  • Olgun avokado

  • Limon suyu

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

Yapılışı:1. Olgun avokadoyu çatal yardımıyla ezin ve ardından limon suyu ve baharatları ekleyin. 

2. Hazırladığınız harcı kızarttığınız ekmeğin üzerine bol şekilde koyun. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'a harçlı ekmekleri yerleştirin ve 185 derecede 10 dakika çalıştırın.

4. Dilerseniz üzerine domates, salatalık ekleyebilirsiniz.  

Muzlu Yulaf Barları

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

  • Ezilmiş muz

  • Yulaf ezmesi

  • Bal

  • Tarçın

  • Kuru meyve

  • Fındık

Yapılışı:1. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

2. Hazırladığınız karışıma dikdörtgen şekiller verin veya dikdörtgen kaplara dökün.

3.  Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayın ve 15 dakika pişirin.

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