Sürpriz Misafirler İçin 20 Dakikada Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik ve Lezzetli Tarif

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

250 gram hellim peyniri

2 çay kaşığı zeytinyağı

200 gram yeşil fasulye

30 gram un

2 yumurta

60 gram galeta unu

30 gram parmesan peyniri, rendelenmiş

0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:1. Hellim peynirini dilimleyin ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağını fırça yardımıyla sürün.

2. Yeşil fasulyeleri ayıklayın. Bir kasede unu hazırlayın, başka bir kasede yumurtayı çırpın.

3. Üçüncü kasede ekmek kırıntılarını, parmesan peynirini ve sarımsak tozunu birleştirin. Fasulyeleri önce una, ardından yumurtaya ve son olarak ekmek kırıntılı karışıma bulayın. Kalan zeytinyağını üzerine püskürtün.

4. Hazırladığınız fasulyeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine, hellim peynirini ise sol haznesine yerleştirin. Sağ hazneyi 9 dakika, sol hazneyi 18 dakika olarak ayarlayın.

5. Pişirme sırasında her iki hazneyi de 1-2 kez çıkarıp içindekileri hafifçe sallayın. Pişirme tamamlandığında fasulye ve hellim peynirini servis tabaklarına alın.