Sürpriz Misafirler İçin 20 Dakikada Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik ve Lezzetli Tarif
Sürpriz Misafirler İçin 20 Dakikada Hazırlayabileceğiniz 10 Pratik ve Lezzetli Tarif
Pratik ama leziz mi leziz yemekler arayanlar buraya! Philips Çift Hazneli Airfryer'da aynı anda yapabileceğiniz birbirinden leziz tarifleri sizin için hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Izgara Karides ve Sarımsaklı Tofu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kuşkonmazlı Dondurulmuş Somon Fileto
3. Morina Balıklı Tako ve Limonlu Bademli Kek
4. Kızarmış Yeşil Fasulyeli Hellim Peyniri
5. Gevrek Yeşil Fasulye Kızartması ve Mantar Sote
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın