Suriye Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Talebini Yanıtladı: İsmail Saymaz Cevabı Yorumladı
Suriye Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Talebini Yanıtladı: İsmail Saymaz Cevabı Yorumladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan’ın günlerdir Suriye lider Beşar Esad ile görüşme için yaptığı açıklamalar sonrasında Suriye’den görüşme açıklaması geldi. Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada 'Normalleşme için 2011 öncesine dönmeliyiz' dendi. Gazeteci İsmail Saymaz ile sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Suriye, masaya oturmak için “Topraklarımızdan çekilin” şartını koşuyor” dedi.
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Suriye'de hakkaniyetli bir barışın en çok Türkiye'ye fayda sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad ile görüşme zemini arıyor.
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Türkiye tarafından yapılan görüşme çağrılarına Suriye Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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