Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Suriye Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Talebini Yanıtladı: İsmail Saymaz Cevabı Yorumladı

Suriye Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme Talebini Yanıtladı: İsmail Saymaz Cevabı Yorumladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.07.2024 - 18:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan’ın günlerdir Suriye lider Beşar Esad ile görüşme için yaptığı açıklamalar sonrasında Suriye’den görüşme açıklaması geldi. Suriye Dışişleri'nden yapılan açıklamada 'Normalleşme için 2011 öncesine dönmeliyiz' dendi. Gazeteci İsmail Saymaz ile sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Suriye, masaya oturmak için “Topraklarımızdan çekilin” şartını koşuyor” dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Suriye'de hakkaniyetli bir barışın en çok Türkiye'ye fayda sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad ile görüşme zemini arıyor.

Suriye'de hakkaniyetli bir barışın en çok Türkiye'ye fayda sağlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad ile görüşme zemini arıyor.

Türkiye tarafından yapılan görüşme çağrılarına Suriye Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye tarafından yapılan görüşme çağrılarına Suriye Dışişleri'nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘’Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin pozisyon ve açıklamaların devam ettiği bir dönemde, Suriye Arap Cumhuriyeti, gerçekler ve olayların kanıtladığı üzere, bir yandan halklar ile diğer yandan Suriye’ye ve ülkelerine zarar veren hükümetlerin politika ve uygulamaları arasında net bir ayrım yapmak konusunda her zaman istekli olduğunu hatırlatmak ister. Suriye, ülkelerin çıkarlarının çatışma veya düşmanlığa değil, aralarındaki sağlam ilişkilere dayandığına dair katı bir inanca dayanıyordu ve hala da öyle. Buna dayanarak Suriye, kendisi ve bu ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için ortaya konan çeşitli girişimlere olumlu yaklaşma konusunda istekliydi. Aynı bağlamda Suriye, Suriye-Türkiye ilişkilerini düzeltmeye yönelik girişimleri göz önünde bulundurdu. Bu girişimlerin sonucunun medyanın bir hedefi olmadığına inanıyor. Aksine, mevcut gerçeklere dayanan ve iki ülke arasındaki ilişkiyi yönlendiren, temeli egemenliğe, bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı olan belirli ilkelere dayanan amaca yönelik bir yoldur. Kendi güvenliklerini ve istikrarlarını tehdit eden her şeyle yüzleşmenin yanı sıra, iki ülkenin ve iki halkın ortak çıkarlarına hizmet etmektedir.

Suriye Arap Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin normal durumuna dönmesiyle temsil edilen arzu edilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak için bu konudaki her türlü girişimin açık temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguluyor’’ açıklamasında bulunan Bakanlık, ‘’ Bu temellerin başında yasadışı olarak bulunan güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve sadece Suriye’nin değil, Türkiye’nin güvenliğini de tehdit eden terör örgütleriyle mücadele gelmektedir.

Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye-Türkiye ilişkilerinin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren kardeş ve dost ülkelere teşekkür ve takdirlerini ifade ederken, iki ülke arasındaki normal ilişkinin geri dönüşünün, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığını vurguluyor.”

Gazeteci İsmail Saymaz da bu açıklamayı sosyal medya hesabından şu sözlerle yorumladı: “Suriye, masaya oturmak için “Topraklarımızdan çekilin” şartını koşuyor. Ayrıca ÖSO, HTŞ ve diğer örgütleri kastederek, “terörist gruplarla” mücadele edilmesini istiyor. Özetle “Bunları desteklemeyin” diyor.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın