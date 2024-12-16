Suriye'den Kaçan Esad'ın İşkence Merkezi Olarak Kullandığı 'Filistin Şubesi'nin Duvarlarında Türkçe Kelimeler

Suriye'de çöken Baas rejiminin yarım asırdan fazla süredir sorgu ve işkence merkezi olarak kullandığı ve halk arasında dehşetle anılan 'Filistin Şubesi'ndeki durum ilk kez kameralara yansıdı. Çekimlerde hücre duvarına kazınmış Türkçe 'Cimbom GS' ve 'Canım memleketim 34 İstanbul' yazıları dikkati çekti.

Arapça 'Sana sığındık ya Ali', 'Seni özledim', 'Annem', 'En zor ayrılık', 'Allah'ım bizi kurtar', 'Bu kabus yarın son bulacak' ve 'İnsanlık ihanet, yalan ve zülüm' gibi sözlerin yazıldığı duvarlarda ağaçlar, evler, bulutlar, gökyüzü, hapse düşen arkadaşların isimlerinin olduğu listeler, zamanı takip edebilmek için takvimler, grafitiler, günleri saymak için çentikler ve tablolar içindeki günlükler de duvar yazılarında yer aldı.