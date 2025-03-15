Süpürge Seçiminde Dikkat Etmen Gereken 10 Şey

Süpürge alırken en önemli şeylerden biri, çekim gücünün yeterli olup olmadığıdır. Çünkü güçlü bir süpürge, halının derinliklerine kadar inerek en ince tozları bile çekerken, zayıf bir model sadece yüzeysel bir temizlik yapar ve kirlerin çoğu halının dibinde kalır. Watt değeri önemli ama tek başına yeterli değil! Hava akışı, motor teknolojisi ve başlık tasarımı da süpürgenin performansını doğrudan etkiler. Özellikle evinizde evcil hayvan besliyorsanız, tüyleri tamamen çekebilen yüksek güçlü bir model seçmelisiniz.