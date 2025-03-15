Süpürge Seçiminde Dikkat Etmen Gereken 10 Şey
Süpürge Seçiminde Dikkat Etmen Gereken 10 Şey
Evinizin temizliği için doğru süpürgeyi seçmek, düşündüğünüzden daha önemli bir karar olabilir. Çünkü yanlış bir seçim hem temizlikten istediğiniz verimi almanızı engeller hem de sizi gereksiz bir masrafa sokar. Peki, süpürge alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte size rehber olacak 10 kritik nokta!
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1. Çekim gücü ve performans her şeydir!
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2. Islak-kuru temizlik hayat kurtarır.
3. Kablosuz kullanım konforunu hafife almayın!
4. Filtre sistemi alerjisi olanlar için çok önemli...
5. Ağırlık ve kullanım kolaylığına dikkat edin.
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6. Batarya tipi ve kullanım süresi...
7. Su haznesi ve toz kapasitesi yeterli olmalı.
8. Kendi kendini temizleyen modellerle daha hijyenik temizlik!
9. Gürültü seviyesini göz ardı etmeyin.
10. Yedek parça ve servis kolaylığı...
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