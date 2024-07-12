Sultangazi'de İETT Otobüsü TIR'a Çarptı, Yaralılar Var!

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT otobüsü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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AKePe gençlik kolları olay yerinden canlı yayın yapar "yüzlerce ölü binlerce yaralı var" diye.
Çok geçmiş olsun inşallah can kaybı yaşanmaz.Yaralilara da rabbim acil şifalar versin
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