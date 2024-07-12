Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sultangazi'de İETT Otobüsü TIR'a Çarptı, Yaralılar Var!

Sultangazi'de İETT Otobüsü TIR'a Çarptı, Yaralılar Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.07.2024 - 09:49 Son Güncelleme: 12.07.2024 - 10:34

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT otobüsü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
12
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Yönetici Bilal

AKePe gençlik kolları olay yerinden canlı yayın yapar "yüzlerce ölü binlerce yaralı var" diye.

nevertheless

Çok geçmiş olsun inşallah can kaybı yaşanmaz.Yaralilara da rabbim acil şifalar versin

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.