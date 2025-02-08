Şubat Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 11 Mevsimlik Yemek Tarifi
Şubat Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 11 Mevsimlik Yemek Tarifi
Şubat ayının en sevilenleri arasında brokoli, karnabahar, ıspanak var. Elbette farklı tatlar denemekten hoşlananlar için tatlı patates lezzeti de hala devam ediyor. Mevsimin en güzel sebzelerini yeni tariflerde deneyerek sofralarınızı zenginleştirmek istemez miydiniz? İşte sebze sevmeyenlere bile parmak ısırtacak öneriler!
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Ispanaklı Limonlu Börek ve Mini Elmalı Turtalar
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Kremalı Karnabahar ve Brüksel Lahanası
Ispanak ve Enginar Dolgulu Tavuk Göğsü ve Mantar Dolması
Teriyaki Somon ve Tatlı Patates
Patates, Biber ve Brokoli Frittata
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