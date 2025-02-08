Şubat Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 11 Mevsimlik Yemek Tarifi

Mevsimin en bereketli sebzelerinden ıspanakla yapılan tariflerin sonu gelmez. Ama eğer hem öğle yemeklerinde, hem çay saatlerinde, hem de kahvaltıda tüketeceğiniz bir şeyler arıyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz!

Ispanaklı Limonlu Börek

Malzemeler:

400 g taze ıspanak

1 adet limon

2 adet büyük boy yumurta

1 çay kaşığı rendelenmiş ceviz

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

6 yaprak yufkas

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Ispanakları yıkayıp kurulayın ve iri doğrayın. Bu sırada topraklarından arındıklarından emin olun.

Bir karıştırma kabında ıspanakları, limon kabuğu rendesini ve limon suyunu, yumurtaları ve rende cevizi birleştirin.

Tuz ve karabiber ekleyerek karışımı homojen hale getirin. Dilerseniz başka baharatlar da ekleyebilirsiniz.

Yufkaları temiz bir yüzeye serin ve her bir yaprağı zeytinyağı ile fırçalayın.

Yağlanmış yufkaları üst üste dizerek bir yığın oluşturun.

Hazırladığınız iç harcı yufkaların ortasına yerleştirin ve kenarlarını kapatarak paket yapın.

Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayın ve böreği hazneye yerleştirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 6 litrelik büyük haznesini kullanarak böreğinizi rahatça pişireceksiniz. Ayrıca Rapid Air Teknolojisi sayesinde böreklerin dışı çıtır, içi yumuşacık olacak. Hem de her tarafı eşitçe pişecek.

Yaklaşık 25-30 dakika pişirin ve ister sıcak ister soğuk servis edin.

Mini Elmalı Turtalar

Malzemeler:

1 adet hazır tart hamuru (veya milföy hamuru)

2 adet elma (küçük küpler halinde doğranmış)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tereyağı (küçük parçalar halinde)

1 yemek kaşığı ceviz içi (isteğe bağlı)

1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

Hamuru küçük tart kalıplarına veya yuvarlak şekillerde kesin.

Doğranmış elmaların üzerine toz şeker, tarçın ve ceviz ekleyip karıştırın.

Hamurların içine hazırladığınız elmalı harcı pay edin. Üzerlerine küçük tereyağı parçaları ekleyin ve kenarlarını hafifçe içe doğru kapatın.

Hamurların üzerine yumurta sarısı sürerek küçük hazneye yerleştirin.

Cihazın kızartma, ısıtma, pişirme, ızgaralama da dahil olmak üzere istediğiniz pişirme ayarını seçip işlemi hemen başlatabilirsiniz. Üstelik her iki hazneyi de uygulama üzerinden uzaktan kontrol edebilir, gerekli yerde dilerseniz ısı ve süre ayarı yapabilirsiniz. Bu tarifler hiç bu kadar kolay hazırlanmamıştı!