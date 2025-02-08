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Şubat Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 11 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Şubat Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 11 Mevsimlik Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
08.02.2025 - 19:01

Şubat ayının en sevilenleri arasında brokoli, karnabahar, ıspanak var. Elbette farklı tatlar denemekten hoşlananlar için tatlı patates lezzeti de hala devam ediyor. Mevsimin en güzel sebzelerini yeni tariflerde deneyerek sofralarınızı zenginleştirmek istemez miydiniz? İşte sebze sevmeyenlere bile parmak ısırtacak öneriler!

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Ispanaklı Limonlu Börek ve Mini Elmalı Turtalar

Ispanaklı Limonlu Börek ve Mini Elmalı Turtalar

Mevsimin en bereketli sebzelerinden ıspanakla yapılan tariflerin sonu gelmez. Ama eğer hem öğle yemeklerinde, hem çay saatlerinde, hem de kahvaltıda tüketeceğiniz bir şeyler arıyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz!

Ispanaklı Limonlu Börek

Malzemeler:

  • 400 g taze ıspanak

  • 1 adet limon 

  • 2 adet büyük boy yumurta

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş ceviz

  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber

  • 6 yaprak yufkas

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Ispanakları yıkayıp kurulayın ve iri doğrayın. Bu sırada topraklarından arındıklarından emin olun.

  • Bir karıştırma kabında ıspanakları, limon kabuğu rendesini ve limon suyunu, yumurtaları ve rende cevizi birleştirin.

  • Tuz ve karabiber ekleyerek karışımı homojen hale getirin. Dilerseniz başka baharatlar da ekleyebilirsiniz.

  • Yufkaları temiz bir yüzeye serin ve her bir yaprağı zeytinyağı ile fırçalayın.

  • Yağlanmış yufkaları üst üste dizerek bir yığın oluşturun.

  • Hazırladığınız iç harcı yufkaların ortasına yerleştirin ve kenarlarını kapatarak paket yapın.

  • Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayın ve böreği hazneye yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 6 litrelik büyük haznesini kullanarak böreğinizi rahatça pişireceksiniz. Ayrıca Rapid Air Teknolojisi sayesinde böreklerin dışı çıtır, içi yumuşacık olacak. Hem de her tarafı eşitçe pişecek.

  • Yaklaşık 25-30 dakika pişirin ve ister sıcak ister soğuk servis edin.

Mini Elmalı Turtalar 

Malzemeler:

  • 1 adet hazır tart hamuru (veya milföy hamuru)

  • 2 adet elma (küçük küpler halinde doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı (küçük parçalar halinde)

  • 1 yemek kaşığı ceviz içi (isteğe bağlı)

  • 1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

Yapılışı:

  • Hamuru küçük tart kalıplarına veya yuvarlak şekillerde kesin.

  • Doğranmış elmaların üzerine toz şeker, tarçın ve ceviz ekleyip karıştırın.

  • Hamurların içine hazırladığınız elmalı harcı pay edin. Üzerlerine küçük tereyağı parçaları ekleyin ve kenarlarını hafifçe içe doğru kapatın.

  • Hamurların üzerine yumurta sarısı sürerek küçük hazneye yerleştirin.

Cihazın kızartma, ısıtma, pişirme, ızgaralama da dahil olmak üzere istediğiniz pişirme ayarını seçip işlemi hemen başlatabilirsiniz. Üstelik her iki hazneyi de uygulama üzerinden uzaktan kontrol edebilir, gerekli yerde dilerseniz ısı ve süre ayarı yapabilirsiniz. Bu tarifler hiç bu kadar kolay hazırlanmamıştı!

Kremalı Karnabahar ve Brüksel Lahanası

Kremalı Karnabahar ve Brüksel Lahanası

Karnabahar sezonunda sona yaklaşırken bu lezzeti bir de bu şekilde denemelisiniz. Eminiz karnabahar yemeyenler bile bayılacak. Yanına da şöyle ızgara Brüksel lahanaları eklediniz mi tamamsınız.

Kremalı Karnabahar

Malzemeler:

  • 1/2 adet karnabahar

  • 1/2 su bardağı krema

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş peynir

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Karnabaharı çiçeklerine ayırıp, haşlayın.

  • Kremayı, peynir ve baharatları karıştırın.

  • Karnabaharları karışıma batırıp Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

  • 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

Brüksel Lahanası

Malzemeler:

  • 500 g Brüksel lahanası (uç kısımları kesilmiş ve ortadan ikiye bölünmüş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke (servis için, isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Brüksel lahanalarını bir kaseye alın. Zeytinyağı, sarımsak tozu, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ile karıştırın. 

  • Brüksel lahanalarını Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine yerleştirin. 200 derecede 12-15 dakika pişirin. Dış yapraklar hafifçe karamelize olduğunda dışarı alabilirsiniz.

  • Pişmiş Brüksel lahanaları servis tabağına alın ve üzerine balzamik sirke gezdirerek servis edin.

Cihazın tek tuşla kontrol edilen dokunmatik ekranı üzerinden istediğiniz otomatik ayarı kullanabileceğinizi unutmayın. Yani hayalinizdeki tüm tarifleri tek tuşla, şipşak pişirebilirsiniz.

Ispanak ve Enginar Dolgulu Tavuk Göğsü ve Mantar Dolması

Ispanak ve Enginar Dolgulu Tavuk Göğsü ve Mantar Dolması

Sebze ve proteinin bir arada olduğu bu tarif lokantalara yakışır bir lezzete sahip.

Ispanak ve Enginar Dolgulu Tavuk Göğsü

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü (orta kısmı kesilerek cep açılmış)

  • 1 su bardağı doğranmış ıspanak

  • 1/2 su bardağı doğranmış enginar

  • 1/2 su bardağı labne peyniri

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1/4 çay kaşığı karabiber

  • 1/4 çay kaşığı tuz

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Ispanak, enginar, labne peyniri, sarımsak tozu, tuz ve karabiberi bir kapta güzelce karıştırın.

  • Tavuk göğüslerinde cep açın ve içine bu karışımı pay edin. Kürdanlarla sabitleyerek dolgunun dışarı taşmasını önleyin.

  • Tavuk göğüslerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirin. Üzerlerine zeytinyağı sıkın ve 190 derecede 20-25 dakika, tavuklar tamamen pişene kadar pişirin.

Mantar Dolması

Malzemeler:

  • 10 adet mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı ince doğranmış yeşil soğan

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Mantarları temizleyin, saplarını çıkarın ve iç kısımlarına zeytinyağı sürün.

  • Kaşar peyniri, yeşil soğan, tuz ve karabiberi karıştırıp mantarların bu kısmına doldurun.

  • Diğer hazneye alıp 180 derecede yaklaşık 10 dakika pişirin.

Her tarafı eşit pişiren teknoloji sayesinde yemeklerin sadece dışları değil, içleri de eşit ve tam kıvamında pişecek.

Teriyaki Somon ve Tatlı Patates

Teriyaki Somon ve Tatlı Patates

Somonu hep aynı şekilde yapıyorsanız bir de bu şekilde denemelisiniz. Yanına da mevsim sebzelerinden tatlı patates ekleyerek harika bir menü hazırlayabilirsiniz.

 Teriyaki Somon

Malzemeler:

  • 2 somon fileto

  • 3 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

  • 1 tatlı kaşığı susam

Yapılışı:

  • Somon filetolarınızı marine etmek için bir kaseye 3 yemek kaşığı soya sosunu, 1 yemek kaşığı balı ve 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefili ekleyin.

  • Bu karışımı iyice çırpın. Somon filetoları kaseye yerleştirin ve her iki tarafını sosla kaplayın.

  • Somonları sosun içinde en az 15 dakika bekletin ki tatlar iyice içine işlesin. Daha yoğun bir aroma isterseniz marine süresini 30 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. 

  • Marine edilmiş somonları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. 

  • Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar susam serpiştirerek lezzet katın.

  • Cihazı 180 dereceye ayarlayın ve 10-12 dakika boyunca pişirin. Pişirme sırasında somonun dışı hafifçe karamelize olurken içi yumuşacık ve sulu kalacak.

Tatlı Patates

Malzemeler:

  • 2 tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Patateslerin ince dilimlere ayırın.

  • Üzerine zeytinyağı sürün. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine tatlı patatesi alın ve 180 derecede 10 dakika pişirin.

Cihazın kokuları ve tatları karıştırmayan teknolojisi sayesinde balığın yanında istediğiniz her şeyi pişirebilirsiniz. Çünkü koku asla hazne dışına yayılmaz ve diğer tarife karışmaz.

Patates, Biber ve Brokoli Frittata

Patates, Biber ve Brokoli Frittata

Güne enerjik başlamak, hafif ve doyurucu bir öğle yemeği yemek ya da okula işe yanınıza almak için harika olan bu tarife bayılacaksınız! Özellikle brokoli yemeye alışmaya çalışıyorsanız kesinlikle denemelisiniz.

Malzemeler:

  • 600 g patates 

  • 1 demet taze soğan

  • 1 adet brokoli (yaklaşık 375 g)

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı füme kırmızı toz biber

  • 8 adet büyük boy serbest  tavuk yumurtası

  • 40 g Cheddar peyniri

  • 80 g tere, ıspanak ve roka karışımı

  • Zeytinyağı

  • Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

  • Patatesleri iyice yıkayıp 1 cm'lik küpler halinde doğrayın.

  • Taze soğanları temizleyip ince dilimleyin.

  • Brokolinin sert sap kısmını kesin, kalan sapı ince doğrayın ve çiçeklerini küçük parçalara ayırın.

  • Kırmızı biberin çekirdeklerini çıkarıp ince dilimler halinde kesin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine girecek bir kaba 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Patates, taze soğan, brokoli sapları ve kırmızı biberi içine koyun.

  • Üzerine füme kırmızı toz biber, tuz ve karabiber serpin.

  • 180 derecede 15 dakika pişirin, ara sıra karıştırarak sebzelerin eşit pişmesini sağlayın.

  • 5 dakika sonra brokoli çiçeklerini de ekleyin.

  • Bir kasede yumurtaları çırpın.

  • Rendelenmiş Cheddar peynirin 3/4'ünü ekleyin ve tuz, karabiber ile tatlandırın.

  • Pişen sebzelerin üzerine yumurta karışımını dökün ve hafifçe karıştırarak her yere dağılmasını sağlayın.

  • Üzerine kalan rendelenmiş Cheddar peynirini serpin.

  • 180 derecede 10 dakika daha pişirin.

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Karnabahar Kızartması ve Patates Topları

Karnabahar Kızartması ve Patates Topları

Sıradaki ikili, pratik ve keyifli bir menü hazırlamak isteyenlere gelsin!

Karnabahar Kızartma

Malzemeler:

  • 1 küçük karnıbahar

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve bol suyla yıkayıp kurulayın. Ne kadar kuru olurlarsa o kadar çıtır pişerler.

  • Bir kaba zeytinyağı, tuz, pul biber, kimyon ve sarımsak tozunu ekleyin. Karnabahar çiçeklerini bu karışıma bulayın.

  • Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirip 180 derecede 15-20 dakika kadar pişirin.

  • Altın rengini alınca sıcak servis edin.

Patates Topları

Malzemeler:

  • 2 adet patates

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 yumurta

  • Tuz, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Patatesleri haşlayıp püre haline getirin.

  • Yuvarlayıp ufak toplar yapın ve ardından galeta ununa bulayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine koyup 200 derece 10 dakika ayarıyla pişirin.

Yağsız pişirme teknolojisi sayesinde bu tariflerin hepsi ekstra fit ve sağlıklı olacak!

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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