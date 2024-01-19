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Su Seviyeleri Dibi Gördü! İspanya Tarihinin En Ciddi Kuraklıklarından Birini Yaşıyor

Su Seviyeleri Dibi Gördü! İspanya Tarihinin En Ciddi Kuraklıklarından Birini Yaşıyor

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
19.01.2024 - 11:58

İspanya'nın tarihi bir kuraklık dalgasıyla mücadelesi devam ediyor. Katalonya bölgesinde su kullanımını kısıtlamak için önlemler alınırken Barselona'da deniz suyu arıtma tesisleri tam kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

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NTV'nin aktardığı habere göre, şehirde bulunan dev tesis, tuzlu suyu içme suyuna dönüştürerek 4 buçuk milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor.

NTV'nin aktardığı habere göre, şehirde bulunan dev tesis, tuzlu suyu içme suyuna dönüştürerek 4 buçuk milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor.

2009 yılında faaliyete geçen ve Avrupa'nın en büyük arıtma kaynaklarından biri konumunda yer alan tesis, kuraklıkla mücadelede kritik bir rol oynuyor.

2009 yılında faaliyete geçen ve Avrupa'nın en büyük arıtma kaynaklarından biri konumunda yer alan tesis, kuraklıkla mücadelede kritik bir rol oynuyor.

Katalonya bölgesindeki su rezervleri yüzde 16 doluluk oranına kadar düşerken, İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadası, bin 200 yılın en şiddetli kuraklık dönemini yaşadığı ifade ediliyor.

Katalonya bölgesindeki su rezervleri yüzde 16 doluluk oranına kadar düşerken, İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadası, bin 200 yılın en şiddetli kuraklık dönemini yaşadığı ifade ediliyor.

İspanyol hükümeti, tarım ve turizm sektörlerinde su kullanımını kısıtlamak amacıyla çeşitli önlemler almış durumda.

İspanyol hükümeti, tarım ve turizm sektörlerinde su kullanımını kısıtlamak amacıyla çeşitli önlemler almış durumda.

Bazı yerleşim yerlerine sağlanan su miktarı azaltıldı ve otellerin boş havuzlarını doldurması yasaklandı.

Bazı yerleşim yerlerine sağlanan su miktarı azaltıldı ve otellerin boş havuzlarını doldurması yasaklandı.
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İspanya, kuraklıkla başa çıkmak için geniş kapsamlı tedbirlerle mücadele etmeye devam ediyor.

İspanya, kuraklıkla başa çıkmak için geniş kapsamlı tedbirlerle mücadele etmeye devam ediyor.
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