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Şu Anda Hangi Yemeği Yemek İsterdin Tahmin Ediyoruz!

etiket Şu Anda Hangi Yemeği Yemek İsterdin Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 19:01

Şu anda aklında canlanan o eşsiz lezzeti mi arıyorsun? Ruh halini, enerjini ve günün temposunu yansıtan yemeği sen seçerken, biz de hangi lezzetin tam da bu anın ruhuna uyduğunu tahmin ediyoruz. Hazır mısın, damağında iz bırakacak o unutulmaz yemeğe birlikte doğru yolu çizelim!

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1. Farklı tarifler denemek hakkında ne düşünüyorsun?

2. Akşam yemeklerinin yanında hangi içeceği tercih edersin?

3. Akşam yemeğinin yanında çeşitli mezeler tüketmeyi sever misin?

4. Yemeğini nerede yemeyi tercih edersin?

5. Hangi tatlar sana daha fazla hitap ediyor?

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6. Bunlardan hangisini tercih edersin?

7. Bu yemeklerden biri olsan, hangisi olurdun?

8. Ne sıklıkla dışarıdan yemek yiyorsun?

9. Yemeklerin yanında hangi içeceği tercih ettiğini öğrenelim!

Lahmacun!

Bugün sofranda yerini alması gereken yiyecek lahmacun! Lahmacun yalnızca restoranlarda yiyebileceğimiz bir şey değil tabii ki. Kendi mutfağında da lahmacun yapabilir, afiyetle yiyebilirsin. Hemen şimdi lahmacun yapmak için gerekli malzemeleri belirleyerek alışverişin yolunu tutmalısın çünkü lezzetinden bayılacağın bir akşam yemeği olacağına eminiz!

Anne köftesi!

Anne köftesi!

Bu akşam senin karnını doyurmanı sağlayacak yemek anne köftesi olmalı! Anne köftesi hem doyuruculuğu hem de benzersiz lezzetiyle büyüleyen bir tarif. Yanına bir de patates kızartıp çocukluğumuzdaki gibi ketçap mayonezle yediğinde nostaljik bir akşam geçirmiş olacaksın!

Lazanya!

Senin yemen gereken yemek İtalyan mutfağının favorisi olan lazanya! Market raflarında hazır olarak satılan lazanyayı satın alıp farklı soslar ilave ederek pişirebilirsin. Rendelenmiş kaşar, değişik peynir çeşitleriyle lazanyanı zenginleştirebilir ve çok daha lezzetli bir hal almasını sağlayabilirsin. Bu akşam lazanyayı denedikten sonra akşam yemeklerinin vazgeçilmezi haline gelebilir, bizden söylemesi!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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