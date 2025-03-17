Şu Anda Hangi Yemeği Yemek İsterdin Tahmin Ediyoruz!
Şu Anda Hangi Yemeği Yemek İsterdin Tahmin Ediyoruz!
Şu anda aklında canlanan o eşsiz lezzeti mi arıyorsun? Ruh halini, enerjini ve günün temposunu yansıtan yemeği sen seçerken, biz de hangi lezzetin tam da bu anın ruhuna uyduğunu tahmin ediyoruz. Hazır mısın, damağında iz bırakacak o unutulmaz yemeğe birlikte doğru yolu çizelim!
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1. Farklı tarifler denemek hakkında ne düşünüyorsun?
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2. Akşam yemeklerinin yanında hangi içeceği tercih edersin?
3. Akşam yemeğinin yanında çeşitli mezeler tüketmeyi sever misin?
4. Yemeğini nerede yemeyi tercih edersin?
5. Hangi tatlar sana daha fazla hitap ediyor?
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6. Bunlardan hangisini tercih edersin?
7. Bu yemeklerden biri olsan, hangisi olurdun?
8. Ne sıklıkla dışarıdan yemek yiyorsun?
9. Yemeklerin yanında hangi içeceği tercih ettiğini öğrenelim!
Lahmacun!
Anne köftesi!
Lazanya!
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