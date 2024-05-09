Şu An Türkiye’de Asla Yerinde Olmak İstemeyeceğiniz Kişi Kim?

Türkiye zor bir ülke. Çok iyi mevkilerde olsanız da çok zengin olsanız da bir anda bütün oklar üzerinize yönelebiliyor. Ufak bir hata ya da başarısızlık affedilmiyor. Beklentileri karşılayamamak sizi bir anda tepetaklak edebiliyor. Bazen de enkaz devralıyorsunuz ve üstünüzde büyük bir sorumluluk oluyor. O yük size büyük bir baskı yapıyor. Bazen de bir dizi karakterini canlandırıyorsunuz, tüm Türkiye sizden nefret ediyor. Bu anketteki kişileri zor durumda olanlar arasından seçtik. Şu an Türkiye'de asla yerinde olmak istemeyeceğiniz kişi kim?

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