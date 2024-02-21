Şu An Hangi Nostaljik Şarkı Çalsa Çok Mutlu Olursun?
Şu An Hangi Nostaljik Şarkı Çalsa Çok Mutlu Olursun?
Nostaljiyi hepimiz severiz ve oturup eskiyi düşünmek bile bize çoğu zaman huzur verir. Peki hangi nostaljik şarkı çaldığında mutlu olursun?
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1. Söyle bakalım, şu an hayatında biri var mı?
2. Çocukluğunu hatırlıyor musun?
3. Peki çocukluğunu özlüyor musun?
4. Senin için şunlardan hangisi önemli?
5. Geçmişe dönüp baktığında pişman olduğun anıların var mı?
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6. Peki bir zaman makinesi olsaydı, kaç yıl geriye giderdin?
7. Az kaldı! Fotoğraf saklıyor musun?
8. Son soruya geldik! Geçmişteki haline göre ne kadar değiştin?
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