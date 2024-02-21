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Şu An Hangi Nostaljik Şarkı Çalsa Çok Mutlu Olursun?

etiket Şu An Hangi Nostaljik Şarkı Çalsa Çok Mutlu Olursun?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 20:01

Nostaljiyi hepimiz severiz ve oturup eskiyi düşünmek bile bize çoğu zaman huzur verir. Peki hangi nostaljik şarkı çaldığında mutlu olursun?

Öğrenmek için haydi teste!

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1. Söyle bakalım, şu an hayatında biri var mı?

2. Çocukluğunu hatırlıyor musun?

3. Peki çocukluğunu özlüyor musun?

4. Senin için şunlardan hangisi önemli?

5. Geçmişe dönüp baktığında pişman olduğun anıların var mı?

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6. Peki bir zaman makinesi olsaydı, kaç yıl geriye giderdin?

7. Az kaldı! Fotoğraf saklıyor musun?

8. Son soruya geldik! Geçmişteki haline göre ne kadar değiştin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Michael Jackson - Billie Jean!

Modern Talking - Cheri Cheri Lady!

Sting - Englishman In New York!

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