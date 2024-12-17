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Stres Yönetiminde Ne Kadar İyisin?

etiket Stres Yönetiminde Ne Kadar İyisin?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 18:01

Stres her an hayatımızın bir parçası olabilir; iş, okul ve hatta bazen arkadaşlıklar bile bizi bunaltabilir. Peki, sen bu yoğun tempoda stresini ne kadar iyi yönetebiliyorsun? Hazırsan, başlayalım!

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Trafikte sıkışıp kaldın, randevuna geç kalıyorsun. Nasıl hissedersin?

2. Kendine stresli günlerde nasıl bir ödül verirsin?

3. Stresi yönetmek için bir hobin var mı?

4. Planladığın tatil iptal oldu. Tepkin nasıl olur?

5. Yoğun bir iş yüküyle karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?

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6. İş yerinde bir hata yaptığını fark ettin. Ne yaparsın?

7. Arkadaşlarınla plan yaptın ama son anda iptal ettiler. Nasıl hissedersin?

8. Kötü bir gün geçiriyorsun ve hiçbir şey yolunda gitmiyor. Nasıl hissedersin?

9. Çok dolu bir iş gününde bir anda elektrikler kesilirse ne yaparsın?

10. Stresle başa çıkmak için sosyal çevrenden destek alır mısın?

Stresle barışık birisin!

Sen adeta stresle barışmışsın! Hayattaki ufak tefek aksilikler seni kolay kolay etkilemiyor. Olaylara soğukkanlı yaklaşıp gereksiz yere kendini yormuyorsun ve çevrendeki pek çok kişi için de örnek bir kişisin. Her şey bir deneyim diyebilecek kadar pozitif bir ruh haline sahipsin!

Stresle aran fena değil!

Gündelik hayatın getirdiği strese karşı dirençlisin. Küçük krizler senin için sorun değil ama büyük sorunlarda zaman zaman sıkıştığın anlar olabiliyor. Bazen içten içe bunalsan da genel olarak olayları yönetmekte zorlanmıyorsun. Böyle devam!

Stresle başa çıksan da çabuk etkileniyorsun!

Ufak gerginliklerde bir içsel savaş yaşasan da toparlanmakta zorlanabiliyorsun. Olayları biraz daha sakin karşılamayı öğrenebilirsen her şey daha kolay olur. Stres yönetiminde kendine küçük hedefler koyarak daha sakin bir yaşama adım atabilirsin!

Stresle ilişkisi çalkantılı birisin!

Senin için stres neredeyse her an var gibi görünüyor! Ufak olaylardan bile kolayca etkileniyor ve bazen durumu fazla büyütüyorsun. Biraz rahatlamaya ve stresten uzaklaşmaya ihtiyacın olabilir. Günlük hayatta daha sakin kalmayı öğrendiğinde kendini çok daha mutlu ve huzurlu hissedeceğine eminiz!

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