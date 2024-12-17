Stres Yönetiminde Ne Kadar İyisin?
Stres Yönetiminde Ne Kadar İyisin?
Stres her an hayatımızın bir parçası olabilir; iş, okul ve hatta bazen arkadaşlıklar bile bizi bunaltabilir. Peki, sen bu yoğun tempoda stresini ne kadar iyi yönetebiliyorsun? Hazırsan, başlayalım!
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Trafikte sıkışıp kaldın, randevuna geç kalıyorsun. Nasıl hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kendine stresli günlerde nasıl bir ödül verirsin?
3. Stresi yönetmek için bir hobin var mı?
4. Planladığın tatil iptal oldu. Tepkin nasıl olur?
5. Yoğun bir iş yüküyle karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İş yerinde bir hata yaptığını fark ettin. Ne yaparsın?
7. Arkadaşlarınla plan yaptın ama son anda iptal ettiler. Nasıl hissedersin?
8. Kötü bir gün geçiriyorsun ve hiçbir şey yolunda gitmiyor. Nasıl hissedersin?
9. Çok dolu bir iş gününde bir anda elektrikler kesilirse ne yaparsın?
10. Stresle başa çıkmak için sosyal çevrenden destek alır mısın?
Stresle barışık birisin!
Stresle aran fena değil!
Stresle başa çıksan da çabuk etkileniyorsun!
Stresle ilişkisi çalkantılı birisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın