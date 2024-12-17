Stres Yönetiminde Ne Kadar İyisin?

Stres her an hayatımızın bir parçası olabilir; iş, okul ve hatta bazen arkadaşlıklar bile bizi bunaltabilir. Peki, sen bu yoğun tempoda stresini ne kadar iyi yönetebiliyorsun? Hazırsan, başlayalım!

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