StartGate Game Jam ile Oyun Geliştirme Dünyasına Adım Atın!
48 saatte oyun geliştirme maratonunda yaratıcılığınızı konuşturun, yeni insanlarla tanışın ve sektörün önde gelen isimlerinden öğrenin.
StartGate, dijital oyun endüstrisinin geleceğine yön veren bir ekosistem olarak, oyun geliştiricilere yepyeni bir fırsat sunuyor! 13-15 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek StartGate Game Jam ile 48 saat boyunca sürecek bir oyun geliştirme maratonunda, katılımcılar ekip halinde özgün oyunlar tasarlayacak ve geliştirme sürecinin tüm aşamalarını deneyimleyecekler.
Fiziksel yarışmak isteyenler SatetGate Kampüs’te - Online olarak yarışmak isteyenler Atlas Space ve Game Actor işbirliğinde sürpriz platformda StartGate Game Jam sunucusunda bir araya geliyor!
Etkinliğin Amacı
Kimler Katılabilir?
Heyecan Dolu Final ve Ödül Töreni
Geliştirilen oyunların sunumları, 21 Aralık’ta YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Jüri tarafından değerlendirilecek olan oyunlar arasında en iyiler, 22 Aralık’ta düzenlenecek ödül töreniyle belirlenerek açıklanacak.
Yarışmacılar içinde derece yapan katılımcılar, oyun sektörünün önemli şirketlerinden Rollic, Zynga, IO Interactive, UDO Games, Noko Games, FOMO Games, Atlas Space ve TaleWorlds gibi firmalarda staj yapma fırsatı elde edecek. Ayrıca, MSI'dan sürpriz bir ödül de kazananları bekliyor.
Herkes Kazanır
StartGate Game Jam, sadece oyun geliştiriciler için değil, tüm katılımcılar için büyük fırsatlar sunuyor:
Oyun Geliştiriciler: Yeni oyunlar geliştirerek portfolyolarını güçlendirecek, sektördeki diğer oyun geliştiricilerle tanışacak ve işbirlikleri kurabilecekler.
Markalar: Oyun geliştiricilere sponsor olarak marka bilinirliklerini artıracak, hedef kitlelerine ulaşacak ve potansiyel iş ortaklıkları kurabilecekler.
Yatırımcılar: Yeni ve yetenekli oyun geliştiricileri keşfederek yatırım fırsatları yakalayabilecekler.
Sektör Profesyonelleri: Sektördeki son gelişmeleri takip edecek, yeni teknolojileri deneyimleyecek ve sektörün geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunabilecekler.
Başvuru
Etkinliğe katılmak için https://forms.gle/Je9d5upNbqjff2NP8 adresinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi: 6 Aralık 2024
Daha Fazla Bilgi İçin
https://gamejam.startgate.com/
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