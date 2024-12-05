StartGate Game Jam ile Oyun Geliştirme Dünyasına Adım Atın!

StartGate, dijital oyun endüstrisinin geleceğine yön veren bir ekosistem olarak, oyun geliştiricilere yepyeni bir fırsat sunuyor! 13-15 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek StartGate Game Jam ile 48 saat boyunca sürecek bir oyun geliştirme maratonunda, katılımcılar ekip halinde özgün oyunlar tasarlayacak ve geliştirme sürecinin tüm aşamalarını deneyimleyecekler.

Fiziksel yarışmak isteyenler SatetGate Kampüs’te - Online olarak yarışmak isteyenler Atlas Space ve Game Actor işbirliğinde sürpriz platformda StartGate Game Jam sunucusunda bir araya geliyor!