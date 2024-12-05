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StartGate Game Jam ile Oyun Geliştirme Dünyasına Adım Atın!

StartGate Game Jam ile Oyun Geliştirme Dünyasına Adım Atın!

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Onedio Content - Onedio Editörü
05.12.2024 - 16:12

48 saatte oyun geliştirme maratonunda yaratıcılığınızı konuşturun, yeni insanlarla tanışın ve sektörün önde gelen isimlerinden öğrenin.

StartGate, dijital oyun endüstrisinin geleceğine yön veren bir ekosistem olarak, oyun geliştiricilere yepyeni bir fırsat sunuyor! 13-15 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek StartGate Game Jam ile 48 saat boyunca sürecek bir oyun geliştirme maratonunda, katılımcılar ekip halinde özgün oyunlar tasarlayacak ve geliştirme sürecinin tüm aşamalarını deneyimleyecekler.

Fiziksel yarışmak isteyenler SatetGate Kampüs’te - Online olarak yarışmak isteyenler Atlas Space ve Game Actor işbirliğinde sürpriz platformda StartGate Game Jam sunucusunda bir araya geliyor!

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Etkinliğin Amacı

Etkinliğin Amacı

StartGate Game Jam'in amacı, oyun geliştiricileri bir araya getirerek, yaratıcılığı teşvik etmek, sektöre yeni yetenekler kazandırmak ve oyun endüstrisinin geleceğine katkı sağlamaktır. Bu maraton, katılımcılara;

  • Özgün fikirler üretme: Belirlenen tema çerçevesinde özgün oyun fikirleri geliştirme fırsatı sunar.

  • Ekip çalışması: Farklı disiplinlerden gelen kişilerle birlikte çalışarak sinerji yaratma imkanı sağlar.

  • Hızlı prototipleme: Kısıtlı zaman içinde oyun geliştirme sürecinin tüm aşamalarını deneyimleme imkanı sunar.

  • Sektör profesyonelleriyle tanışma: Oyun sektörünün önde gelen isimleriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma fırsatı sunar.

Kimler Katılabilir?

Kimler Katılabilir?

  • Oyun geliştiriciler

  • Oyun tasarımcıları

  • Sanatçılar

  • Programcılar

  • Oyun tutkunları

  • Öğrenciler

  • Sektöre ilgi duyan herkes

Etkinlik Programı

  • Hazırlık Haftası: 9-12 Aralık 2024 tarihlerinde StartGate YouTube kanalında düzenlenecek webinarlarla katılımcılar, oyun geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olacak ve kendilerini yarışmaya hazırlayacaklar.

  • Game Jam: 13-15 Aralık 2024 tarihlerinde StartGate Kampüs ve online platformda eş zamanlı olarak gerçekleşecek 48 saatlik oyun geliştirme maratonu.

  • Demo Day: 21 Aralık 2024’te katılımcılar geliştirdikleri oyunların demo sunumlarını yapacak ve jüri tarafından değerlendirilecekler. Kazananlar 22 Aralık 2024’te canlı yayında açıklanacak.

Heyecan Dolu Final ve Ödül Töreni

Geliştirilen oyunların sunumları, 21 Aralık’ta YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Jüri tarafından değerlendirilecek olan oyunlar arasında en iyiler, 22 Aralık’ta düzenlenecek ödül töreniyle belirlenerek açıklanacak.

Yarışmacılar içinde derece yapan katılımcılar, oyun sektörünün önemli şirketlerinden Rollic, Zynga, IO Interactive, UDO Games, Noko Games, FOMO Games, Atlas Space ve TaleWorlds gibi firmalarda staj yapma fırsatı elde edecek. Ayrıca, MSI'dan sürpriz bir ödül de kazananları bekliyor.

Herkes Kazanır

StartGate Game Jam, sadece oyun geliştiriciler için değil, tüm katılımcılar için büyük fırsatlar sunuyor:

  • Oyun Geliştiriciler: Yeni oyunlar geliştirerek portfolyolarını güçlendirecek, sektördeki diğer oyun geliştiricilerle tanışacak ve işbirlikleri kurabilecekler.

  • Markalar: Oyun geliştiricilere sponsor olarak marka bilinirliklerini artıracak, hedef kitlelerine ulaşacak ve potansiyel iş ortaklıkları kurabilecekler.

  • Yatırımcılar: Yeni ve yetenekli oyun geliştiricileri keşfederek yatırım fırsatları yakalayabilecekler.

  • Sektör Profesyonelleri: Sektördeki son gelişmeleri takip edecek, yeni teknolojileri deneyimleyecek ve sektörün geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunabilecekler.

Başvuru

Etkinliğe katılmak için https://forms.gle/Je9d5upNbqjff2NP8 adresinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi: 6 Aralık 2024

Daha Fazla Bilgi İçin

https://gamejam.startgate.com/

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