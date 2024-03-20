"StartGate Evreni"nin Kapıları Bir Kez Daha Girişimcilere Açılıyor

Avrupa ve Orta Doğu’nun En Büyük Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi StartGate, girişimcilere yönelik hazırladığı yeni programları için başvuru sürecini başlattı. Programlara dijital oyun ve oyun teknolojileri endüstrisine dahil olmak isteyen ya da bu alanda kendini ve oyunu geliştirmek isteyen tüm oyun severler başvurabiliyor.

StartGate, yeni döneme heyecan verici programlarla giriş yapıyor. Yeni dönem programları; giriş seviyesinden en ileri seviyeye kadar tüm oyun severleri davet ediyor. Oyun endüstrisinin geleceğini şekillendirmek isteyen girişimcileri desteklemek amacıyla açılan programlarla birlikte daha fazla yetenekli bireyleri keşfetmeyi amaçlıyor. Başlangıç seviyesinden en ileri seviyeye kadar oyunun içinde olan ve olmak isteyen herkesi bir araya getirerek ekosistemin daha da büyümesini hedefliyor. Programlar, oyun dikeyindeki teknik eğitimlerin yanı sıra finansal okuryazarlık, hukuk, iletişim, takım yönetimi ve pazarlama alanlarındaki eğitimleri de kapsıyor.