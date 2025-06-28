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Spor Yapanların Favorisi: Hem Yapımı Pratik Hem de Protein Deposu Olan Kolay Tarifler

etiket Spor Yapanların Favorisi: Hem Yapımı Pratik Hem de Protein Deposu Olan Kolay Tarifler

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
28.06.2025 - 19:08

Spor yapanlar bilir ki hem lezzetli hem de sağlıklı tarifler hem çok uğraştırıcı hem de çok karışık oluyor. Fakat aslında hiç sandığınız gibi değil! Bu içerikte size lezzet ve sağlığı birleştiriyoruz!

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1. Çıtır Alabalık Salatası ve Dana Köfte

1. Çıtır Alabalık Salatası ve Dana Köfte

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 300 gr dağalası alabalık

  • 1 yemek kaşığı öğütülmüş mısır unu

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 200 gr salatalık

  • 50 gr feta peyniri

  • 100 gr bebek yeşillikler

  • 240 gr konserve nohut

Yapılışı: 

1.Alabalık filetosunun derisini dikkatli bir şekilde çıkarın ve balığı 2 cm'lk parçalara ayırın. Her tarafına gelecek şekilde poletaya bulayın ve tuz ile tatlandırın.

2.Alabalık parçalarını Philips Çift Hazneli Airfryer'da 8 dakika pişirin. 

3. Tahin, limon suyu, zeytinyağını karıştırın. Diğer malzemeleri kaseye ekleyin. Üstüne pişen balık parçalarını ekleyin. En son sosu ekleyerek afiyetle yiyin!

Dana Köfte

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gram sığır kıyması

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 yemek kaşığı doğranmış sarımsak

  • 1 yemek kaşığı doğranmış zencefil

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

Yapılışı:

1. Kıymayı ve kalan tüm malzemeleri birlikte bir kaba ekleyin.

2. Ellerinizi ıslattıktan sonra köfteleri istediğiniz boyutta yuvarlayın.

3. Köfteleri Philips Çift Hazneli Aİrfryer'a dizin ve cihazını belirtilen ayarda çalıştırın.

4. Hazır olan köfteleri  afiyetle yiyin!

2. Dalyan Köfte ve Bebek Patates

2. Dalyan Köfte ve Bebek Patates

Hazırlanma Süresi: 19 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 50 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 600 gr bebek patates

  • 1 çay kaşığı yağ

  • 3 diş sarımsak

  • 4 tutam maydanoz

  • 800 gr sığır kıyması

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 50 ml süt

  • 2 yemek kaşığı barbekü sos

Yapılışı

1. Bebek patatesleri fırça yardımıyla temizleyin. Üzerine fırçayla yağ sürün.

2.Soğanı ve sarımsağı soyup ince ince doğrayın. Maydanozu iyice ince ince kıyın. 

3.Dana kıyma, yumurta, ekmek kırıntısı, süt soğan, sarımsak, maydanoz, tuz ve karabiberi karıştırın. 

4.Bebek patatesleri soldaki haznede 37 dakika 180 derece, sağ tarafta köfteyi 40 dakika 170 derecede pişirin. Afiyet olsun!

3. Çırpılmış Tofu ve Kıymalı Kabak Dolması

3. Çırpılmış Tofu ve Kıymalı Kabak Dolması

Hazırlanma Süresi: 12 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr tofu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı beyin mayası

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

  • 2 tutam karabiber

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 60 ml soya içeceği

Yapılışı: 

1. Tofuyu ellerinizle veya patates eziciyle iyice ufalayın. Kalan tüm malzemeleri de ekleyip iyice karıştırın. Sonra da karşımı Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın. 

2.10 dakika 180 derecede pişirin. İstediğiniz gibi servis edin! Afiyet olsun.

Kıymalı Kabak Dolması

Hazırlanma Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 23 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 dolmalık yuvarlak kabak

  • 2 arpacık soğanı

  • 1 diş sarımsak

  • 200 gram sığır kıyması

  • 1 orta boy yumurta

  • 2 tutam deniz tozu

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş keklik otu

  • 2.5 yemek kaşığı galeta unu

  • 400 gram bebek patates

  • 200 gram kırmızı çeri domates

  • 2 yemek kaşığı balzamik sirke

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 şube taze fesleğen

  • 2 defne yaprağı

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber 

Yapılışı:

1. Yuvarlak kabakların üst kesimini kesip içlerini oyun.

2. Sarımsak ve arpacık soğanı incecik doğrayın. Kıymayı, yumurtayı, kuru kekik, tuz, galeta unu ve diğer tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın.

3. Kabağın içini bu karışımla doldurun.

4. Kabak dolmalarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Patatesleri de kabakların etrafına dizin ve 23 dakika, 180° olacak şekilde cihazınızı çalıştırın. 

5. Bu arada domatesli chutney sosunu hazırlayın. Çeri domatesleri ikiye bölün. Sos tavasında kısık ateşte domatesleri balzamik sirke, zeytinyağı, fesleğen ve defne yaprağı ile ısıtın. Yaklaşık 10 dakika ısıtın sadece ılık olması bu tarif için yeterli olacaktır.

6. Kabak dolmasının üzerine sosunuzu dökün. Patatesleri de dolmanın yanında servis etmeyi unutmayın. Afiyet olsun!

4. Ballı ve Narlı Somon Lokmaları

4. Ballı ve Narlı Somon Lokmaları

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 21 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 400 gr somon fileto

  • 3 yemek kaşığı bal

  • 3 yemek kaşığı nar suyu

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı nar

  • Kırmızı acı biberler

Yapılışı: 

1. Somon filetosunun derisini ve kemiklerini temizleyip küçük parçalara ayırın. Bal, nar suyu, soya sosu, doğranmış sarımsağı bir kapta çırpın. Küp somonları marine sosa eşit şekilde bulayın. Üzerini örtün ve 20 dakika buzdolabında bekletin.

2. Küp somonları tek bir katman halinde Philips Çift Hazneli  Airfryer'a dizin. 6 dakika pişirdikten sonra üstüne sosu sürün. 

3. Servis ederken üstüne acı biber ve nar koymayı da unutmayın!

5. Antep Fıstığı Kaplamalı Domatesli ve Kuşkonmazlı Biftek

5. Antep Fıstığı Kaplamalı Domatesli ve Kuşkonmazlı Biftek

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 330 gr antrikot

  • 50 gr antep fıstığı

  • 2 tutam kekik

  • 1 yemek kaşığı Dijon hardalı

  • 300 gr kuşkonmaz

  • 200 gr çeri domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı,

Yapılışı:

1.Bifteği oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin. Antep fıstığıyla kekiği mutfak robotuna koyun ve tatlandırmak için yeteri kadar tuz ekleyin. Düzgün ve taneli bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Bifteğin her tarafına fırçayla hardal sürün. Ardından her tarafına antep fıstığıyla kaplayın. 

2.Kuşkonmazların sert uçlarını kesip atın. Domatesleri ve kuşkonmazları zeytinyağı ve yeteri kadar tuzla tatlandırın. 

3.Kuşkonmazları ve domatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol hazneye, bifteği ise sağ tarafına alın. Sol tarafı 8 dakika, sağ tarafı 12 dakika pişirin. 

4. Biftek piştikten sonra afiyetle yiyin!

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6. Brokolili Kajulu Hindi Göğsü ve Karnıyarık

6. Brokolili Kajulu Hindi Göğsü ve Karnıyarık

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 440 gr hindi göğsü

  • 400 gr brokoli

  • 150 gr kaju fıstığı

  • 6 yemek kaşığı soya sosu

  • 3 yemek kaşığı susam yağı 

  • 2 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı zencefil

Yapılışı:

1. Hindi göğsünü 2 cm'lik küpler halinde kesin. Brokoliyi yıkayın ve bıçakla küçük parçalara bölün. Hindi göğsü, brokoli, kajuyu bir kapta karıştırın. Kaseye taze rendelenmiş zencefil, soya sosu, susam yağı ekleyin ve biberle karıştırın. Tüm malzemeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. 

2. Önerilen süre boyunca belirtilen sıcaklıkta Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirin!

Karnıyarık

Hazırlanma Süresi: 40 dakika

Pişirme Süresi: 45 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 4 patlıcan

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yeşil sivribiberler

  • 1 ufak soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 1 orta boy domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram sığır kıyması

  • 0.25 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 0.25 çay kaşığı arnavutbiberi

  • 1 yemek kaşığı düz yapraklı maydanoz

Yapılışı:

1. Patlıcanları yıkayın, saplarını çıkarın, kabuklarını çizgili olacak şekilde kısmen soyun. Patlıcanların her birine uzunlamasına kesik atın ama en altına kadar kesmemeye de dikkat edin. 

2. Patlıcanları tuz banyosuna yatırın, yumuşaması ve acı suyunun çıkması için yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Dinlendikten sonra mutfak havlusu ile kurulayın ve her tarafına fırçayla zeytinyağı sürün.

3. Patlıcanları Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 10 dakika, 180° olacak şekilde çalıştırın. Bu süre sonunda patlıcanları ters çevirin ve 15 dakika daha pişirin.

4. Bu sırada iç harcınızı hazırlayın. Yeşil biberleri, soğanı, sarımsağı, domatesi yıkayıp küçük küçük doğrayın.  Maydanozu da ince ince kıyın. Bir tavada tereyağını kızdırın, soğanı ekleyip yarı saydam olana kadar 3-4 dk kadar soteleyin. 

5. Biberleri, kıyma ve tuzu ilave edin, kıyma topaklarını ayırıp, her tarafı kızarana kadar pişirmeye devam edin. 

6. Domates salçası, küp doğranmış domates, rendelenmiş sarımsak ve arnavut biberini ekleyip kapağı kapalı olacak şekilde kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar koyulaşana kadar pişirin. Son olarak da maydanozu ekleyip soğumaya bırakın. 

7. Belirtilen sürede pişirin. Piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz!

7. Sebzeli Fajita ve Mercimekli Havuçlu Nugget

7. Sebzeli Fajita ve Mercimekli Havuçlu Nugget

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 2 kırmızı dolma biber

  • 1 sarı dolma biber

  • 2 kabak

  • 1 kırmızı soğan

  • 300 gr şitake mantarı

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 50 ml zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı chili biber tozu

  • 6 mısır tortilla

Yapılışı:

1 Dolmalık biberleri, kabakları ve soğanları küçük şeritler halinde kesin. Ardından mantarları kesin. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve limon suyu, baharat, yağ ile tatlandırın. 

3. Hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin ve belirtilen sıcakta pişirin. Şimdiden afiyet olsun!

Mercimekli Havuçlu Nugget

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 320 gram mercimek

  • 120 gram havuç

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı taze kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.5 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 tutam taze öğütülmüş biber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı spreyi

Yapılışı:

1. Mercimekler süzün ve havuçları ince ince rendeleyin. Rendelenmiş havucun suyunu güzelce sıkın ki yemeği sulandırmasın. Sarımsağın da kabuğunu soyun ve ince ince doğrayın. 

2. Orta boy bir kaseye bir mercimek, havuç, sarımsak, salça, taze kekik, tuz, kırmızı biber tozu, taze çekilmiş karabiber ve unu koyun. Hepsini iyice karıştırın.

3. Karışımdan bir yemek kaşığı alıp elinizle nugget şekli verin. Karışımınız eğer ıslaksa biraz un ekleyebilirsiniz.

4. Nugget'lara biraz yağ püskürtün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Belirtilen derecede pişirin.

Damak tadınıza en uygun sosla birlikte servis edin!

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