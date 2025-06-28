Spor Yapanların Favorisi: Hem Yapımı Pratik Hem de Protein Deposu Olan Kolay Tarifler

Hazırlanma Süresi: 5 dakika
Pişirme Süresi: 30 dakika
Pişirme Derecesi: 160°
Malzemeler
Yapılışı:
1. Hindi göğsünü 2 cm'lik küpler halinde kesin. Brokoliyi yıkayın ve bıçakla küçük parçalara bölün. Hindi göğsü, brokoli, kajuyu bir kapta karıştırın. Kaseye taze rendelenmiş zencefil, soya sosu, susam yağı ekleyin ve biberle karıştırın. Tüm malzemeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin.
2. Önerilen süre boyunca belirtilen sıcaklıkta Philips Çift Hazneli Airfryer'da pişirin!
Karnıyarık
Hazırlanma Süresi: 40 dakika
Pişirme Süresi: 45 dakika
Pişirme Derecesi: 180°
Malzemeler:
4 patlıcan
1 yemek kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yeşil sivribiberler
1 ufak soğan
3 diş sarımsak
1 orta boy domates
1 yemek kaşığı zeytinyağı
200 gram sığır kıyması
0.25 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı domates salçası
0.25 çay kaşığı arnavutbiberi
1 yemek kaşığı düz yapraklı maydanoz
Yapılışı:
1. Patlıcanları yıkayın, saplarını çıkarın, kabuklarını çizgili olacak şekilde kısmen soyun. Patlıcanların her birine uzunlamasına kesik atın ama en altına kadar kesmemeye de dikkat edin.
2. Patlıcanları tuz banyosuna yatırın, yumuşaması ve acı suyunun çıkması için yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Dinlendikten sonra mutfak havlusu ile kurulayın ve her tarafına fırçayla zeytinyağı sürün.
3. Patlıcanları Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 10 dakika, 180° olacak şekilde çalıştırın. Bu süre sonunda patlıcanları ters çevirin ve 15 dakika daha pişirin.
4. Bu sırada iç harcınızı hazırlayın. Yeşil biberleri, soğanı, sarımsağı, domatesi yıkayıp küçük küçük doğrayın. Maydanozu da ince ince kıyın. Bir tavada tereyağını kızdırın, soğanı ekleyip yarı saydam olana kadar 3-4 dk kadar soteleyin.
5. Biberleri, kıyma ve tuzu ilave edin, kıyma topaklarını ayırıp, her tarafı kızarana kadar pişirmeye devam edin.
6. Domates salçası, küp doğranmış domates, rendelenmiş sarımsak ve arnavut biberini ekleyip kapağı kapalı olacak şekilde kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar koyulaşana kadar pişirin. Son olarak da maydanozu ekleyip soğumaya bırakın.
7. Belirtilen sürede pişirin. Piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz!
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