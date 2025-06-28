Spor Yapanların Favorisi: Hem Yapımı Pratik Hem de Protein Deposu Olan Kolay Tarifler

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

330 gr antrikot

50 gr antep fıstığı

2 tutam kekik

1 yemek kaşığı Dijon hardalı

300 gr kuşkonmaz

200 gr çeri domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı,

Yapılışı:

1.Bifteği oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin. Antep fıstığıyla kekiği mutfak robotuna koyun ve tatlandırmak için yeteri kadar tuz ekleyin. Düzgün ve taneli bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Bifteğin her tarafına fırçayla hardal sürün. Ardından her tarafına antep fıstığıyla kaplayın.

2.Kuşkonmazların sert uçlarını kesip atın. Domatesleri ve kuşkonmazları zeytinyağı ve yeteri kadar tuzla tatlandırın.

3.Kuşkonmazları ve domatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol hazneye, bifteği ise sağ tarafına alın. Sol tarafı 8 dakika, sağ tarafı 12 dakika pişirin.

4. Biftek piştikten sonra afiyetle yiyin!