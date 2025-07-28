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SPF Nedir? Güneş Koruma Faktörü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

etiket SPF Nedir? Güneş Koruma Faktörü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 15:01

Yazın güneşin tadını çıkarırken cildimizi güvence altına almak en az bronzlaşmak kadar önemli! Peki, güneş kremlerinin üzerinde gördüğümüz 'SPF' ne anlama geliyor? Eğer 'Hangi faktör kaç saat etkili?' ya da 'Yüksek SPF daha mı iyi?' gibi sorular kafanı kurcalıyorsa bu içerikte tüm cevapları bulacaksın. İşte detaylar!

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1. SPF ne demek?

1. SPF ne demek?

SPF, “Sun Protection Factor” yani Türkçesiyle “Güneş Koruma Faktörü” anlamına gelir. Güneş kremlerinin üzerinde gördüğümüz bu kısaltma, ürünün UVB ışınlarına karşı ne kadar süre boyunca savunma yaptığını gösterir. Tek başına yeterli bir ifade değil ama seni yazın kavurucu güneşinde sorun yaşamadan gezdirecek kadar önemli bir detay. 

Not: SPF, UVB ışınlarına, PA ise UVA ışınlarına karşı direnci gösterir. Yani bir güneş kremi alırken sadece SPF değil PA değerini de incelemeyi unutmayın!

2. SPF numarası neyi ifade eder?

Üzerinde SPF 15, 30 ya da 50 yazan bir ürün gördüğünde bu sayının seni ne kadar süre güneşe karşı savunacağını bilmelisin. Örneğin, cildin güneşe çıktıktan sonra yaklaşık 10 dakikada etkilenmeye başlıyorsa SPF 30 içeren bir krem bu süreyi teorik olarak 30 kat uzatarak seni yaklaşık 300 dakika boyunca güvence altına alır. Ama yüzme ya da cilt tipi gibi faktörler bu etki süresini kısaltabilir.

3. SPF 50, SPF 30’dan iki kat güçlü müdür?

Kulağa öyle geliyor olabilir ama aslında aradaki fark çok küçük. SPF 30, UVB ışınlarının yaklaşık %97’sini bloke ederken SPF 50 bu oranı %98’e çıkarır. Yani sadece %1’lik bir artış var. Cildin çok hassassa veya uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalacaksan elbette SPF 50’yi tercih edebilirsin ama unutma, daha yüksek SPF tek başına daha üstün bir savunma anlamına gelmiyor.

4. UVA ve UVB farkı nedir?

UVB ışınları genellikle cilt yüzeyini etkiler ve kısa süreli hasarlara, yanıklara neden olduğundan etkisini hemen görürsün. UVA ışınları ise daha derine işler ve uzun vadeli zararlara yol açar. Bu da ciltte sarkmalara, lekelenmelere ve kırışıklıklara neden olur. Ortak yönlerinden biriyse her iki ışın türü de cilt hastalıklarının riskini artırır.

5. Güneş kremi ne zaman sürülmeli?

Güneş kremi, güneşe çıkmadan 15 ila 30 dakika önce temiz cilde uygulanmalı ki cildin onu iyice emsin ve dış etkenlere karşı dayanıklılığı artsın. Yani çıkmadan hemen önce sürmek doğru değil, cildine tam performans göstermesi için biraz zaman tanımalısın. Ayrıca, kulak arkası ve ense gibi sık unutulan bölgelere de dikkatlice uygulamayı unutma!

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6. Tek sefer sürmek yeterli mi?

Keşke yeterli olsa ama maalesef değil. Terlemek, havuza girmek, havluyla silinmek ya da zamanla cildin emmesi, güneş kreminin etkisini azaltır. Bu yüzden, özellikle öğle saatlerinde güneşin yoğun olduğu zamanlarda dışarıda kalacaksan, her 2-3 saatte bir güneş kremini tekrar sürmen gerekir. Bir kez sürüp bütün günü güneşin altında geçirmek, fark etmesen de cildine büyük zarar verir.

7. Makyaj altına SPF sürülür mü?

Elbette! Güneş kremini makyajdan önce, cilt bakım rutininin son adımı olarak uygulayabilirsin. Ciltte güzelce emildikten sonra üzerine fondöten, BB krem ya da diğer ürünleri sürebilirsin. Artık birçok makyaj bazı SPF içeriyor ama yine de yüksek güvence istiyorsan ekstra bir güneş kremi kullanmak en güvenlisi.

8. Güneş kremi ne kadar kullanılmalı?

8. Güneş kremi ne kadar kullanılmalı?

Az sürülen güneş kremi, ne yazık ki vadettiği etkiyi gösteremez. Yüz için yaklaşık bir çay kaşığı, vücut içinse iki yemek kaşığı kadar kullanmak ideal miktardır. Özellikle, kulak, ense ve ayak üstü gibi unutulan bölgeleri de atlamamaya dikkat et çünkü güneş kremi sürerken bonkör davranmak cildin için daha iyi olacaktır!

9. Kapalı havada SPF gerekir mi?

Evet, evet ve yine evet! Güneş yokmuş gibi hissettiren o gri, bulutlu günlerde bile UV ışınlarının ortalama %80’i atmosferi geçebiliyor, bu yüzden farkında bile olmadan cildin hala zarar görmeye devam ediyor. Ayrıca pencere camlarından geçen UVA ışınları, evde de ofiste de seni etkilemeyi sürdürüyor. Bu yüzden güneşi doğrudan görmesen bile cildin güneş kremine ihtiyaç duyuyor.

10. Suya dayanıklı güneş kremi ne kadar etkili?

“Water-resistant” ya da “suya dayanıklı” olarak belirtilen SPF ürünleri, yüzme veya terleme gibi durumlarda bile belli bir süre boyunca cildinin dış etkenlere karşı dayanıklılığını artırmaya devam eder. Ancak bu süre sınırlıdır ve genelde 40 veya 80 dakika olarak belirtilir. Bu yüzden suya dayanıklı olsa da havuzdan çıkınca ya da yoğun şekilde terledikten sonra güneş kremini mutlaka tekrar sürmelisin.

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11. Güneş kremi sadece yazın mı kullanılır?

Güneş kremleri yaz aylarında plaj çantalarının vazgeçilmezi olsa da aslında yılın her günü kullanılmalı. Çünkü UV ışınları sadece sıcak havalarda değil, bulutlu ve soğuk havalarda, özellikle kışın karla kaplı bölgelerde -UV yansıması arttığından- cildine zarar vermeye devam eder. Bu yüzden SPF içeren ürünleri sadece yazın değil, yıl boyu sürmelisin.

12. SPF ürünleri cilt yaşlanmasını geciktirir mi?

Güneş kremleri sadece güneş yaşlanma belirtilerinin önüne geçmekle kalmaz, leke başta olmak üzere ton eşitsizliği gibi pek çok cilt probleminin de önüne geçer. Bu nedenle, düzenli SPF kullanımı, cildinin genç, pürüzsüz ve canlı kalmasındaki en büyük yardımcısıdır da diyebiliriz. O zaman ne yapıyoruz, cilt bakımında her şeyden önce güneş kremini alışkanlık haline getiriyoruz!

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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