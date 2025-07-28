SPF Nedir? Güneş Koruma Faktörü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

SPF, “Sun Protection Factor” yani Türkçesiyle “Güneş Koruma Faktörü” anlamına gelir. Güneş kremlerinin üzerinde gördüğümüz bu kısaltma, ürünün UVB ışınlarına karşı ne kadar süre boyunca savunma yaptığını gösterir. Tek başına yeterli bir ifade değil ama seni yazın kavurucu güneşinde sorun yaşamadan gezdirecek kadar önemli bir detay.

Not: SPF, UVB ışınlarına, PA ise UVA ışınlarına karşı direnci gösterir. Yani bir güneş kremi alırken sadece SPF değil PA değerini de incelemeyi unutmayın!