SPF Nedir? Güneş Koruma Faktörü Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Yazın güneşin tadını çıkarırken cildimizi güvence altına almak en az bronzlaşmak kadar önemli! Peki, güneş kremlerinin üzerinde gördüğümüz 'SPF' ne anlama geliyor? Eğer 'Hangi faktör kaç saat etkili?' ya da 'Yüksek SPF daha mı iyi?' gibi sorular kafanı kurcalıyorsa bu içerikte tüm cevapları bulacaksın. İşte detaylar!
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1. SPF ne demek?
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2. SPF numarası neyi ifade eder?
3. SPF 50, SPF 30’dan iki kat güçlü müdür?
4. UVA ve UVB farkı nedir?
5. Güneş kremi ne zaman sürülmeli?
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6. Tek sefer sürmek yeterli mi?
7. Makyaj altına SPF sürülür mü?
8. Güneş kremi ne kadar kullanılmalı?
9. Kapalı havada SPF gerekir mi?
10. Suya dayanıklı güneş kremi ne kadar etkili?
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11. Güneş kremi sadece yazın mı kullanılır?
12. SPF ürünleri cilt yaşlanmasını geciktirir mi?
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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