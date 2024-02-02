Sözleriyle Hepimizin Duygularına Tercüman Olan 15 Şarkı
Sözleriyle Hepimizin Duygularına Tercüman Olan 15 Şarkı
Bazıları şarkıları sözleri için dinler bazıları da melodisi için ama öyle şarkılar var ki hepimiz bu sözleri yazan kişi için ''vaov'' diyoruz! Herkesin kendinden bir parça bulduğu şarkılara bir bakalım...
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1. Pinhani - Ne Güzel Güldün
2. Lord Huron - The Night We Met (Lyrics)
3. Madrigal - Dip
4. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım - (Official Video)
5. Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın (Official Video)
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6. Mahşer [Official Video] - Gökhan Türkmen #Mahşer
7. Pera - Sensiz Ben (Official Video)
8. Beyaz
9. Fikret Kizilok - Pişt Barmen
10. Bülent Ortaçgil - Bu Su Hiç Durmaz (JoyTurk Akustik)
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11. Grup Gündoğarken - Ankara'dan Abim Geldi
12. Bülent Ortaçgil & Teoman - Eylül Akşamı (Official Audio)
13. Fikret Kızılok - Güzel Ne Güzel Olmuşsun (Orjinal Plak Kayıt)
14. Vega - Ankara (Official Audio)
15. Seyyan Hanım, Hasret.
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