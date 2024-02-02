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Sözleriyle Hepimizin Duygularına Tercüman Olan 15 Şarkı

etiket Sözleriyle Hepimizin Duygularına Tercüman Olan 15 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 15:31

Bazıları şarkıları sözleri için dinler bazıları da melodisi için ama öyle şarkılar var ki hepimiz bu sözleri yazan kişi için ''vaov'' diyoruz! Herkesin kendinden bir parça bulduğu şarkılara bir bakalım...

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1. Pinhani - Ne Güzel Güldün

2. Lord Huron - The Night We Met (Lyrics)

3. Madrigal - Dip

4. KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım - (Official Video)

5. Zeynep Bastık, Emir Can İğrek - Dargın (Official Video)

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6. Mahşer [Official Video] - Gökhan Türkmen #Mahşer

7. Pera - Sensiz Ben (Official Video)

8. Beyaz

9. Fikret Kizilok - Pişt Barmen

10. Bülent Ortaçgil - Bu Su Hiç Durmaz (JoyTurk Akustik)

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11. Grup Gündoğarken - Ankara'dan Abim Geldi

12. Bülent Ortaçgil & Teoman - Eylül Akşamı (Official Audio)

13. Fikret Kızılok - Güzel Ne Güzel Olmuşsun (Orjinal Plak Kayıt)

14. Vega - Ankara (Official Audio)

15. Seyyan Hanım, Hasret.

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