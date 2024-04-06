Sözcü TV'de Ali Koç Tartışması: Ece Üner’den “Vicdanım Rahat Değil” Paylaşımı

Dün akşam Sözcü TV’De Ece Üner’in sunduğu programda Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Cemal Enginyurt ile Uğur Dündar arasında Ali Koç tartışması yaşandı. Programın sunucus Ece Üner ise bugün yaptığı paylaşımda, konuşulanlara müdahale etmediği için vicdanının rahat olmadığını ifade etti.