Sözcü TV'de Ali Koç Tartışması: Ece Üner’den “Vicdanım Rahat Değil” Paylaşımı
Sözcü TV'de Ali Koç Tartışması: Ece Üner’den “Vicdanım Rahat Değil” Paylaşımı
Dün akşam Sözcü TV’De Ece Üner’in sunduğu programda Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Cemal Enginyurt ile Uğur Dündar arasında Ali Koç tartışması yaşandı. Programın sunucus Ece Üner ise bugün yaptığı paylaşımda, konuşulanlara müdahale etmediği için vicdanının rahat olmadığını ifade etti.
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Cemil Enginyurt, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur hakkındaki sözlerinden örnek verdi.
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı da olan Sözcü yazarı Uğur Dündar ise Enginyurt’u susturarak, “Benim olduğum yerde kimse Ali Koç’a laf edemez” dedi.
Dündar, Ali Koç’un Erden Timur hakkında söyledi, "Her gece yatarken beni düşün, özellikle başkanlık bitince" ifadelerinin de haklı olduğunu belirtti.
İşte programda yaşananlar👇
Programın sunucusu Ece Üner ise yaşanan tartışmaya müdahalede bulunmadığı için pişman olduğunu söyledi.
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“Dünden beri düşünüyorum vicdanım rahat değil. Yanlış yaptım. Müdehale etmeliydim!!Doğruya doğru yanlışa yanlış denilen bir programda ülkeye dalga dalga yayılan tehdit dilinin koca bir camianın başkanının kullanmasını tasvip etmiyorum. Ali Koç’un Erden Timur’a tehdit dili kullanması yanlıştır. Bunu ekranda da ayrıca ifade edeceğim!”
Ece Üner'in paylaşımı 👇
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