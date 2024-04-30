Söylenti: Kingdom Hearts 4 Önümüzdeki Yıl Bizlerle Buluşabilir!
Söylenti: Kingdom Hearts 4 Önümüzdeki Yıl Bizlerle Buluşabilir!
2019 yılında piyasaya sürülen Kingdom Hearts 3'ün devam oyunu, önümüzdeki yıl çıkabilir.
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Söylentinin kaynağı güvenilir bir haberciden geliyor.
Daniel, daha önce Sonic Frontiers oyununu sızdırmıştı.
Kingdom Hearts 4, bundan 2 yıl önce duyrulmuştu.
Final Fantasy Rebirth'ün çıkışı, Kingdom Hearts 4'ü hızlandıracaktır.
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