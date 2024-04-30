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Söylenti: Kingdom Hearts 4 Önümüzdeki Yıl Bizlerle Buluşabilir!

Söylenti: Kingdom Hearts 4 Önümüzdeki Yıl Bizlerle Buluşabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 10:31

2019 yılında piyasaya sürülen Kingdom Hearts 3'ün devam oyunu, önümüzdeki yıl çıkabilir.

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Söylentinin kaynağı güvenilir bir haberciden geliyor.

Söylentinin kaynağı güvenilir bir haberciden geliyor.

Daha önce birçok sızıntı ile gündeme gelen Daniel Ritchman, Kingdom Hearts 4 için yeni bir söylenti ortaya attı. Ritchmen'a göre yeni Kingdom Hearts oyunu, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

Daniel, daha önce Sonic Frontiers oyununu sızdırmıştı.

Daniel, daha önce Sonic Frontiers oyununu sızdırmıştı.

Daniel, Sonic Frontiers geliştirme aşamasındayken oyuna dair bilgiler paylaşmıştı. Yani Daniel'ın doğulu firmalara olan yakınlığını biliyoruz. Bu yakınlık da elde ettiği bilgilerin doğruluk oranını artırıyor.

Kingdom Hearts 4, bundan 2 yıl önce duyrulmuştu.

Kingdom Hearts 4, bundan 2 yıl önce duyrulmuştu.

2022 yılında ilk kez duyrulan Kingdom Hearts, o günden bu yana sessizliğini korumaya devam ediyor. Oyuna dair elimizde çok kısıtlı bilgiler mevcut. Çıkış tarihi, hangi platformlara geleceği gibi sorular henüz netlik kazanmış değil.

Final Fantasy Rebirth'ün çıkışı, Kingdom Hearts 4'ü hızlandıracaktır.

Final Fantasy Rebirth'ün çıkışı, Kingdom Hearts 4'ü hızlandıracaktır.

Square Enix'in odağında uzun süredir Final Fantasy Rebirth bulunuyordu. Bu yapımın piyasaya sürülmesi ile birlikte Square Enix'in odağının Kingdom Hearts 4'e kayması kuvvetle muhtemel. Bu durum da oyunun geliştirme sürecini hızlandıracaktır.

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