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Sosyal Ruh Eşin Hangi Ülkede Yaşıyor?

etiket Sosyal Ruh Eşin Hangi Ülkede Yaşıyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 17:47

Hayatın sürprizlerle dolu olduğu yetmezmiş gibi, bir de internetle birlikte ruh eşimizin başka bir ülkede yaşıyor olma ihtimali doğdu! Peki, sosyal medya tarzına göre, seni anlayacak, sana cevap verecek, senin gibi düşünen biri nerede yaşıyor olabilir?

Testi çöz,  ruh eşinin rotasını birlikte çizelim👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Mesajlaşırken nasıl gülmeyi tercih ediyorsun?

4. Bu emojilerden en çok hangisini kullanıyorsun?

5. Yabancı bir dilde iletişim kurma yeteneğini soralım.

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6. Sosyal medyada tanımadığın birine kolayca DM atabilir misin?

7. Ne kadar iyi bir sosyal medya kullanıcısın? Kendi puanla bakalım! (5 Çok iyi)

8. Sosyal medyada yeni insanlarla tanışmak seni ne kadar heyecanlandırır?

9. Son olarak, bu ülke görsellerinden birini seçmeni istiyoruz!

Almanya!

Almanya!

Senin sosyal medyada düzenli, sade ama anlamlı bir tarzın var. Emoji kullanımın kontrollü, mesajların yerli yerinde, çok net iletişim kuruyorsun. Almanya'daki ruh eşin de senin gibi işleri kısa tutmayı seven ama detaylara dikkat eden biri. Fazla laf kalabalığı yerine doğrudan olmayı tercih ediyor içten ama kontrollü biri. Online tanışsanız bile seni ciddiye alır, boş konuşmaz, güven veren bir iletişim kurar. İkiniz için de “sohbet” sadece eğlence değil, sağlam bir bağlantının başlangıcı olabilir.

Türkiye!

Türkiye!

Sendeki enerjiyi birebir anlayacak biri Türkiye'de yaşıyor. Sosyal medyada aktifsin, samimisin, paylaşmayı seviyorsun ve ruh eşin de bu tempoya ayak uydurabilecek kadar enerjik biri. Komik içeriklerle sohbet başlatır, sabahın üçünde “bak bu sen” diye story atabilir. Hem kültürel olarak tanıdık, hem de iletişim konusunda rahat hissettirecek biri.

Brezilya!

Brezilya!

Senin sosyal medya enerjin yüksek, yeni insanlara açıksın ve bir mesajla saatlerce konuşacak kapasiten var. Brezilya’daki ruh eşin de tıpkı senin gibi sıcakkanlı, açık ve spontane! Anında yakınlık kurar, “sanki seni yıllardır tanıyor gibi” hissettirir. Uzun uzadıya cümleler değil ama samimi tepkiler ve anlık kahkahalar arasında bir bağ hissedersiniz.

Japonya!

Japonya!

Sen sosyal medyada bazen görünür, bazen gizli takılan birisin. Herkese yazmazsın ama birine ısındığında derin bağlar kurabilirsin. Japonya’daki ruh eşin de senin gibi çok fazla konuşmaz. Sadelik, nezaket ve özene önem veren biri; DM’lerde hemen cümle kurmayabilir ama seni gerçekten merak eder. Sakin ama içten bir iletişim kurarsınız ve zamanla o sessiz bağ büyük bir yakınlığa dönüşebilir.

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miray soysal
miray soysal
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