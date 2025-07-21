Sosyal Ruh Eşin Hangi Ülkede Yaşıyor?
Hayatın sürprizlerle dolu olduğu yetmezmiş gibi, bir de internetle birlikte ruh eşimizin başka bir ülkede yaşıyor olma ihtimali doğdu! Peki, sosyal medya tarzına göre, seni anlayacak, sana cevap verecek, senin gibi düşünen biri nerede yaşıyor olabilir?
Testi çöz, ruh eşinin rotasını birlikte çizelim👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Mesajlaşırken nasıl gülmeyi tercih ediyorsun?
4. Bu emojilerden en çok hangisini kullanıyorsun?
5. Yabancı bir dilde iletişim kurma yeteneğini soralım.
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6. Sosyal medyada tanımadığın birine kolayca DM atabilir misin?
7. Ne kadar iyi bir sosyal medya kullanıcısın? Kendi puanla bakalım! (5 Çok iyi)
8. Sosyal medyada yeni insanlarla tanışmak seni ne kadar heyecanlandırır?
9. Son olarak, bu ülke görsellerinden birini seçmeni istiyoruz!
Almanya!
Türkiye!
Brezilya!
Japonya!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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