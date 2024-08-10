Sonsuz Aşkı Arayanlara: Uzun Vadeli Bir İlişki İçin 10 Zamansız İpucu

Bazen insanlar bir çiftin, birbirleri için diğer tüm ilişkilerden ve faaliyetlerden vazgeçerek tüm zamanlarını birlikte geçirmesi gerektiğini düşünür. İlişkiler, partnerlerin ilişki dışındaki arkadaşlıkları ve hobileri keşfetmeye zamanı olduğunda gelişir. Bu, partnerinizin kendine özgü kimliğini korumasına olanak tanır ve birlikte geçirilen zamanı daha ilginç ve anlamlı hale getirir.