Sonbahar Geldiyse Artık Vakti Gelmiş Demektir: Kahvenin Yanına Yapabileceğiniz 10 Tatlı Tarifi

Kahveniz yanınızda, elinizde kitap... Bir de direkt ağzınıza atıp kolayca yiyebileceğiniz tatlı bir atıştırmalık olsa ne güzel olur. Hemen bu tarifi uygulayın!

Malzemeler:

Bayat kek

100 gr çikolata

Yapılışı:

Ufalanmış keki eritilmiş çikolataya karıştırın.

Toplar halinde şekil verin.

Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 5 dakika pişirin.

Bu kadar kolay! Afiyet olsun.