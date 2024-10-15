Sonbahar Geldiyse Artık Vakti Gelmiş Demektir: Kahvenin Yanına Yapabileceğiniz 10 Tatlı Tarifi
Sonbahar Geldiyse Artık Vakti Gelmiş Demektir: Kahvenin Yanına Yapabileceğiniz 10 Tatlı Tarifi
Kızılın, turuncunun, sarının hakim olduğu sonbahar geldi, hoş geldi! Hayatı romantik hale getirmemizi sağlayan sonbaharda kahve yudumlamak bir başka oluyor. Sıcak kahvenin yanına mutluluk getirecek tatlı eklemeleri yapabiliriz. Böylece yüzümüzde bir gülümseme, içimiz sıcacık bir şekilde zaman geçirmiş oluruz. Gelin hep beraber kahvenin yanına yapabileceğimiz tatlılara bakalım!
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1. Elmalı Tarçınlı Börek
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2. Çikolatalı Muz Dilimleri ve Tarçınlı Elma Cipsi
3. Brownie Muffin
4. Elmalı Cevizli Crumble ve Fındıklı Çikolatalı Kurabiye
5. Tarçınlı Churros
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