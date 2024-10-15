Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Sonbahar Geldiyse Artık Vakti Gelmiş Demektir: Kahvenin Yanına Yapabileceğiniz 10 Tatlı Tarifi

etiket Sonbahar Geldiyse Artık Vakti Gelmiş Demektir: Kahvenin Yanına Yapabileceğiniz 10 Tatlı Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 19:01

Kızılın, turuncunun, sarının hakim olduğu sonbahar geldi, hoş geldi! Hayatı romantik hale getirmemizi sağlayan sonbaharda kahve yudumlamak bir başka oluyor. Sıcak kahvenin yanına mutluluk getirecek tatlı eklemeleri yapabiliriz. Böylece yüzümüzde bir gülümseme, içimiz sıcacık bir şekilde zaman geçirmiş oluruz. Gelin hep beraber kahvenin yanına yapabileceğimiz tatlılara bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Elmalı Tarçınlı Börek

1. Elmalı Tarçınlı Börek

Elma ve tarçının birleşimi... Etrafa yayılacak kokuyu şimdiden alabiliyorum. Kahvenin yanına sıcacık, mis gibi kokan bir tatlı ne kadar güzel olur.

Malzemeler:

  • 2 adet elma 

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 3 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 adet yufka

  • Tereyağı 

Yapılışı:

  • Rendelenmiş elmayı, tarçını ve şekeri bir kasede karıştırın.

  • Yufkayı açın, üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

  • Hazırladığınız elma karışımını yufkanın kenarına yayın ve rulo şeklinde sarın.

  • Ruloları Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C'de 10-12 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!

2. Çikolatalı Muz Dilimleri ve Tarçınlı Elma Cipsi

2. Çikolatalı Muz Dilimleri ve Tarçınlı Elma Cipsi

Meyvelerinizi hazırlayın! İki farklı meyve ile iki farklı tatlı atıştırmalığı aynı anda yapabilirsiniz. Philips Çift Hazneli Airfryer ile zamandan tasarruf edip bir sürü tatlı tadın!

Çikolatalı muz dilimleri

Malzemeleri:

  • 2 adet muz

  • 100 gr sütlü veya bitter çikolata 

Yapılışı:

  • Muzları halka halka dilimleyin.

  • Her bir dilimin üzerine eritilmiş çikolata dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 5 dakika pişirin. Çikolatanın hafifçe katılaşmasını bekleyin ve servis yapın.

Tarçınlı Elma Cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet elma 

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Elma dilimlerinin üzerine tarçın serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 10-12 dakika pişirerek çıtır hale getirin.

3. Brownie Muffin

3. Brownie Muffin

Acı bir kahvenin yanında sıcak ve yoğun tadı olan brownie muffinler çok güzel gider. Philips Çift Hazneli Airfryer'da tam kıvamında pişen muffinlerin yumuşaklığı başınızı döndürebilir...

Malzemeler:

  • Hazır brownie karışımı

  • 1 yumurta

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • Yarım su bardağı su

Yapılışı:

  • Brownie karışımını yumurta, sıvı yağ ve su ile karıştırarak hamur haline getirin.

  • Muffin kaplarına eşit şekilde paylaştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 170°C'de 12-15 dakika pişirin.

4. Elmalı Cevizli Crumble ve Fındıklı Çikolatalı Kurabiye

4. Elmalı Cevizli Crumble ve Fındıklı Çikolatalı Kurabiye

Philips Çift Hazneli Airfryer iki ayrı tarifi aynı anda yaparken kokularını birbirine karıştırmaz. Yediğiniz tatlıların tadını güzelce alabilirsiniz.

Elmalı Cevizli Crumble

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1/2 su bardağı ceviz

  • 2 yemek kaşığı yulaf

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı şeker

Yapılışı:

  • Elma dilimlerini kaba dizin.

  • Kıyılmış ceviz, yulaf, un, şeker ve tereyağını karıştırıp elmaların üzerine serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 10-12 dakika pişirin. Üzerine tarçın serperek servis edin.

Fındıklı Çikolatalı Kurabiye

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı tereyağı 

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 1 yumurta

  • 1/2 su bardağı fındık 

  • 100 gr çikolata

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri karıştırarak kurabiye hamuru yapın.

  • Küçük toplar yaparak Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C'de 10-12 dakika pişirin.

5. Tarçınlı Churros

5. Tarçınlı Churros

Dışı çıtır, içi yumuşacık churroslar için Philips Çift Hazneli Airfyer'ı tercih etmelisiniz!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı vanilya özü

Yapılışı:

  • Su ve tereyağını kaynatın, ardından unu ekleyip karıştırın.

  • Hamur kıvamı alana kadar karıştırın, ardından soğumaya bırakın.

  • Hamuru sıkma torbasına koyun, şeritler halinde Philips Çift Hazneli Airfryer’a sıkın.

  • 180°C'de 8-10 dakika pişirin. Üzerine tarçınlı şeker serpin.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Fıstık Ezmeli Kurabiye ve Limonlu Kek

6. Fıstık Ezmeli Kurabiye ve Limonlu Kek

Kahvenin yanına kek ve kurabiye birleşimi eklenince aşırı rahatlatıcı bir ortam oluşturulur. Konfor alanınızda oldukça rahatlamış bir halde lezzete kendinizi kaptırabilirsiniz.

Fıstık ezmeli kurabiye

Malzemeler:

  • 1 su bardağı fıstık ezmesi

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 1 yumurta

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri karıştırarak hamur elde edin.

  • Küçük toplar yaparak Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin.

  • 180°C'de 8-10 dakika pişirin.

Limonlu kek

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1 limon kabuğu rendesi

  • 1 yumurta

Yapılışı:

  • Malzemeleri karıştırarak kek hamuru hazırlayın.

  • Kek kalıplarına dökün ve Philipsi Çift Hazneli Airfryer’da 170°C’de 15 dakika pişirin.

7. Çikolatalı Kek Topları

7. Çikolatalı Kek Topları

Kahveniz yanınızda, elinizde kitap... Bir de direkt ağzınıza atıp kolayca yiyebileceğiniz tatlı bir atıştırmalık olsa ne güzel olur. Hemen bu tarifi uygulayın!

Malzemeler:

  • Bayat kek

  • 100 gr çikolata

Yapılışı:

  • Ufalanmış keki eritilmiş çikolataya karıştırın.

  • Toplar halinde şekil verin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 5 dakika pişirin.

Bu kadar kolay! Afiyet olsun.

8. İncirli Kek ve Balkabaklı Kurabiye

8. İncirli Kek ve Balkabaklı Kurabiye

Hem kek hem de kurabiye pişirmede Philips Çift Hazneli Airfryer bir numaradır. Isı, süre ayarlamasını kolayca yaparak tam istediğiniz şekilde size kekleri ve kurabiyeleri sunar.

İncirli kek

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kuru incir 

  • 1 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1 yumurta

Yapılışı:

  • İncir hariç tüm malzemeleri karıştırın, incirleri ekleyin.

  • Kek kalıplarına dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 170°C'de 15-18 dakika pişirin.

Balkabaklı kurabiye

Malzemeler:

  • 1 su bardağı balkabağı püresi

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri karıştırarak kurabiye hamuru yapın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 170°C’de 12 dakika pişirin.

9. Muzlu Ekmek Dilimleri

9. Muzlu Ekmek Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 dilim ekmek

  • 1 adet muz 

  • Bal

Yapılışı:

  • Ekmek dilimlerinin üzerine muz dilimlerini dizin.

  • Üzerine bal gezdirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 5 dakika pişirin.

Hem doyurucu hem yapması kolay hem de leziz!

10. Havuçlu Kek ve Damla Çikolatalı Kurabiye

10. Havuçlu Kek ve Damla Çikolatalı Kurabiye

Camdan dışarıyı izliyorsunuz, elinizde kahve ve yanınızda kekiniz ile kurabiyeniz. Daha rahatlatıcı bir atmosfer hayal edilemezdi!

Havuçlu kek

Malzemeler:

  • 1 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri karıştırarak kek hamuru hazırlayın.

  • Kek kalıplarına dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da 170°C’de 15-18 dakika pişirin.

Damla çikolatalı kurabiye

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı tereyağı 

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/4 su bardağı esmer şeker

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 su bardağı damla çikolata

Yapılışı:

  • Tereyağı, toz şeker ve esmer şekeri iyice çırpın. Ardından yumurtayı ve vanilya özütünü ekleyip karıştırın.

  • Unu ve kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.

  • Damla çikolataları hamura ekleyin ve nazikçe karıştırın.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar yapıp, Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin.

  • 180°C'de 8-10 dakika pişirin, kurabiyelerin hafifçe altın rengi almasını bekleyin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın